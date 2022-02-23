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"За Украину – все, за Путина – "не чокаясь". К посольству России в Киеве украинцы принесли могильные кресты. Фоторепортаж

Сегодня 09.30
22 февраля, на следующий день после признания российским президентом Владимиром Путиным так называемых "ЛНР" и "ДНР", возле посольства России в Киеве прошла акция протеста "Империя должна умереть", сообщает УНИАН. Митингующие держали в руках плакаты с надписями "Путлер, это твой последний бой", "Донбасс – это Украина", "Welcome to hell, на вашем языке – п...здуйте из Украины", "Мы никогда не сдадимся", "Украина будет защищаться", "Россия – оккупант", "Путин – х...йло", "За Украину – все, за Путина – "не чокаясь", "Путлер, вон из Украины". Также участники акции принесли под посольство похоронные кресты с табличками "российский оккупант" – их вкопали в землю под окнами посольства. Фотографии акции опубликовало агентство EPA.
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, протесты, посольство, Донбасс, митинг, акции, ДНР, российская агрессия, украинцы, война в Украине, ЛНР, акция
 

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