ГОРДОН
 
 
Публикации

Волкер: Телефонный разговор Байдена с Зеленским должен состояться как можно скорее

Успех Украины остается стратегически важным для Запада, и США могут сыграть важную роль в его достижении. Однако для этого уже сейчас необходимо предпринять ряд шагов, уверен бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. При этом США, по его мнению, должны действовать быстро, поскольку силы, противостоящие такой программе, уже мобилизуются. Свое видение таких шагов Волкер изложил в статье, опубликованной на Центр анализа европейской политики (CEPA). "ГОРДОН" публикует ее без сокращений в переводе на русский язык.

Волкер: В Украине растет беспокойство, которое легко может развеять команда Байдена
Волкер: В Украине растет беспокойство, которое легко может развеять команда Байдена
Фото: EPA

Успех Украины по-прежнему остается стратегически важным для Запада. Настало время Соединенным Штатам возобновить свое участие и поддержку. Разговор госсекретаря [Энтони] Блинкена с министром иностранных дел [Дмитрием] Кулебой стал хорошим началом. Следующим должен быть звонок президента [Джо] Байдена президенту [Владимиру] Зеленскому и запуск обновленного стратегического партнерства по всему спектру вопросов.

Официальный Вашингтон справедливо сосредоточен на борьбе с коронавирусом и оживлении экономики, а также на решении вопросов расовой и социальной справедливости. Работа с конкуренцией великих держав, особенно со стороны Китая, доминирует в мышлении о национальной безопасности. Остальной мир возлагает большие надежды на возвращение к традиционным моделям участия и лидерства Америки, но признает, что новой администрации потребуется время.

Однако в Украине растет беспокойство, которое легко может развеять команда Байдена.

Чтобы представить, как это выглядит с украинской точки зрения: президент Байден говорил с президентом Путиным об Украине всего через неделю пребывания у власти, не проконсультировавшись предварительно с Украиной, которая является жертвой российской агрессии. Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, но позвонил более чем 30 другим главам государств.

В заявлении Белого дома о телефонном разговоре с Путиным говорится, что президент Байден подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины, что, конечно, хорошо. Однако при этом непреднамеренно не упоминается, что США поддерживают "территориальную целостность" Украины. Такое упущение является критическим и заслуживающим внимания для Украины, учитывая продолжающуюся оккупацию Донбасса Россией и аннексию Крыма.

Совсем недавно главный редактор RT, основного глобального пропагандистского агентства России, [Маргарита Симоньян] посетила конференцию в оккупированных Россией территориях Украины и призвала "матушку Россию" вернуть Донбасс "домой". Нарушения режима прекращения огня со стороны России на Донбассе за последний месяц участились, и только на этой неделе трое украинских военнослужащих были убиты в результате минометного обстрела, контролируемого Россией. Встречи в нормандском формате сорвались, и серьезных переговоров, направленных на то, чтобы заставить Россию прекратить агрессию и восстановить мир и законное управление в Донецке и Луганске, не ведется.

МВФ недавно завершил миссию в Украине безрезультатно – вполне справедливо, потребовав возобновления реформ, которые были отменены в прошлом году. Тем не менее, эту новость было трудно принять, поскольку Украина продолжает искать четкие сигналы поддержки Запада, которых так и не последовало.

На этом фоне Соединенные Штаты могут сделать несколько вещей, чтобы продемонстрировать неизменную поддержку Украины и тем самым продвинуть интересы США.

  • Запланированный телефонный разговор Байдена с Зеленским должен состояться как можно скорее. Двум президентам не обязательно становиться друзьями по переписке, но важно наладить контакты на уровне глав государств, чтобы задать тон для сотрудничества между администрациями обеих стран. Это стало бы критически важным для Украины.
  • Пресс-секретарь Белого дома должен выразить возмущение предложением поддерживаемого Кремлем [главреда] RT аннексировать Донбасс Россией. Этот "пробный шар" Кремля незаконен на всех уровнях, это провокация, преднамеренно направленная против Белого дома, и ее легко отклонить, если США ответят.
  • Государственному секретарю Блинкену следует подтвердить приверженность США Декларации Помпео от 25 июля 2018 года, в которой Соединенные Штаты обязались отказаться "признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права". Это современный эквивалент Декларации Уэллса 1940 года, в которой Соединенные Штаты отказались признать заявленную Россией аннексию стран Балтии – действие, которое оказалось критическим через 40 лет после этого.
  • Соединенные Штаты должны возобновить стратегический диалог с Украиной по фундаментальным вопросам геостратегической важности. Встречи государственных секретарей и министров обороны с их украинскими коллегами, проводимые два раза в год, положат этому начало.
  • Соединенные Штаты должны вновь настаивать на проведении Украиной долгосрочных реформ. Устойчивый успех на этом фронте ускользнул от страны с момента обретения независимости. Конечно, ни США, ни ЕС, ни МВФ не могут сделать для Украины то, что она должна сделать для себя. Но в то же время четкая стратегия и руководство США необходимы для того, чтобы дать украинским лидерам уверенность и политическое прикрытие, необходимое для принятия невероятно болезненных и трудных решений. США также могут помочь, энергично расследуя уголовные дела, которые уже ведутся против определенных украинских олигархов, и работая с Украиной над улучшением ключевых антикоррупционных и правоохранительных институтов, которые до сих пор не реализовали свой потенциал.
  • Наконец, США должны присоединиться к ЕС, МВФ и другим международным партнерам, чтобы помочь Украине реализовать долгосрочное антимонопольное законодательство. Нынешняя антимонопольная комиссия Украины неэффективна. В ситуации, когда горстка людей контролирует огромные сегменты экономики, СМИ, судебную систему, государственную промышленность, голосование в Раде и государственную администрацию, коррупция является всего лишь симптомом несостоятельности системы, а не самой болезнью. Украинское руководство должно взять на себя ответственность за такую долгосрочную реформу, но снова может добиться успеха только при твердой поддержке США и ЕС.

Соединенные Штаты могут легко и эффективно запустить такую дорожную карту. Но США должны действовать быстро, поскольку силы, противостоящие такой программе, уже мобилизуются.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Крым, Украина, Луганская область, Джо Байден, Донецкая область, аннексия, Владимир Зеленский, война в Украине, Курт Волкер, Крымская декларация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
"Рановато, да". Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери
"Рановато, да". Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"
Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"
Джамала показала младшего сына
Джамала показала младшего сына
 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS