Борис Джонсон в сети поддержал сборную Англии перед матчем с Украиной, в комментарии пришли известные украинцы

Джонсон опубликовал в Facebook фото, где он стоит в центре флага Англии напротив входа в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.
К нему в комментарии пришли известные украинцы, свое несогласие с британским премьером высказали министр юстиции Денис Малюська, член политсовета партии "Демократична сокира" Юрий Гудименко, журналисты Роман Кравец и Янина Соколова.
Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.
В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.
Четвертьфинальный поединок между Украиной и Англией состоится в Риме 3 июля. Матч на стадионе "Олимпико" начнется в 22.00. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.