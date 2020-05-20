Записки бывшего подполковника КГБ: Секретная служба "телекиллера" Доренко

Филипп Бобков и Институт конкретных социологических исследований АН СССР

Через несколько месяцев после того, как Юрий Андропов возглавил КГБ, в Институте социологии АН СССР по инициативе заместителя Андропова Филиппа Бобкова был создан "закрытый сектор" 5-го управления КГБ. Для службы там были определены 15 офицеров. Во главе отдела был поставлен заместитель директора института. На базе этого отдела впоследствии был создан Институт социально-политических исследований, где незаметно работал сам Бобков после того, как закончился период его жизни, связанный с "Мостом", Владимиром Гусинским, Юрием Лужковым и Евгением Примаковым.

Вот что вспоминал об этом в 2003 году директор института академик Геннадий Осипов:

"Закрытый отдел... укомплектовали сотрудниками КГБ, которые проводили очень интересные исследования... Скажем, еще в [19]70-е годы после исследований в Эстонии сотрудники этого отдела написали работу о том, как там будут развиваться события. И оказались правы на 100%. Создание национального фронта, отделение и так далее" (цитата из интервью директора Института социально-политических исследований РАН академика Геннадия Осипова изданию "КоммерсантЪ", 3 февраля 2003 года. – Попов).

Офицеры госбезопасности, работавшие в закрытом секторе Института конкретных социологических исследований АН СССР, являлись сотрудниками 6-го (аналитического) отдела 5-го управления КГБ СССР и были подчинены непосредственно Бобкову.

Наряду с этим был создан еще один "институт" – Институт стратегических оценок и анализа, под руководством бывшего председателя КГБ Азербайджанской ССР Вагифа Гусейнова, и различные структуры и объединения под управлением опытного агента КГБ Сергея Кургиняна.

Институт стратегических оценок и анализа

13 июля 2000 года Владимир Гусинский был арестован российскими властями по обвинению в мошенничестве. Данное событие послужило началом краха финансовой и медийной структур, руководителем которых он числился. Однако вынужденное прекращение существования "Медиа-Моста" и других коммерческих структур, принадлежавших олигарху Гусинскому, вовсе не ознаменовало собой исчезновение закулисья, ради которых они создавались. На средства группы Питовранова – Иванова – Бобкова незадолго до гибели "империи" Гусинского была создана новая структура, куда плавно перетекли основные аналитические кадры некогда могущественной его службы безопасности: Институт стратегических оценок и анализа (ИСОА).

ИСОА был основан в 2000 году на базе аналитического центра, функционировавшего с 1995 года. В совет директоров и штат Института входили крупные специалисты в вопросах внутренней, внешней, геостратегической и военной политики, экономики, современной истории и права, большинство из которых имели богатый опыт руководящей работы на государственных постах. К подготовке аналитических и прогнозных материалов стратегического характера на контрактной основе в Институте привлекались ученые в различных областях знаний крупнейших академических центров страны. На контрактной основе к подготовке информационно-аналитических материалов и исследований привлекались также различные эксперты и организации.

ИСОА был закрытым акционерным обществом. Информация о его акционерах в открытых источниках отсутствует, также как информация о его сотрудниках. Название аналитического центра, на базе которого зародился институт, тоже не указывалось. И не случайно. Создателем Института был вездесущий Бобков. После краха "Моста" он увел своих аналитиков бывшего КГБ в им же созданный ИСОА. Аналитический центр, явившийся основой нового института, не был назван по той причине, что был аналитическо-информационным управлением службы безопасности "Мост-банка".

Директором и главным редактором издаваемого институтом журнала "Вестник аналитики" с момента создания института был Вагиф Гусейнов.

Бывший председатель КГБ Азербайджанской ССР Вагиф Гусейнов для Бобкова не был случайным человеком. Их навсегда связала кровь сотен погибших бакинцев – армян и азербайджанцев – в январе 1990 года. Укрывшись с помощью Бобкова в Москве, Гусейнов не только сумел избежать уголовного преследования на родине, но и получил престижное место работы.

Вагиф Гусейнов. Фото: Araz Yaquboğlu / Wikipedia.org

Гусейнов родился в 1942 году в городе Куба Кубинского района Азербайджанской ССР. В 1970 году окончил факультет журналистики Азербайджанского государственного университета. С 1973 по 1978 годы – секретарь, затем первый секретарь ЦК ЛКСМ Азербайджана. В 1978 году его перевели в Москву в ЦК ВЛКСМ на должность секретаря по международным делам. С 1980 по 1983 годы – первый секретарь Бакинского городского комитета компартии Азербайджанской ССР.

В 1984 году возглавил Национальный олимпийский комитет Азербайджана. В 1986 году был назначен на должность первого заместителя начальника управления по обслуживанию дипломатического корпуса МИД СССР. С 1988 по 1989 год – заведующий отделом организационно-партийной работы ЦК КП АзССР. Избирался членом ЦК КП АзССР и депутатом Верховного Совета АзССР. С августа 1989 года по 13 сентября 1991 года – председатель Комитета государственной безопасности АзССР.

Именно при Гусейнове 19–20 января 1990 года в Баку в связи с произошедшими там 13–19 января погромами, в результате которых погибли десятки армян, были введены части советской армии и спецподразделений КГБ СССР. После начала этой операции число жертв оказалось еще больше. В заявлении комиссии Верховного Совета Азербайджанской ССР по расследованию событий тех дней говорилось:

''В ночь с 19-го на 20 января 1990 года в городе Баку совершена страшная по своей жестокости преступная акция, приведшая к массовой гибели мирного населения... В операции были задействованы крупные формирования сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и воздушно-десантных войск Союза ССР, а также войск специального назначения КГБ и МВД СССР. Ввод указанных воинских частей и соединений в город Баку сопровождался антигуманными, жестокими действиями со стороны военнослужащих, жизни лишались все, кто попал в поле зрения, обстреливались жилые дома и медицинские учреждения, давились танками машины ''скорой помощи'', проезжавшие мимо и стоявшие на обочине автомобили, добивались раненые, расстреливались медицинские работники при оказании неотложной помощи на местах. По предварительным данным, на сегодняшний день убито 168, ранено и получило телесные повреждения 715 мирных жителей, нет сведений о судьбе более 400 человек. В их числе женщины, старики и дети... Многих смерть настигла в квартирах, подъездах домов, в автобусах и на рабочих местах. По сей день продолжают поступать сведения о новых жертвах и умирающих от ран. Погибло 28 и ранено более 80 военнослужащих, многие из которых пострадали от рук своих товарищей в результате несогласованных действий командования''.

Наставником Гусейнова в этот период был Бобков, лично прибывший в Баку за неделю до ввода в город войск и спецподразделений КГБ группы "А" ("Альфа").

В марте должны были состояться выборы в парламент Азербайджанской ССР, в ходе которых, несомненно, победил бы Народный фронт (НФА). По наущению Москвы с целью дестабилизации обстановки и появления предлога для введения режима чрезвычайного положения для последующего ареста лидеров НФА и разгона его структур в Баку республиканским КГБ были спровоцированы погромы армян.

После распада СССР и прихода в Азербайджане к власти представителей Народного фронта Гусейнов был арестован и находился под следствием по обвинению в организации взрыва на бакинском телецентре в феврале 1991 года. Некоторое время он содержался в следственном изоляторе. В 1993 году он был освобожден, в феврале 1994 года покинул Азербайджан и обосновался в Москве, где сделал успешную карьеру у Бобкова. В 1996 году Азербайджан потребовал экстрадиции Гусейнова, однако российские власти в экстрадиции Гусейнова Азербайджану отказали.

С 1995 по 1996 годы Гусейнов руководил Аналитическим центром АФК ''Система''. С 1996 по 2001 годы он был президентом АООТ ''Акционерное общества научно технического развития ''Регион'', оставаясь одновременно членом Совета директоров АФК ''Система''. Формально в его подчинении находился тогда бывший председатель КГБ СССР генерал армии Крючков, вышедший из тюрьмы по амнистии. В 1998 году совместно с бывшим комсомольско-партийным функционером Олегом Сергеевичем Кузиным, главным редактором газеты ''Санкт-Петербургские ведомости'', Гусейнов создал информационное агентство ''Росбалт''. В 1998–1999 годах Гусейнов был председателем совета директоров этого агентства.

Под "крышей" Института стратегических оценок и анализа укрылся также бывший начальник 5-го управления КГБ СССР генерал-лейтенант Евгений Иванов, кадровый офицер 5-го управления КГБ Владимир Масленников и его подчиненный по времени службы в 5-м управлении КГБ Валерий Ширяев, старший оперуполномоченный 1-го отделения 3-го отдела, курировавшего МГУ.

В бытность свою офицером 5-го управления КГБ автор этих строк был лично знаком с Ширяевым – через приятеля и коллегу по службе Владимира Пищенко. С Пищенко их сблизило пристрастие к спиртному, в итоге сократившее Пищенко жизнь. Он умер в возрасте 56 лет. Ширяев же по-прежнему в строю и трудится в издательстве "Новой газеты" на должности заместителя директора, являющейся прикрытием, так как он по-прежнему состоит на службе в госбезопасности в качестве офицера действующего резерва ФСБ России.

В числе сотрудников института, подчиненных Гусейнова, было немало людей весьма примечательных. Александр Львович Свечников в 1973 году окончил географический факультет МГУ. Начинал свою службу в 3-м отделе 5-го управления КГБ СССР. В 1987 году стал кандидатом философских наук. В конце 1980-х занимал должность помощника начальника 5-го управления КГБ Евгения Иванова. После коллапса СССР непродолжительное время был сотрудником ФСБ России.

В 1995 году Свечников вернулся под начало бывшего своего руководителя Евгения Иванова, к тому времени возглавившего информационно-аналитическое управление службы безопасности "Мост-банка", где Свечников работал в подразделении, возглавляемом бывшим его коллегой по 3-му отделу 5-го управления КГБ СССР Ширяевым. После упразднении и этой структуры он последовал за своим шефом в ИСОА, где укрылись многие его бывшие коллеги по 5-му управлению КГБ СССР и сотрудники СБ "Мост-банка".

Свечников написал несколько книг: "Глобальный капитализм: размышления на тему" (2002, в соавторстве), "Современный глобальный капитализм" (2003, в соавторстве) и так далее. Главным автором на обложках этих книг был указан Филипп Бобков. Другим соавтором Свечникова был генерал Евгений Иванов.

Еще одним из соавторов Свечникова был его коллега по 5-му управлению КГБ СССР Сергей Петрович Чаплинский, бывший в течение ряда лет сотрудником 8-го отдела этого управления и помощником генерала Ивана Абрамова. Отдел осуществлял разработку зарубежных сионистских центров и сионистов-активистов из числа советских граждан. Как и Свечников, Чаплинский некоторое время являлся помощником начальника 5-го управления КГБ СССР генерал-лейтенанта Иванова. В какой-то момент Чаплинский и Свечников были еще и секретарями комсомольской организации 5-го управления КГБ СССР.

На этом, однако, тяга к написанию книг у Бобкова не угасла. Соавтором его воспоминаний стал писатель Святослав Рыбас, завербованный в агентурную сеть госбезопасности в период его обучения на втором курсе литературного института имени Горького в Москве. Вербовал Рыбаса офицер 1-го отделения 2-го отдела 5-го управления КГБ старший лейтенант Юрий Балас (при активном участии куратора Литинститута от КГБ, которым в ту пору был автор этих воспоминаний).

Анатолий Собчак и Артем Боровик

Практически накануне избрания Путина на пост президента России 19 февраля 2000 года при странных обстоятельствах скоропостижно скончался бывший первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, незадолго до этого вернувшийся из-за границы, где он вынужденно скрывался от уголовного преследования на родине. Бегству Собчака за границу и устранению от должности его главного гонителя генерального прокурора РФ Юрия Скуратова активнейшим образом способствовал Владимир Путин.

Путин понимал, что в случае уголовного преследования Собчака за преступные действия на посту мэра Санкт-Петербурга неминуемо вспомнят и о самом Путине, руководившем при Собчаке комитетом по внешним связям мэрии и бывшем затем первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. Теперь же, по прошествии времени, под гарантии Путина, занимавшего посты директора ФСБ и секретаря Совета Безопасности РФ – 12 июля 1999 года Анатолий Собчак вернулся в Россию. В августе этого же года Путин стал премьер-министром, а 31 декабря 1999 года – исполняющим обязанности президента России.

Анатолий Собчак и Владимир Путин. Фото: compromat.ru

14 февраля 2000 года Собчак был назначен доверенным лицом кандидата в президенты России Путина и, кроме того, возглавил политический консультативный Совет демократических партий и движений Санкт-Петербурга. Во время агитационной поездки в Светлогорск, Калининградской области, в ночь с 19-го на 20 февраля 2000 года Собчак скоропостижно скончался.

Преждевременная и неожиданная смерть породила массу кривотолков, для которых были основания. Были засекречены результаты вскрытия тела Собчака, были приняты экстраординарные меры по сокрытию всей информации, касающейся кончины Собчака. Появилась версия о его отравлении. Официально подтверждено ничего не было. Но серьезным настораживающим фактом было присутствие в Светлогорске в момент смерти Собчака известного агента КГБ бизнесмена Шабтая Калмановича и бывшего офицера ГРУ генштаба армии, также ставшего бизнесменом, Андрея Бурлакова. Как заявлял Калманович в одном из своих интервью, Собчак умер у него на руках.

Через несколько лет – 2 ноября 2009 года – Калманович был расстрелян в Москве неустановленным наемным убийцей. 18 пуль, попавших в его тело, не оставили ему шансов на выживание. Прошло еще два года, и от руки очередного наемного убийцы погиб Бурлаков.

Были ли эти убийства свидетелей смерти Собчака попыткой замести следы или же актами мести теперь уже президента России – с уверенностью сказать не может никто. Ни убийцы, ни заказчики преступлений определены и найдены не были. Так же как не были установлены мотивы, организаторы и исполнители устранения Калмановича и его партнера по бизнесу Бирюкова.

Путин от смерти Собчака, безусловно, остался в выгоде: мертвые являются самыми надежными хранителями тайн. Вместе с Собчаком ушли в небытие все преступления, совершенные при нем в мэрии Санкт-Петербурга.

Чрезвычайно интригующей выглядит в связи с историей о смерти Собчака публикация немецкого политического журнала Focus от 5 августа 2015 года:

"В биографии Владимира Путина до сих пор есть много белых пятен и несовпадений. Например, его деятельность в качестве сотрудника КГБ в Восточной Германии. Исследовательский центр Correctiv опубликовал некоторые подробности о работе Путина агентом КГБ в Дрездене. В частности, Correctiv сообщает, со ссылкой на бывшего коллегу Путина по шпионажу Клауса Цухольда, что "Путин непременно хотел получить информацию от некоего ученого", профессора медицины, который "имел доступ к результатам научных исследований о смертельных ядах, практически не оставляющих следов". В числе прочего, речь шла о "ядах, которые инсценировали самоубийство, например могли передавать мышьяк через пенис во время сексуального акта", а также о применении радиоактивных веществ. Для того чтобы заполучить эти данные, Путин шантажировал профессора компрометирующими материалами. Авторы исследования Correctiv Дэвид Кроуфорд и Маркус Бенсманн приходят к выводу, что "Путин уже тогда проявлял беспринципность и жесткость, которые позднее привели его в президентское кресло".

За смертью Собчака 9 марта того же 2000 года последовала гибель известного российского журналиста Артема Боровика, вылетевшего в Грузию на зафрахтованном самолете для встречи с предполагаемой матерью Владимира Путина Верой Путиной, жительницей села Метехи. Как было установлено следствием, причиной катастрофы явилась грубая ошибка пилота и недосмотр технических служб аэропорта, не проведших противоледовую обработку крыльев.

Сергей Доренко

Убедительная победа Путина на президентских выборах вовсе не означала получение им полноты власти в стране, в которой были еще по-прежнему сильны антагонистичные Путину политические силы. В достаточной мере Путин ощутил их противодействие после гибели атомной подводной лодки ''Курск'', произошедшей 12 августа 2000 года, через несколько месяцев после его избрания на высший государственный пост.

С резкой критикой Путина в средствах массовой информации и прежде всего на телевидении выступал недавний его союзник тележурналист Сергей Доренко, прозванный ''телекиллером''. Именно Доренко во время парламентско-президентской кампании 1999 года, будучи весьма популярным тележурналистом, существенно снизил рейтинги Лужкова и Примакова направленными против них передачами. Как позднее вспоминал Доренко, до начала цикла его передач рейтинги основных претендентов были: Примаков – 36%, Лужков – 16%, Путин – 1,5%. К шестой по счету передаче цикла рейтинги выглядели следующим образом: Примаков – 16%, Лужков – 8%, Путин – 38%.

Доренко не был сторонником Путина, но он был убежденным противником Примакова и Лужкова и своим противодействием им невольно помог Путину.

Все резко изменилось в августе 2000 года после трагической гибели атомной подводной лодки ''Курск''. Доренко в своих репортажах, посвященных этой трагедии, открыто и обоснованно критиковал вновь избранного президента и уличал его в откровенной лжи. В итоге 2 сентября 2000 года Доренко уволили из ОРТ. В 2001 году в отношении Доренко возбудили уголовное производство по факту наезда им на мотоцикле на пешехода. Дело принимало серьезный оборот и грозило Доренко лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. Спасло Доренко, по его собственным словам, заступничество заместителя руководителя администрации президента РФ Игоря Сечина, благодаря чему Доренко получил только четыре года условно.

Сергей Доренко. Скриншот: RVISION / YouTube

Чтобы понять, почему Сечин решил заступиться за скандально известного журналиста, необходимо внимательно вчитаться в биографию Доренко. Родился он в 1959 году в семье военного летчика, завершившего военную службу в звании генерал-майора. Естественно, воспитывался Сергей в духе патриотизма, что в определенной степени повлияло на его судьбу.

Во второй половине 1970-х годов Доренко поступил в Университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы (УДН). Университет был создан в 1960 году для оказания культурной помощи странам, освободившимся от колониальной зависимости.

Основной целью УДН была подготовка высококвалифицированных кадров для стран Азии, Африки и Латинской Америки. Таковой была официальная версия создания университета. В действительности же главной целью было распространение экономического и политического влияния СССР на указанные страны. Получившие образование в УДН специалисты в своих странах со временем занимали высокие позиции в правительственных учреждениях и экономике, что в итоге и должно было обеспечивать советское влияние в них.

Для успешного решения данной программы органами советской госбезопасности активно вербовались агенты из числа иностранных студентов УДН, которые по возвращению в свои страны продолжали агентурную деятельность в интересах советской разведки. Наиболее выдающиеся из их числа зачислялись на службу в управление нелегальной разведки 1-го главного управления КГБ СССР и становились кадровыми советскими разведчиками-нелегалами.

По линии КГБ СССР курировали УДН офицеры-оперативники 2-го отделения 3-го отдела 5-го управления КГБ СССР. Ими осуществлялась разработка кандидатов на вербовку из числа студентов-иностранцев и активно проводилась работа по вербовке советских граждан – студентов и преподавателей. Агентурно-оперативная работа была направлена на выявление из числа иностранных студентов агентуры и сотрудников спецслужб зарубежных стран.

В годы, когда в УДН обучалась будущая звезда российского телеэкрана Сергей Доренко, возглавлял 2-е отделение 3-го отдела 5-го управления КГБ СССР подполковник Вячеслав Киктев, подчиненные которого завербовали патриотично настроенного Доренко в качестве агента госбезопасности. В числе сотрудников указанного подразделения проходил службу выпускник Высшей школы КГБ СССР Отари Аршба, ставший впоследствии известным бизнесменом и политиком-депутатом Госдумы VI созыва. В период досрочных выборов президента РФ в 2000 году Аршба осуществлял пропагандистские мероприятия в поддержку Амана Тулиева, губернатора Кемеровской области, являвшегося одним из конкурентов Владимира Путина.

Агент госбезопасности студент Доренко, помимо использования его для изучения иностранных и советских студентов УДН, был задействован в работе с иностранными делегациями, прибывающими в СССР из развивающихся стран. Эта деятельность обеспечивала ему определенный заработок и давала возможность оттачивать агентурное мастерство. С учетом проявленных Доренко как агента КГБ положительных качеств, в 1982 году, сразу же по окончании им УДН, он был направлен в зарубежную командировку в Анголу, где работал в качестве переводчика в ряде советских представительств, в том числе в представительстве Государственного комитета Совета министров СССР по внешним экономическим связям, в составе которого имелось Главное инженерное управление, осуществлявшее военные поставки в зарубежные страны.

В 1984 году Доренко вернулся из зарубежной командировки, а годом позже там же в Анголе оказался его будущий заступник Игорь Сечин. По признанию Доренко (поверим ему), он не был лично знаком с Сечиным. Факт заступничества за ставшего опальным Доренко может свидетельствовать только о том, что у Сечина и Доренко во время их пребывания в Анголе был общий куратор от КГБ.

По возвращении в Москву не имевший журналистского образования Доренко был принят на работу на центральное телевидение в качестве редактора службы внешних сношений. Центральное телевидение являлось структурным подразделением Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию. Курировались они 14-м отделом 5-го управления КГБ СССР, которым руководил упоминавшийся уже нами полковник Никандров. Непосредственно Центральное телевидение контрразведывательно наблюдалось 1-м отделением 14-го отдела 5-го управления КГБ СССР, возглавляемым подполковником Комельковым, ранее курировавшим УДН. Вполне логичным для жизненного пути Доренко стало его вступление в 2003 году в ряды КПРФ: 7 декабря 2003 года проходили очередные выборы в Государственную думу IV созыва, и Доренко надеялся пройти в Думу и стать депутатом.

Предыдущая часть опубликована 13 мая. Следующая выйдет 27 мая.

Все опубликованные части книги Владимира Попова "Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ" можно прочитать здесь.