"За Украину – все, за Путина – "не чокаясь". К посольству России в Киеве украинцы принесли могильные кресты. Фоторепортаж
22 февраля, на следующий день после признания российским президентом Владимиром Путиным так называемых "ЛНР" и "ДНР"
, возле посольства России в Киеве прошла акция протеста "Империя должна умереть", сообщает УНИАН
. Митингующие держали в руках плакаты с надписями "Путлер, это твой последний бой", "Донбасс – это Украина", "Welcome to hell, на вашем языке – п...здуйте из Украины", "Мы никогда не сдадимся", "Украина будет защищаться", "Россия – оккупант", "Путин – х...йло", "За Украину – все, за Путина – "не чокаясь", "Путлер, вон из Украины". Также участники акции принесли под посольство похоронные кресты с табличками "российский оккупант" – их вкопали в землю под окнами посольства. Фотографии акции опубликовало агентство EPA
.