В Киеве в годовщину Евромайдана провели шествие к аллее Героев Небесной сотни и пикет у "Феофании". Фоторепортаж
Возложение цветов на аллее Героев Небесной сотни. Фото: ЕРА
Возложение цветов на аллее Героев Небесной сотни. Фото: ЕРА
Возложение цветов на аллее Героев Небесной сотни. Фото: ЕРА
Возложение цветов на аллее Героев Небесной сотни. Фото: ЕРА
Возложение цветов на аллее Героев Небесной сотни. Фото: ЕРА
Митинг у "Феофании". Фото: radiosvoboda.org
Митинг у "Феофании". Фото: radiosvoboda.org
Митинг у "Феофании". Плакат с надписью "Зе" засыпали холодным асфальтом. Фото: radiosvoboda.org
Активисты подожгли файеры на митинге у "Феофании". Фото: radiosvoboda.org
21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы.
В седьмую годовщину Евромайдана участники "Движения сопротивления капитуляции" днем провели автопробег от Майдана к "Феофании"
, где сейчас от COVID-19 лечится президент страны Владимир Зеленский. Активисты на митинге у клиники засыпали асфальтом зеленый плакат с надписью "Зе", жгли файеры. Во второй половине дня в столице состоялось шествие с возложением цветов на аллее Героев Небесной сотни, оно завершилось молебном по погибшим во время Евромайдана, пишет "Укринформ"
. Фото опубликовали "Радіо Свобода"
и агентство ЕРА
.