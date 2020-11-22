В ближайшее время операции с доставкой по воздуху хирургов, органов для трансплантации, доноров станут обычным делом

Борис Тодуров – Великий Хирург и Настоящий Человек.

Наша задача – простых смертных – помогать таким, как Борис Тодуров, спасать жизни людей там, где мы это можем сделать.

Так, в прошлую пятницу всего за четыре часа удалось обеспечить экстренную транспортировку Бориса Тодурова из Мариуполя во Львов для пересадки сердца от внезапно появившегося донора (человека, личности, жизнь которого, к сожалению, подошла к концу...) 36-летнему жителю Хмельницкой области, который умер бы в ближайшие недели, если бы ему не был вставлен в грудь новый "мотор". Счет времени шел на часы.

Военные летчики на вертолете перебросили Бориса Тодурова из закрытого для гражданской авиации аэродрома Мариуполя в Запорожье. Оттуда на частном самолете, который организовал Вадим Новинский, Борис перелетел во Львов, где экипаж патрульной полиции максимально быстро доставил хирурга в госпиталь, в котором готовилась операция по трансплантации сердца.

От момента вылета из Мариуполя до входа в операционную во Львове прошло меньше четырех часов. Дальше была бессонная ночь, во время которой бригада из нескольких десятков киевских и львовских хирургов провела сложнейшую операцию по пересадке сердца.

Она завершилась успешно – пациент будет жить!

Кроме сердца, у донора были взяты также две почки и той же ночью пересажены двум пациентам, которые до того жили в привязке к диализу – аппарату "искусственной почки".

В ближайшее время такие операции с доставкой по воздуху хирургов, органов для трансплантации, доноров и пациентов в случаях, когда успех операции зависит от скорости начала операции, станут обычным делом.

Министерством внутренних дел в содружестве с Министерством здравоохранения подготовлен меморандум о предоставлении самолетов и вертолетов структур МВД для медицины катастроф – срочной транспортировке участников ДТП, получивших тяжелые травмы, не подлежащих лечению в местных больницах. Для транспортировки донорских органов и срочного перемещения бригад хирургов, как это было в случае с Борисом Тодуровым.

В том числе и с этой целью министр МВД Арсен Аваков продвигал и лоббировал проект по закупке 55 вертолетов Eurocopter, которые покроют всю территорию Украины и будут спасать жизни людей как в случае чрезвычайных происшествий и катастроф, так и оказывая помощь при срочной транспортировке людей и грузов в медицинских целях.

И в завершение хочу сказать слова благодарности донору сердца и его родным, которые дали согласие на то, чтобы сердце их родного человека продолжало биться в груди другого.

Так их близкий и родной человек будет навсегда в памяти троих украинцев, кому он подарил жизнь после своей смерти...

Источник: Антон Геращенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора