Рядовым российской армии платят по $22 в месяц. Киберспециалисты разыскали данные о зарплатах российских солдат

Бызов Дмитрий Сергеевич
Родился 25 сентября 2002 года.
Рядовой третьего зенитного ракетного взвода первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии – войсковая часть №58198, расположенная в поселке Калининец Московской области.
Личный жетон с номером УК-828742, принадлежащий Бызову, выложили в сеть украинские военнослужащие среди других жетонов, которые принадлежат погибшим или захваченным в плен военнослужащим РФ.
Информация из личного кабинета военнослужащего показывает, что полагающееся ему денежное довольствие за февраль 2022-го составляет 2229 российских рублей, что эквивалентно $22,46.
Савин Антон Евгеньевич
Родился 13 января 2002 года.
Рядовой второго танкового взвода первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии – войсковая часть №58198 дислоцируется в поселке Калининец Московской области
Личный жетон с номером РА-494470, согласно имеющейся информации, принадлежит Савину. Фото жетона выложили в сеть украинские военнослужащие среди других жетонов российских военных, которые погибли или попали в плен.
По данным личного кабинета военнослужащего Савина его денежном довольствие за февраль 2022-го составляет 2229 российских рублей, что эквивалентно $22,46.
Королев Дмитрий Александрович
Родился 4 октября 2002 года.
Рядовой третьего мотострелкового отделения первого мотострелкового взвода первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Войсковая часть №58198 в поселке Калининец Московской области.
В личном кабинете военнослужащего Королева указано, что ему начислено 2229 российских рублей денежного довольствия в феврале 2022 года. Эта сумма эквивалентна $22,46.
Бисембеев Даурен Ризабекович
Родился 16 марта 2003 года.
Рядовой 136-й отдельной гвардейской мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады – тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации.
Скриншот данных личного кабинета военнослужащего Бисембеева показывает, что его денежное довольствие за февраль 2022-го составило 39 065,50 российских рублей, что эквивалентно $455,57.
Интересно, что Бисембеев, будучи участником военных действий в Украине, получил надбавку за "участие в контртеррористической операции и обеспечении правопорядка (безопасности) на территории Северо-Кавказского региона".