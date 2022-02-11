ГОРДОН
 
 
Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гройсман – Коху: Более циничного выступления я давно не слышал. Я считал вас умным человеком

 
|
Гройсман: Германия это наши союзники и партнеры, мы имеем совместную повестку дня
Гройсман: Германия – это наши союзники и партнеры, мы имеем совместную повестку дня
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Вице-премьер России (март — август 1997 года) Альфред Кох занимает циничную позицию касательно украинско-немецких отношений, сводя их, прежде всего, к деньгам. Об этом 10 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" заявил премьер-министр Украины (2016 — 2019), председатель Верховной Рады Украины (2014–2016), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

Он ответил на слова Коха о том, что украинцы обвиняют немецких партнеров в "предательстве" из-за позиции по "Северному потоку – 2".

"Я хочу вам сказать, что никогда не слышал о том, чтобы Украина говорила, что Германия  это наш враг. Это наши союзники и партнеры, мы имеем совместную повестку дня и ценим много вещей, которые они [немцы] делали. Может быть, сейчас, в такой сложный период, мы хотели бы большей консолидации международных партнеров и лидерства Германии", — отметил политик.

Гройсман назвал выступление бывшего вице-премьера РФ "циничным" и подчеркнул, что именно из-за такого подхода к жизни он "потерял родину".

"Более циничного выступления я давно не слышал. Я слышал о вас, не сильно интересовался вашей жизненной позицией, но почему-то считал вас умным человеком. Вы меня очень сильно разочаровали. Потому что вы начали выступать с того, кто сколько денег заработал или потратил. Но вы ни слова не сказали о том, что от российской армии, от режима Путина и Кремля погибают украинцы. Мне плевать на €2 млрд. Мне важно, чтобы каждая жизнь была сохранена. Мне важно, что мы должны верить в определенные ценности. А вы сразу стартанули с места в карьер и начали считать денежки. Я считаю, что это ваша слабость, несмотря на ваш возраст и большой опыт. В конце концов, мне кажется, ваш циничный подход к жизни и привел к тому, что вы потеряли свою родину", — сказал Гройсман.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

10 февраля в эфире ток-шоу "ГОРДОН" Кох заявил, что Украина не ценит помощь, которую ей оказывают немецкие партнеры. "Более того, они [украинцы] обвиняют Германию в предательстве. Будто она хочет каким-то образом лишить Украину доходов. Но позвольте, эти доходы — это ровно те деньги, которые выплачивают немецкие налогоплательщики за этот газ... Я могу вам сказать, что экономия по "Северному потоку – 2" для Германии составляет порядка €2 млрд. И эти деньги ежегодно платятся в бюджет Украины и остаются там", — сказал Кох.

Он также заявил, что именно благодаря усилиям экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Украина смогла сохранить и усилить свою боеспособность. "В 1991 году у вас было 6 тыс. танков, сегодня их 2 тыс. Куда делись 4 тыс.? Вы их продали, разобрали на металлолом, раздали, они куда-то – неизвестно куда – пропали", – сказал он и заявил, что в Украине "раздали и украли" оружие, которое стране досталось со времен СССР. 

С ним поспорил Арсений Яценюк, который призвал бывшего вице-премьера РФ говорить в более уважительном тоне: "Только хамить не надо украинцам! Тональность, пожалуйста, поменяйте по отношению к моей стране! Очень важно с уважением относиться и к фактам. Чуть-чуть тональность [понизьте] и аккуратнее разговаривайте со страной, которая находится под российской агрессией, где вы [в РФ] работали вице-премьером!"

Теги: Германия, Украина, война, Владимир Гройсман, Альфред Кох, ток-шоу "ГОРДОН"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле" G
Ольга БЕРЕЗЮК
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть G
Дмитрий ГОРДОН
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS