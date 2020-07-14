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Бачо Корчилава
Бачо Корчилава

Бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине.


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Наше общество игнорирует примеры других стран и стало верить в "чудеса". Но эта война надолго – пока РФ будет мнить себя "империей"

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Сегодня с утра на Майдане шло прощание с погибшим на Донбассе бойцом 24-й бригады Тарасом Матвиивым. 

Я смотрел трансляцию, и самый задаваемый в комментариях вопрос был – когда же закончится эта проклятая война? Я в последнее время редко говорю на эту тему, потому что наше общество стало верить в "чудеса", а примеры других стран попросту игнорируются. Но все же попытаюсь еще раз сказать. 

Пока Российская Федерация будет продолжать мнить себя "империей" и не поменяется большая политическая ситуация в мире, война будет идти перманентно. Вокруг России масса тлеющих конфликтов и многие из стран-соседей уже третий десяток лет живут в условиях войны. И происходит это не потому, что кому-то из соседей РФ нравится жить в таких условиях, а потому, что для Кремля это мощнейший рычаг давления на "строптивых соседей", которые вдруг захотели быть независимыми. 

И все банально просто, разгонять боевые действия Москва будет ровно тогда, когда она этого захочет, обвиняя нас в фашизме, нарушении договоренностей, притеснении русскоязычных и так далее. Довольно стандартный арсенал причин. Параллельно будет вести переговоры, прикидываясь самой заинтересованной стороной в решении проблемы на своих границах. Но в то же время поддерживая огонь войны. 

Мы должны понять, что война эта надолго. Она изнурительна и сложна. Мы должны научиться жить с войной. И мы не уникальны в этом, просто такая драматургия у подобных историй.

Источник: Bacho Abesalom Korchilava / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, война, Донбасс, Бачо Корчилава
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