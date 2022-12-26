Польский генерал Скшипчак: РФ стягивает танки откуда только может. Не раньше февраля она будет иметь их достаточно, чтобы начать операцию

О повторном наступлении на Киев

Россияне получили достаточно опыта из наступления на Киев в начале войны и понимают, что там их ожидает поражение и месть. Повторное нападение на Киев я исключаю. Они будут пытаться увеличить свои возможности на востоке Украины.

О военных целях РФ

На данный момент россияне ведут стратегическую оборонную операцию. Они хотят любой ценой взять Бахмут, потому что это — ворота на Донбасс, к Славянску и Краматорску. Украинцы должны обороняться на этом направлении.

На южном и харьковском направлениях будут так называемые выгибания фронта. Россияне будут бить по украинским позициям, чтобы ВСУ не могли использовать войска на других направлениях. Россияне хотят операцию на юге объединить с операциями, которые продолжаются на востоке — в Луганской и Донецкой областях. Они считают, это поможет им заполучить Донбасс. Верю, что им это не удастся.

О ситуации в Беларуси

Ударят ли россияне из Беларуси? По моему мнению, нет. В Беларуси формируется примерно корпус — около 40 тыс. солдат. Белорусская армия не хочет биться с украинцами, поэтому россияне забрали у них часть техники и частично тех белорусов, которые стали наемниками, которые за российские деньги согласны воевать против Украины. Россияне ищут наемников везде, не только в Беларуси, занимаются рекрутингом за деньги за границей.

Александр Лукашенко боится, что потеряет власть и будет более зависимым от президента РФ Владимира Путина. В целом белорусское общество не видит в украинцах угрозы. Только те наемники пойдут на войну, ну и, возможно, преданные Лукашенко военные. Но их осталась горстка.

В то же время проблемой является то, что Украина вынуждена держать свои войска на северных границах, чтобы там чего-нибудь не случилось.

О стягивании сил армии РФ

Россияне на запорожском направлении создают оборону, на север от Мелитополя собирают войска. РФ собирает большой потенциал силы, и выглядит так, что они будут готовы на исходе января – в феврале. Я оцениваю, будет 60—70 тыс. численность боевых батальонных групп.

О войне на истощение

Долгая война не нужна ни Украине, ни России. Путин, вероятно, этого хочет. Он надеется, что долгая война истощит Украину, уничтожит ее. Возникает вопрос: как долго можно позволять РФ уничтожать Украину?

Долгая война нереальна в глобальном сообществе, поскольку она приводит к кризисам во всем мире. Поэтому страны будут делать все возможное, чтобы остановить Путина и начать говорить на ваших условиях. На украинских условиях россияне должны будут покинуть Украину.

Об ударах по аэродромам в РФ

В искусстве войны есть такое понятие, как стратегия глубоких ударов. Украина имеет право выполнять глубокие удары и распоряжаться такими средствами, которые позволили бы уничтожать российские резервы, российскую армию в глубине России на аэродромах, логистические базы, военные склады. Вы должны иметь такие ракеты, которые полетят на 300 км.

Вы должны иметь много боеприпасов. Надо добыть преимущество артиллерией, уничтожая все российские формирования на вашей территории. Это может обеспечить только большее количество ствольной артиллерии. Стоит быть очень рассудительными, чтобы знать, когда россияне соберут войска, и ударить по ним, чтобы дойти до Азовского моря и перерезать сухопутный коридор Россия — Крым. Тогда можно думать об окружении войск между Каховским водохранилищем и Херсоном, разбить их там и подойти под Крым.

Наиболее удобные для Украины направления – Запорожье — Мелитополь и Запорожье — Бердянск, чтобы отрезать Россию от сухопутной связи с Крымом. Это очень важно и должно быть сделано.

Кто дает России танки?

Меня удивляет, что на фронте появляются новые танки Т-90 в большом количестве. По моему мнению, это не продукция с фабрик, поскольку россияне не могли бы сделать танки за такой короткий период. Вероятно, те, кто раньше покупал эти танки, теперь продают их опять России, зарабатывая на этом, или имеется какой-то другой источник, кроме военной промышленности.

По-моему мнению, россияне хотят сформировать около 40 батальонных групп. В каждой такой группе будет 30 танков. То есть россияне должны иметь 1200 танков класса Т-72, Т-72б и Т-90. Они точно не в состоянии это произвести. Они стягивают технику отовсюду, откуда только могут достать, ищут и ремонтируют. И по моему мнению, не раньше февраля будут иметь танков в достаточном количестве, чтобы начать операцию.

Задумываюсь над этим, я бы спросил американскую разведку, откуда россияне берут такое количество этих новейших танков, которые покупали всего несколько стран. Надо спросить: кто это поставляет РФ оснащение и технику? Потому что они участвуют в войне против Украины.