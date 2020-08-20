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Копка: Лукашенко в очередной раз придется "переобуться в воздухе", превратившись в заядлого поклонника российско-белорусской конфедерации

Реализовать Договор о создании Союзного государства России и Беларуси де-факто – главная цель Москвы на белорусском направлении, написал в статье для издания "ГОРДОН" бывший украинский разведчик, эксперт по международной безопасности Петр Копка. Он считает, что заступаться за главу Беларуси Александра Лукашенко перед его собственным народом Россия не станет.

Копка: Лукашенко решил "по-братски" поделиться своими бедами с российскими партнерами
Копка: Лукашенко решил "по-братски" поделиться своими бедами с российскими партнерами
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Петр КОПКА
Разведчик и аналитик, и.о. начальника Главного управления разведки СБУ в 2003 году, генерал-майор запаса

Августовские страдания Кремля

Как-то так исторически сложилось, что конец лета становится для Москвы своеобразным роковым периодом, то "Курск" утонет, то произойдет дефолт или загорится Останкинская башня. И как свидетельствуют события последнего месяца, нынешний год не станет исключением. Социально-политическая среда в России стремительно меняется за счет роста активности периферии.

Поэтому Кремлю приходится напрягаться, чтобы найти новые механизмы взаимодействия с местными элитами, поскольку старые приемы запугивания или подкупа уже не срабатывают. Протестные выступления в Хабаровске, Башкортостане – это только первые единичные примеры.

Беда беду тянет

Однако нынешние проблемы Кремля только внутренне российскими проблемами не ограничились. Ситуация, которая складывается в Беларуси по результатам президентских выборов, заставила белорусского лидера Александра Лукашенко в очередное трудное для себя время вспомнить, что его страна является еще и частью Союзного государства с Россией. Поэтому он решил "по-братски" поделиться своими бедами с российскими партнерами, не забыв при этом попросить помощи у своего московского коллеги.

Заверения помочь он получил. Но, судя по поведению Лукашенко, это обещание было обставлено рядом условий, от выполнения которых будет зависеть его политическое, а может, и физическое будущее.

Россия по многим причинам не готова слишком упорно "подчищать" внутренние огрехи белорусского лидера. В первую очередь потому, что, несмотря на масштабы антилукашенковских выступлений, в Кремле понимают, что открытое силовое вмешательство во внутренние дела способно вызвать в белорусском обществе устойчивые антироссийские настроения (как это было в 2014 году в Украине), а получить себе в партнеры по союзу враждебно настроенное белорусское социально-политическое пространство Москве не хочется. Портить отношения с белорусами из-за халатности Батьки никто не станет.

Кроме того, прямое российское вмешательство может поставить Москву под угрозу новых санкций, что в нынешних условиях для кремлевского руководства можно приравнять к политической смерти. И социальная ситуация в самой России такова, что "белорусская операция" вряд ли сыграет на руку центральной власти, придав ей авторитета, как это было в 2014 году по результатам операции "Крым наш".

Таким образом, можно констатировать, что заступаться за Лукашенко перед его собственным народом Россия не станет. Тем более что он и так сильно надоел нынешнему кремлевскому долгожителю своими изысками еще начиная с 2000 года, когда был свято уверен в том, что именно он станет президентом объединенного государства.

Или пан, или пропал

Вместе с тем в Москве понимают, что именно сейчас наступает "момент истины", который они так долго приближали, когда без особых усилий можно превратить Договор о создании Союзного государства России и Беларуси с де-юре в де-факто.

На сегодня – это главная цель Москвы на белорусском направлении. Поэтому все дальнейшие шаги российского руководства следует рассматривать именно под этим углом зрения. И в этой игре сам Лукашенко выступает уже не как субъект, а как объект воздействия, с помощью которого замысел Кремля должен быть воплощен в жизнь.

При этом, если Лукашенко удастся погасить сопротивление социума и подтвердить свою легитимность (в чем есть большие сомнения), ему в очередной раз придется "переобуться в воздухе", превратившись в заядлого поклонника российско-белорусской конфедерации.

В противном случае будет разыгран сценарий "а-ля Янукович". При этом его дальнейший путь будет пролегать исключительно в Россию. Другие направления "отступления" ему заказаны, поскольку он слишком много знает.

Россию же устраивают оба варианта.

Во-первых, потому, что у нее на руках непобедимый козырь в виде подписанного тем же Лукашенко в декабре 1999 года Договора о создании Союзного государства России и Беларуси, ратифицированного парламентами обеих стран. Поэтому, кто бы ни пришел к власти после него, он будет вынужден принимать во внимание условия сделки.

Во-вторых, Беларусь при Лукашенко очень прочно сидит на российской экономической "игле". И быстро переориентироваться на другие источники финансов страна не сможет ни при каких условиях.

То есть Россия может не спешить. Единственный временной ориентир, к которому надо было бы максимально завершить процедуры запуска договора, – это президентские выборы в США, то есть начало ноября этого года.

К тому времени Москва должна создать благоприятный международный антураж, где Россия выглядела бы как миротворец, ответственный партнер Беларуси по договору. И здесь Кремль, кроме практической реализации договорных положений, будет преследовать еще одну цель – добиваться снятия международных санкций, связанных с аннексией Крыма и инициированными Россией событиями на Донбассе. Белорусские события должны "перебить" украинский контент, сместив акценты на новые реалии.

И международная обстановка складывается таким образом, что замыслы России выглядят не такими уж фантастическими.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, протесты, Москва, Кремль, Петр Копка
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