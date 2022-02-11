Гройсман – Коху: Более циничного выступления я давно не слышал. Я считал вас умным человеком

Он ответил на слова Коха о том, что украинцы обвиняют немецких партнеров в "предательстве" из-за позиции по "Северному потоку – 2".
"Я хочу вам сказать, что никогда не слышал о том, чтобы Украина говорила, что Германия – это наш враг. Это наши союзники и партнеры, мы имеем совместную повестку дня и ценим много вещей, которые они [немцы] делали. Может быть, сейчас, в такой сложный период, мы хотели бы большей консолидации международных партнеров и лидерства Германии", — отметил политик.
Гройсман назвал выступление бывшего вице-премьера РФ "циничным" и подчеркнул, что именно из-за такого подхода к жизни он "потерял родину".
"Более циничного выступления я давно не слышал. Я слышал о вас, не сильно интересовался вашей жизненной позицией, но почему-то считал вас умным человеком. Вы меня очень сильно разочаровали. Потому что вы начали выступать с того, кто сколько денег заработал или потратил. Но вы ни слова не сказали о том, что от российской армии, от режима Путина и Кремля погибают украинцы. Мне плевать на €2 млрд. Мне важно, чтобы каждая жизнь была сохранена. Мне важно, что мы должны верить в определенные ценности. А вы сразу стартанули с места в карьер и начали считать денежки. Я считаю, что это ваша слабость, несмотря на ваш возраст и большой опыт. В конце концов, мне кажется, ваш циничный подход к жизни и привел к тому, что вы потеряли свою родину", — сказал Гройсман.
10 февраля в эфире ток-шоу "ГОРДОН" Кох заявил, что Украина не ценит помощь, которую ей оказывают немецкие партнеры. "Более того, они [украинцы] обвиняют Германию в предательстве. Будто она хочет каким-то образом лишить Украину доходов. Но позвольте, эти доходы — это ровно те деньги, которые выплачивают немецкие налогоплательщики за этот газ... Я могу вам сказать, что экономия по "Северному потоку – 2" для Германии составляет порядка €2 млрд. И эти деньги ежегодно платятся в бюджет Украины и остаются там", — сказал Кох.
Он также заявил, что именно благодаря усилиям экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Украина смогла сохранить и усилить свою боеспособность. "В 1991 году у вас было 6 тыс. танков, сегодня их 2 тыс. Куда делись 4 тыс.? Вы их продали, разобрали на металлолом, раздали, они куда-то – неизвестно куда – пропали", – сказал он и заявил, что в Украине "раздали и украли" оружие, которое стране досталось со времен СССР.
С ним поспорил Арсений Яценюк, который призвал бывшего вице-премьера РФ говорить в более уважительном тоне: "Только хамить не надо украинцам! Тональность, пожалуйста, поменяйте по отношению к моей стране! Очень важно с уважением относиться и к фактам. Чуть-чуть тональность [понизьте] и аккуратнее разговаривайте со страной, которая находится под российской агрессией, где вы [в РФ] работали вице-премьером!"