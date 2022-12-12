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Экс-глава Нацполиции Князев, воюющий под Угледаром: Россия снова придет. Когда? Это зависит от того, сколько мы их уничтожим сейчас

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Князев (слева): Люди в Донецкой области сравнили и понимают, что нет будущего в "русском мире"
Князев (слева): Люди в Донецкой области сравнили и понимают, что нет будущего в "русском мире"
Скриншот: ГОЛОВАНОВ / YouTube

В интервью YouTube-каналу "Голованов" бывший глава Национальной полиции Украины, а сейчас командир отделения противовоздушной службы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев старший сержант Сергей Князев рассказал об увеличении численности российских войск в Донецкой области, о том, как изменилось отношение украинцев к оккупантам и что помогает Вооруженным силам Украины отбивать атаки россиян. Издание "ГОРДОН" публикует главное.

Об отличии агрессии РФ в 2014 году от нынешней

Отличается концентрацией вооружения, количеством военных, вовлеченных в эту войну, с обеих сторон. Происходит противостояние реально двух армий, а не украинской армии против многочисленных "ихтамнет". И объемами. Эта фаза войны, которая началась в феврале 2022 года, гораздо больше. Конечно, мы знали, что будет обострение. Но не все люди во власти и в обществе отдавали себе отчет, что война обязательно будет иметь продолжение.

О запрете на выезд мужчин за границу

Спокойно отношусь к этому. Я был доволен, когда в течение суток было принято это решение. 24-го началось наступление, 25 февраля была закрыта граница. Это хорошо. Это необходимое принуждение государства во время мобилизации, во время вооруженной агрессии. Как только Генштаб, отвечающий за сопротивление вооруженному вторжению и российской оккупации, решит, что ограничения не нужны, он обратится с письмом к правительству и оно примет другое решение.

Как изменились настроения у населения Донецкой области

Отношение людей изменилось коренным образом. Не понимая политических реалий, где лучше, где хуже, какое количество свобод и прав, люди видят тотальное уничтожение инфраструктуры, населения, обычный военный геноцид. Люди сравнили и понимают, что нет будущего в "русском мире". Не уверен, будет ли здесь хоть несколько процентов людей, которым хотя бы безразлично. Все все поняли. Ни один телевизор не сможет преодолеть то, что они увидели. Местные все поняли мгновенно.

О боевой мотивации

Проблема вооруженных сил врага – отсутствие или уменьшение мотивации. У украинской армии никогда не исчезнет мотивация. Мы защищаем свою землю. Мотивация вражеского войска будет снижаться, как ни накачивает их правительство или их комиссары современного образца. Эффективность их попыток повысить мотивацию у солдат будет падать. Мы понимаем это.

О численности армии врага

Конечно, за 80 лет армия РФ сменила тактику ведения войны, но она коренным образом отличается от тактики украинской армии. Они устаревшую технику, танки отправляют на линию столкновения, сажают туда военнослужащих для увеличения количества орды для наступления. Это оказывает влияние на результаты боя. Не стратегически, а на тактическом уровне. Когда на фронте количество оружия и техники в разы растет, достигают эффекта не качеством, а количеством. Мы к этому тоже готовы. Мы видим бои, происходящие на нашем участке фронта. Происходит количественное увеличение нашествия российских ордынцев против украинских солдат, удерживающих оборону города Угледар и близлежащих населенных пунктов.

О противоречиях между жизнью на передовой и в тылу

Не могут все 40 млн взять винтовки и одновременно уйти на фронт. Кому-то надо быть на фронте, а кому-то – обеспечивать фронт. Европейская или волонтерская история не сможет удержать экономику государства и экономику войны.

Конечно, потом будут вопросы со стороны военных – это синдром войны. В каждом обществе, у каждого государства последствия войны есть. Их необходимо учитывать, на них нужно реагировать.

О победе Украины

Россия придет снова. Нам нужно готовиться. Спустя сколько лет? Это зависит от того, сколько мы их уничтожим в этот период войны.

Я украинец, живу в Украине, и мы вместе боремся за нашу независимость. После победы встречусь с семьей, соберу ее вместе, потому что так же, как и у всех, семьи разлетелись по Украине, по миру. Будем восстанавливать государство. Каждый по мере своих возможностей.

ВИДЕО
Видео: ГОЛОВАНОВ/YouTube
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