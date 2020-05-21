Вена постепенно возвращается в сознание. Все еще в шоке туристический бизнес. Главная интрига: приедут ли летом в отпуск немцы?

Хроники коронавируса.

Вена постепенно возвращается в сознание. Работают школы, открылись рестораны и магазины. Общественный транспорт как работал, так и работает.

Не хватает музыки и театров. И не будет хватать до осени. Опера на ремонте. Популярный в народе директор оперы, француз Доминик Майер, для которого это был последний сезон и который переходит в "Ла Скала", даже не смог попрощаться с поклонниками. Новый директор, серб Богдан Рощич набирает новую труппу и обещает вместо обкатанного репертуара показывать в Вене успешные постановки со всего мира. Но все это – пока на стадии обещаний и авансов.

Вена скучает по туристам. Без них и рестораны не такие полные, и улицы не такие пестрые. Гостиничный и туристический бизнес все еще в шоке. Главная интрига: приедут ли летом в отпуск соседи-немцы, наиболее массовая группа отдыхающих?

Отели и бассейны открываются с 29 мая. Но бронирование идет слабо. Один из известных отелей "Граца" собирается открыться в оригинальном стиле: три дня подряд будет предлагать номера бесплатно.

Ну, и на улицах наблюдается проблема, о которой, видимо, изначально не очень думали: куда деваться молодежи, когда нет ни ночных клубов, ни дискотек. Пока молодежь сидит по паркам, пьет пиво. В парке Марии-Терезии из-под каждого куста какой-то шорох и голоса. Коммунальщики едва успевают собирать мусор. Но надо отдать должное: успевают.

И хотя периодически то тут, то там звучат сообщения о новых вспышках, статистика продолжает улучшаться. Свечей перед Чумной колонной на Грабени стало поменьше. То есть ощущение такое, что чума отступила.

Источник: Alexander Scherba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора