Волкер: Телефонный разговор Байдена с Зеленским должен состояться как можно скорее

Успех Украины по-прежнему остается стратегически важным для Запада. Настало время Соединенным Штатам возобновить свое участие и поддержку. Разговор госсекретаря [Энтони] Блинкена с министром иностранных дел [Дмитрием] Кулебой стал хорошим началом. Следующим должен быть звонок президента [Джо] Байдена президенту [Владимиру] Зеленскому и запуск обновленного стратегического партнерства по всему спектру вопросов.
Официальный Вашингтон справедливо сосредоточен на борьбе с коронавирусом и оживлении экономики, а также на решении вопросов расовой и социальной справедливости. Работа с конкуренцией великих держав, особенно со стороны Китая, доминирует в мышлении о национальной безопасности. Остальной мир возлагает большие надежды на возвращение к традиционным моделям участия и лидерства Америки, но признает, что новой администрации потребуется время.
Однако в Украине растет беспокойство, которое легко может развеять команда Байдена.
Чтобы представить, как это выглядит с украинской точки зрения: президент Байден говорил с президентом Путиным об Украине всего через неделю пребывания у власти, не проконсультировавшись предварительно с Украиной, которая является жертвой российской агрессии. Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, но позвонил более чем 30 другим главам государств.
В заявлении Белого дома о телефонном разговоре с Путиным говорится, что президент Байден подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины, что, конечно, хорошо. Однако при этом непреднамеренно не упоминается, что США поддерживают "территориальную целостность" Украины. Такое упущение является критическим и заслуживающим внимания для Украины, учитывая продолжающуюся оккупацию Донбасса Россией и аннексию Крыма.
Совсем недавно главный редактор RT, основного глобального пропагандистского агентства России, [Маргарита Симоньян] посетила конференцию в оккупированных Россией территориях Украины и призвала "матушку Россию" вернуть Донбасс "домой". Нарушения режима прекращения огня со стороны России на Донбассе за последний месяц участились, и только на этой неделе трое украинских военнослужащих были убиты в результате минометного обстрела, контролируемого Россией. Встречи в нормандском формате сорвались, и серьезных переговоров, направленных на то, чтобы заставить Россию прекратить агрессию и восстановить мир и законное управление в Донецке и Луганске, не ведется.
МВФ недавно завершил миссию в Украине безрезультатно – вполне справедливо, потребовав возобновления реформ, которые были отменены в прошлом году. Тем не менее, эту новость было трудно принять, поскольку Украина продолжает искать четкие сигналы поддержки Запада, которых так и не последовало.
На этом фоне Соединенные Штаты могут сделать несколько вещей, чтобы продемонстрировать неизменную поддержку Украины и тем самым продвинуть интересы США.
Соединенные Штаты могут легко и эффективно запустить такую дорожную карту. Но США должны действовать быстро, поскольку силы, противостоящие такой программе, уже мобилизуются.