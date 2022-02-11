Гройсман – Коху: Более циничного выступления я давно не слышал. Я считал вас умным человеком

Он ответил на слова Коха о том, что украинцы обвиняют немецких партнеров в "предательстве" из-за позиции по "Северному потоку – 2".

"Я хочу вам сказать, что никогда не слышал о том, чтобы Украина говорила, что Германия – это наш враг. Это наши союзники и партнеры, мы имеем совместную повестку дня и ценим много вещей, которые они [немцы] делали. Может быть, сейчас, в такой сложный период, мы хотели бы большей консолидации международных партнеров и лидерства Германии", — отметил политик.

Гройсман назвал выступление бывшего вице-премьера РФ "циничным" и подчеркнул, что именно из-за такого подхода к жизни он "потерял родину".

"Более циничного выступления я давно не слышал. Я слышал о вас, не сильно интересовался вашей жизненной позицией, но почему-то считал вас умным человеком. Вы меня очень сильно разочаровали. Потому что вы начали выступать с того, кто сколько денег заработал или потратил. Но вы ни слова не сказали о том, что от российской армии, от режима Путина и Кремля погибают украинцы. Мне плевать на €2 млрд. Мне важно, чтобы каждая жизнь была сохранена. Мне важно, что мы должны верить в определенные ценности. А вы сразу стартанули с места в карьер и начали считать денежки. Я считаю, что это ваша слабость, несмотря на ваш возраст и большой опыт. В конце концов, мне кажется, ваш циничный подход к жизни и привел к тому, что вы потеряли свою родину", — сказал Гройсман.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube