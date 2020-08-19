Жданов: Если Путин спасет Лукашенко – Бацька станет послушным, как агнец Божий

Экс-офицер оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов считает, что помогая остаться у власти президенту Беларуси Александру Лукашенко, глава Кремля Владимир Путин может добиться создания нового государства, чтобы снять санкции.

Президент России Владимир Путин может добиться создания единого государства с Беларусью, если поможет президенту Беларуси Александру Лукашенко удержаться у власти.

Такое мнение бывший офицер оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, полковник запаса Олег Жданов выразил "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 19 августа.

"Одна из "башен Кремля" сейчас очень заинтересована в том, чтобы Лукашенко удержался у власти. Тем более, что Путин очень хорошо может сыграть и сыграет на слабости Лукашенко... Если Путин спасет Лукашенко, то президент Беларуси для него станет еще более понятным и прозрачным. Бацька тогда станет послушным, как агнец Божий. Теперь за год-полтора они оформят рублевую зону, единое государство, единое правительство. Для этого у Путина все готово. А дальше Лукашенко уже будет никому не нужен", – сказал экс-офицер.

По его словам, в 2018 году Лукашенко "откровенно послал Путина подальше с Союзным государством и лишил тем самым Владимира Владимировича такого подарка к выборам в России".

"Союзное государство было очень нужно Путину еще и для снятия санкций. Если Россия и Беларусь стали бы одним целым – это еще и новое юридическое лицо получается, против которого никто не вводил санкций. Но в 2018 году Лукашенко отказался от идеи объединения с Россией", – отметил Жданов.

Он считает, что протесты в Беларуси после выборов президента "организованы из России".

Накануне Лукашенко и Путин провели третий телефонный разговор за четыре дня. До этого события в Беларуси после президентских выборов они обсуждали 15 августа и 16 августа. По словам Лукашенко, Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.