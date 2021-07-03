Борис Джонсон в сети поддержал сборную Англии перед матчем с Украиной, в комментарии пришли известные украинцы

Украинцы отреагировали на пост Джонсона в поддержку сборной Англии Фото: ЕРА

Джонсон опубликовал в Facebook фото, где он стоит в центре флага Англии напротив входа в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.

К нему в комментарии пришли известные украинцы, свое несогласие с британским премьером высказали министр юстиции Денис Малюська, член политсовета партии "Демократична сокира" Юрий Гудименко, журналисты Роман Кравец и Янина Соколова.

Скриншот: Boris Johnson / Facebook

Скриншот: Boris Johnson / Facebook