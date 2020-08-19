Очень хочу ошибиться, но есть смутное подозрение, что белорусская революция – все.

Почему? Вот почему:

1. У революции не бывает перерывов. Она либо идет по нарастающей и заканчивается победой, либо она "берет перерыв" и заканчивается пшиком.

2. Отказ от штурма Окрестина показал предел, до которого готовы идти восставшие. Они дали себя уговорить волонтерам "не прыгать за флажки", и это обстоятельство будет иметь фатальные последствия: враг теперь знает, что их можно остановить угрозой расправы над заложниками. Так приготовьтесь: теперь этот шантаж власть будет тиражировать.

Короче: пока революция развивается в тех самоограничениях, которые полностью устраивают Лукашенко. Все, что происходит, безусловно, наносит ему огромный ущерб (нет легитимности, международная изоляция и т.д.), но не добивает.

Сейчас он пересидит эту фазу и перейдет в наступление. Ей-ей. Эти волонтеры, которые остановили демонстрантов на подступах к Окрестина, для удушения революции сделали больше, чем все белорусские омоновцы вместе взятые.

Классический "казус с заложниками" опять сыграл свою зловещую роль и остановил расправу над бандитом. Значит, теперь бандит будет брать заложников всегда. Почему нет, раз это работает?

Еще раз: я молю бога, чтобы все, что я сейчас написал, оказалось чушью.

Источник: Альфред Кох / Facebook