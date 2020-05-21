Клуб читателей
ГОРДОН
 
Александр Щерба
Александр Щерба

Посол Украины в Австрии


все материалы автора

Вена постепенно возвращается в сознание. Все еще в шоке туристический бизнес. Главная интрига: приедут ли летом в отпуск немцы?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Хроники коронавируса.

Вена постепенно возвращается в сознание. Работают школы, открылись рестораны и магазины. Общественный транспорт как работал, так и работает.

Не хватает музыки и театров. И не будет хватать до осени. Опера на ремонте. Популярный в народе директор оперы, француз Доминик Майер, для которого это был последний сезон и который переходит в "Ла Скала", даже не смог попрощаться с поклонниками. Новый директор, серб Богдан Рощич набирает новую труппу и обещает вместо обкатанного репертуара показывать в Вене успешные постановки со всего мира. Но все это – пока на стадии обещаний и авансов.

Вена скучает по туристам. Без них и рестораны не такие полные, и улицы не такие пестрые. Гостиничный и туристический бизнес все еще в шоке. Главная интрига: приедут ли летом в отпуск соседи-немцы, наиболее массовая группа отдыхающих?

Отели и бассейны открываются с 29 мая. Но бронирование идет слабо. Один из известных отелей "Граца" собирается открыться в оригинальном стиле: три дня подряд будет предлагать номера бесплатно.

Ну, и на улицах наблюдается проблема, о которой, видимо, изначально не очень думали: куда деваться молодежи, когда нет ни ночных клубов, ни дискотек. Пока молодежь сидит по паркам, пьет пиво. В парке Марии-Терезии из-под каждого куста какой-то шорох и голоса. Коммунальщики едва успевают собирать мусор. Но надо отдать должное: успевают.

И хотя периодически то тут, то там звучат сообщения о новых вспышках, статистика продолжает улучшаться. Свечей перед Чумной колонной на Грабени стало поменьше. То есть ощущение такое, что чума отступила.

Источник: Alexander Scherba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Австрия, Вена, карантин, Александр Щерба, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Илларионов: Не хватит места перечислить малую толику того, что сделал Гордон по раскрытию агентуры КГБ/ФСБ в Украине
Илларионов: Не хватит места перечислить малую толику того, что сделал Гордон по раскрытию агентуры КГБ/ФСБ в Украине
Андрей ИЛЛАРИОНОВ
  Коржаков: Я не сомневаюсь, что Янукович был агентом КГБ
  Коржаков: Я не сомневаюсь, что Янукович был агентом КГБ G
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Секретная служба "телекиллера" Доренко
Записки бывшего подполковника КГБ: Секретная служба "телекиллера" Доренко G
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS