В Киеве в годовщину Евромайдана провели шествие к аллее Героев Небесной сотни и пикет у "Феофании". Фоторепортаж

Вчера 19.37

Во время встречи с участниками Революции на граните, Оранжевой и Революции достоинства, а также с защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское общество легко объединяется перед лицом угрозы и расслабляется, когда такой фактор исчезает.