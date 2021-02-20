Волкер: Телефонный разговор Байдена с Зеленским должен состояться как можно скорее

Успех Украины по-прежнему остается стратегически важным для Запада. Настало время Соединенным Штатам возобновить свое участие и поддержку. Разговор госсекретаря [Энтони] Блинкена с министром иностранных дел [Дмитрием] Кулебой стал хорошим началом. Следующим должен быть звонок президента [Джо] Байдена президенту [Владимиру] Зеленскому и запуск обновленного стратегического партнерства по всему спектру вопросов.

Официальный Вашингтон справедливо сосредоточен на борьбе с коронавирусом и оживлении экономики, а также на решении вопросов расовой и социальной справедливости. Работа с конкуренцией великих держав, особенно со стороны Китая, доминирует в мышлении о национальной безопасности. Остальной мир возлагает большие надежды на возвращение к традиционным моделям участия и лидерства Америки, но признает, что новой администрации потребуется время.

Однако в Украине растет беспокойство, которое легко может развеять команда Байдена.

Чтобы представить, как это выглядит с украинской точки зрения: президент Байден говорил с президентом Путиным об Украине всего через неделю пребывания у власти, не проконсультировавшись предварительно с Украиной, которая является жертвой российской агрессии. Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, но позвонил более чем 30 другим главам государств.

В заявлении Белого дома о телефонном разговоре с Путиным говорится, что президент Байден подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины, что, конечно, хорошо. Однако при этом непреднамеренно не упоминается, что США поддерживают "территориальную целостность" Украины. Такое упущение является критическим и заслуживающим внимания для Украины, учитывая продолжающуюся оккупацию Донбасса Россией и аннексию Крыма.

Совсем недавно главный редактор RT, основного глобального пропагандистского агентства России, [Маргарита Симоньян] посетила конференцию в оккупированных Россией территориях Украины и призвала "матушку Россию" вернуть Донбасс "домой". Нарушения режима прекращения огня со стороны России на Донбассе за последний месяц участились, и только на этой неделе трое украинских военнослужащих были убиты в результате минометного обстрела, контролируемого Россией. Встречи в нормандском формате сорвались, и серьезных переговоров, направленных на то, чтобы заставить Россию прекратить агрессию и восстановить мир и законное управление в Донецке и Луганске, не ведется.

МВФ недавно завершил миссию в Украине безрезультатно – вполне справедливо, потребовав возобновления реформ, которые были отменены в прошлом году. Тем не менее, эту новость было трудно принять, поскольку Украина продолжает искать четкие сигналы поддержки Запада, которых так и не последовало.

На этом фоне Соединенные Штаты могут сделать несколько вещей, чтобы продемонстрировать неизменную поддержку Украины и тем самым продвинуть интересы США.

Запланированный телефонный разговор Байдена с Зеленским должен состояться как можно скорее. Двум президентам не обязательно становиться друзьями по переписке, но важно наладить контакты на уровне глав государств, чтобы задать тон для сотрудничества между администрациями обеих стран. Это стало бы критически важным для Украины.

Пресс-секретарь Белого дома должен выразить возмущение предложением поддерживаемого Кремлем [главреда] RT аннексировать Донбасс Россией. Этот "пробный шар" Кремля незаконен на всех уровнях, это провокация, преднамеренно направленная против Белого дома, и ее легко отклонить, если США ответят.

Государственному секретарю Блинкену следует подтвердить приверженность США Декларации Помпео от 25 июля 2018 года, в которой Соединенные Штаты обязались отказаться "признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права". Это современный эквивалент Декларации Уэллса 1940 года, в которой Соединенные Штаты отказались признать заявленную Россией аннексию стран Балтии – действие, которое оказалось критическим через 40 лет после этого.

Соединенные Штаты должны возобновить стратегический диалог с Украиной по фундаментальным вопросам геостратегической важности. Встречи государственных секретарей и министров обороны с их украинскими коллегами, проводимые два раза в год, положат этому начало.

Соединенные Штаты должны вновь настаивать на проведении Украиной долгосрочных реформ. Устойчивый успех на этом фронте ускользнул от страны с момента обретения независимости. Конечно, ни США, ни ЕС, ни МВФ не могут сделать для Украины то, что она должна сделать для себя. Но в то же время четкая стратегия и руководство США необходимы для того, чтобы дать украинским лидерам уверенность и политическое прикрытие, необходимое для принятия невероятно болезненных и трудных решений. США также могут помочь, энергично расследуя уголовные дела, которые уже ведутся против определенных украинских олигархов, и работая с Украиной над улучшением ключевых антикоррупционных и правоохранительных институтов, которые до сих пор не реализовали свой потенциал.

Наконец, США должны присоединиться к ЕС, МВФ и другим международным партнерам, чтобы помочь Украине реализовать долгосрочное антимонопольное законодательство. Нынешняя антимонопольная комиссия Украины неэффективна. В ситуации, когда горстка людей контролирует огромные сегменты экономики, СМИ, судебную систему, государственную промышленность, голосование в Раде и государственную администрацию, коррупция является всего лишь симптомом несостоятельности системы, а не самой болезнью. Украинское руководство должно взять на себя ответственность за такую долгосрочную реформу, но снова может добиться успеха только при твердой поддержке США и ЕС.

Соединенные Штаты могут легко и эффективно запустить такую дорожную карту. Но США должны действовать быстро, поскольку силы, противостоящие такой программе, уже мобилизуются.