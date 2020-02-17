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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.


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Какая, бл…дь, слава Украине? Государство боится забрать домой своих граждан из Китая. Наши чиновники – импотенты и трусы

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То, что Украина уже которую неделю не хочет забирать своих граждан из Китая, – это позор. Позор президента. Позор премьера. Позор Кабмина. Позор власти.

Нет, они не не могут – они тупо не хотят. Чиновники ОП и Кабмина перекидывают это решение друг на друга – не желая быть крайними. А крайними – это просто брать на себя ответственность и делать свою работу.

Две недели назад они на совещании в Кабмине решили определить список товаров – средств защиты, которые должны быть запрещены к экспорту из-за вируса. Чтобы было чем защищать украинцев. Сука! Прошло уже две недели – не запретили. Термометры, маски и прочие средства защиты как вывозили, так массово и вывозят.

Три недели назад большинство стран в мире вывезли своих граждан из Уханя, чтобы обезопасить их, защитить их и забрать из этой ловушки. Сука! Три недели прошло, а на украинцев у Украины времени – забрать и обеспечить карантин – не нашлось.

Вдумайтесь. В 40-миллионной стране, одной из самых больших в Европе, не знают, что делать с нашими людьми из региона распространения вируса. А что же вы тогда будете делать, если вирус таки придет к нам?

Здоровые или больные – они наши! Они сейчас в эпицентре вируса – они подвергаются там опасности. И вы всерьез верите, что эти чиновники-импотенты и чиновники-трусы вообще что-то могут!?

Мы учим детей любить свою страну. Мы учим детей гордиться своей страной. Мы поем гимн, кладем руку на сердце и говорим "Слава Украине!". Какая, бл…дь, слава Украине? Услышьте. Государство боится забрать своих украинцев домой. Не прокаженных. Не умирающих. Не больных.

Боятся. Потому что трусы. Потому что импотенты. Потому что не знают, что с ними делать. Потому что в приватных разговорах честно говорят – нам перед местными выборами только вируса в стране не хватало.

Президент ходит с желтыми браслетиками с именами наших пленных в России, но они не могут забрать добровольно плененных из Китая. Это все, что нам нужно знать о защите нас нашим государством, о вере наших чиновников в украинское здравоохранение, о скорости принятия государством важных неотложных решений и умении быть вовремя там, где больше всего надо.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Китай, вирус, Алексей Давиденко, коронавирус
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