ГОРДОН
 
 
Публикации ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рядовым российской армии платят по $22 в месяц. Киберспециалисты разыскали данные о зарплатах российских солдат

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские киберспециалисты разыскали персональные данные солдат РФ
Украинские киберспециалисты разыскали персональные данные солдат РФ
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Киберспециалисты проанализировали данные нескольких военнослужащих России, которые участвовали в военных действиях на территории Украины, а также размер их денежного довольствия за февраль 2022 года. Издание "ГОРДОН" эксклюзивно публикует сведения, полученные от украинских экспертов, которые разыскали персональную информацию по номерам жетонов военных РФ.

Бызов Дмитрий Сергеевич

Родился 25 сентября 2002 года.

Рядовой третьего зенитного ракетного взвода первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии – войсковая часть №58198, расположенная в поселке Калининец Московской области.

Скриншот: gur.gov.ua
Скриншот: gur.gov.ua

Личный жетон с номером УК-828742, принадлежащий Бызову, выложили в сеть украинские военнослужащие среди других жетонов, которые принадлежат погибшим или захваченным в плен военнослужащим РФ.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Информация из личного кабинета военнослужащего показывает, что полагающееся ему денежное довольствие за февраль 2022-го составляет 2229 российских рублей, что эквивалентно $22,46.

Скринот даннных личного кабинета:
Скриншот данных личного кабинета Бызова: mil.ru

Савин Антон Евгеньевич

Родился 13 января 2002 года.

Рядовой второго танкового взвода первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии – войсковая часть №58198 дислоцируется в поселке Калининец Московской области

Скриншот: gur.gov.ua
Скриншот: gur.gov.ua

Личный жетон с номером РА-494470, согласно имеющейся информации, принадлежит Савину. Фото жетона выложили в сеть украинские военнослужащие среди других жетонов российских военных, которые погибли или попали в плен.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По данным личного кабинета военнослужащего Савина его денежном довольствие за февраль 2022-го составляет 2229 российских рублей, что эквивалентно $22,46.

Скринот даннных личного кабинета Савина: mil.ru
Скринот даннных личного кабинета Савина: mil.ru

Королев Дмитрий Александрович

Родился 4 октября 2002 года.

Рядовой третьего мотострелкового отделения первого мотострелкового взвода первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Войсковая часть №58198 в поселке Калининец Московской области.

Скриншот: gur.gov.ua
Скриншот: gur.gov.ua

В личном кабинете военнослужащего Королева указано, что ему начислено 2229 российских рублей денежного довольствия в феврале 2022 года. Эта сумма эквивалентна $22,46.

Скринот даннных личного кабинета: mil.ru
Скринот даннных личного кабинета Королева: mil.ru

Бисембеев Даурен Ризабекович

Родился 16 марта 2003 года.

Рядовой 136-й отдельной гвардейской мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады – тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации.

Скриншот: gur.gov.ua
Скриншот: gur.gov.ua

Скриншот данных личного кабинета военнослужащего Бисембеева показывает, что его денежное довольствие за февраль 2022-го составило 39 065,50 российских рублей, что эквивалентно $455,57.

Интересно, что Бисембеев, будучи участником военных действий в Украине, получил надбавку за "участие в контртеррористической операции и обеспечении правопорядка (безопасности) на территории Северо-Кавказского региона".

Скринот даннных личного кабинета Бисембеева: mil.ru
Скриншот данных личного кабинета Бисембеева: mil.ru

Теги: Россия, Украина, зарплата, армия, документы, военнослужащий, войска, персональные данные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину
  Цибульская об Ани Лорак: Молчание – это поддержка происходящего
  Цибульская об Ани Лорак: Молчание – это поддержка происходящего
Смит после избиения ведущего на церемонии вручения премии "Оскар" покинул Американскую киноакадемию
Смит после избиения ведущего на церемонии вручения премии "Оскар" покинул Американскую киноакадемию
  "Каждый помогает на своем фронте". Kalush Orchestra отправится в европейский тур для поддержки Украины
  "Каждый помогает на своем фронте". Kalush Orchestra отправится в европейский тур для поддержки Украины
Основатели антипремии "Золотая малина", узнав диагноз Уиллиса, отозвали присужденную ему награду
Основатели антипремии "Золотая малина", узнав диагноз Уиллиса, отозвали присужденную ему награду
  "Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео
  "Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео
Барских показал фото с украинскими защитниками и сообщил, что приступил к изучению военного дела
Барских показал фото с украинскими защитниками и сообщил, что приступил к изучению военного дела
"Какие у нас сильные и мужественные защитники!" Федишин и Хмара выступили для ВСУ. Видео
"Какие у нас сильные и мужественные защитники!" Федишин и Хмара выступили для ВСУ. Видео
Украинские музыканты отказались от участия в опере Чайковского под руководством Лынив. Она заявила, что композитор не отвечает за Путина
Украинские музыканты отказались от участия в опере Чайковского под руководством Лынив. Она заявила, что композитор не отвечает за Путина
"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети
"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети
"Наша возьме". Группа "Ляпис Трубецкой" во время подготовки к благотворительному концерту в поддержку Украины спела на фоне двух флагов
"Наша возьме". Группа "Ляпис Трубецкой" во время подготовки к благотворительному концерту в поддержку Украины спела на фоне двух флагов
"Путин х...йло". Скрипка презентовал кавер-версию песни Highway To Hell
"Путин – х...йло". Скрипка презентовал кавер-версию песни Highway To Hell
  Козловский заявил, что больше не общается с замалчивающей российскую агрессию экс-участницей "НеАнгелов" Викой
  Козловский заявил, что больше не общается с замалчивающей российскую агрессию экс-участницей "НеАнгелов" Викой
  Лазарева о России: До осени мы будем видеть ужасающий распад общества: бедность, нищету, голод. Я не горю желанием туда возвращаться
  Лазарева о России: До осени мы будем видеть ужасающий распад общества: бедность, нищету, голод. Я не горю желанием туда возвращаться
  "Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю". Суханов рассказал, когда, по его мнению, Украина победит российских оккупантов
  "Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю". Суханов рассказал, когда, по его мнению, Украина победит российских оккупантов
  60-летний Джим Керри объявил об уходе на пенсию
  60-летний Джим Керри объявил об уходе на пенсию
 
 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS