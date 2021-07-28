Ветер вывернул наружу зонт Джонсона, он пытался совладать с аксессуаром и рассмешил принца. Видео

На видео, обнародованном The Sun, видно, что Джонсон открыл зонт и предложил его женщине, которая сидела сзади, но та отказалась.

Премьер сложил, а потом снова открыл зонт и ветер развернул его наружу. Несколько секунд Джонсон пытался совладать с аксессуаром, принц Чарльз и остальные окружающие тем временем смеялись.

Фото курьезной ситуации с другого ракурса агентство Reuters опубликовало в Twitter.