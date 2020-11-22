ГОРДОН
 
 
События

В Киеве в годовщину Евромайдана провели шествие к аллее Героев Небесной сотни и пикет у "Феофании". Фоторепортаж

Сегодня 00.46
21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы. В седьмую годовщину Евромайдана участники "Движения сопротивления капитуляции" днем провели автопробег от Майдана к "Феофании", где сейчас от COVID-19 лечится президент страны Владимир Зеленский. Активисты на митинге у клиники засыпали асфальтом зеленый плакат с надписью "Зе", жгли файеры. Во второй половине дня в столице состоялось шествие с возложением цветов на аллее Героев Небесной сотни, оно завершилось молебном по погибшим во время Евромайдана, пишет "Укринформ". Фото опубликовали "Радіо Свобода" и агентство ЕРА.
Теги: Евромайдан, протесты, Майдан, Небесная сотня, митинг, Феофания, Владимир Зеленский
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Юрчишин: Пророссийские силы руками депутатов ОПЗЖ в который раз хотят поставить под сомнение то, что происходило на Майдане
Евромайдан, ПОЛИТИКА
Дело о "госперевороте" во время Революции достоинства. Юрчишин обратится в Офис генпрокурора и ГБР с заявлением на Кузьмина
Вчера 20.20
Экс-заместитель генпрокурора Украины времен беглого президента Виктора Януковича Ренат Кузьмин подал заведомо ложное сообщение о преступлении, когда инициировал уголовное производство о "госперевороте" во время Революции достоинства, это – преступление, подчеркнул нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.
Сенцов: За эти годы у нас было не так много достижений, как хотелось
Евромайдан, ПОЛИТИКА
"Кто-то устал от борьбы, а кто-то ее и не начинал". Сенцов посвятил пост в Facebook годовщине начала Евромайдана
Вчера 19.59
Через семь лет после начала Евромайдана движение Украины в Европу замедлилось, считает бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов.
Зеленский провел встречу по видеосвязи
ПОЛИТИКА
Зеленский в День достоинства и свободы провел встречу с участниками трех революций
Вчера 19.37
Во время встречи с участниками Революции на граните, Оранжевой и Революции достоинства, а также с защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское общество легко объединяется перед лицом угрозы и расслабляется, когда такой фактор исчезает.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Илларионов: Российское общество придет к пониманию того, что важнее любых украденных территорий добрые отношения с украинцами, молдаванами, грузинами
  Илларионов: Российское общество придет к пониманию того, что важнее любых украденных территорий добрые отношения с украинцами, молдаванами, грузинами G
Алеся БАЦМАН
"Свет злым силам никогда не ухватить: солнышко все равно светит, как бы они ни пытались взять верх". Памяти Романа Виктюка
"Свет злым силам никогда не ухватить: солнышко все равно светит, как бы они ни пытались взять верх". Памяти Романа Виктюка G
Наталия ДВАЛИ
  Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой
  Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой G
Алеся БАЦМАН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS