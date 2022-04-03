Рядовым российской армии платят по $22 в месяц. Киберспециалисты разыскали данные о зарплатах российских солдат

Бызов Дмитрий Сергеевич

Родился 25 сентября 2002 года.

Рядовой третьего зенитного ракетного взвода первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии – войсковая часть №58198, расположенная в поселке Калининец Московской области.

Скриншот: gur.gov.ua

Личный жетон с номером УК-828742, принадлежащий Бызову, выложили в сеть украинские военнослужащие среди других жетонов, которые принадлежат погибшим или захваченным в плен военнослужащим РФ.

Фото из открытых источников

Информация из личного кабинета военнослужащего показывает, что полагающееся ему денежное довольствие за февраль 2022-го составляет 2229 российских рублей, что эквивалентно $22,46.

Скриншот данных личного кабинета Бызова: mil.ru

Савин Антон Евгеньевич

Родился 13 января 2002 года.

Рядовой второго танкового взвода первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии – войсковая часть №58198 дислоцируется в поселке Калининец Московской области

Скриншот: gur.gov.ua

Личный жетон с номером РА-494470, согласно имеющейся информации, принадлежит Савину. Фото жетона выложили в сеть украинские военнослужащие среди других жетонов российских военных, которые погибли или попали в плен.

Фото из открытых источников

По данным личного кабинета военнослужащего Савина его денежном довольствие за февраль 2022-го составляет 2229 российских рублей, что эквивалентно $22,46.

Скринот даннных личного кабинета Савина: mil.ru

Королев Дмитрий Александрович

Родился 4 октября 2002 года.

Рядовой третьего мотострелкового отделения первого мотострелкового взвода первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Войсковая часть №58198 в поселке Калининец Московской области.

Скриншот: gur.gov.ua

В личном кабинете военнослужащего Королева указано, что ему начислено 2229 российских рублей денежного довольствия в феврале 2022 года. Эта сумма эквивалентна $22,46.

Скринот даннных личного кабинета Королева: mil.ru

Бисембеев Даурен Ризабекович

Родился 16 марта 2003 года.

Рядовой 136-й отдельной гвардейской мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады – тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации.

Скриншот: gur.gov.ua

Скриншот данных личного кабинета военнослужащего Бисембеева показывает, что его денежное довольствие за февраль 2022-го составило 39 065,50 российских рублей, что эквивалентно $455,57.

Интересно, что Бисембеев, будучи участником военных действий в Украине, получил надбавку за "участие в контртеррористической операции и обеспечении правопорядка (безопасности) на территории Северо-Кавказского региона".