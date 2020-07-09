Чехия, Грузия, Украина. У Москвы есть потрясающий талант – делать из друзей врагов

У Москвы есть потрясающий талант – делать из друзей врагов. До 1968 года в Европе тяжело было найти больших русофилов, чем чехи. Но после "пражской весны" ситуация кардинально изменилась. Грузия всегда воспринимала РФ как партнера и друга. До 8 августа 2008 года. А после вторжения России в Грузию любовь грузин к россиянам сильно поуменьшилась. А после 2014 года русофобия крепко проросла и в Украине. Проросла после того, как Россия аннексировала Крым, после "русской весны" под предводительством Гиркина, после российского оружия и российских денег для сепаров на Донбассе.

Когда россияне начали убивать украинцев в Украине, то пролитая кровь украинцев так удобрила русофобию, что она расцвела буйным цветом. А когда пленные "заблудившиеся" российские военные начали давать показания, то русофобия лишь укоренилась. И корни ее прорастают уже глубоко в современном сознании многих украинцев. Ведь в каждом селе, районе, городе, во многих семьях есть те, кто воевал или кого убили россияне. И наши дети с этим растут. Да, среди нас есть манкурты. Есть и те, кому безразлична война и для кого лишь деньги – главное мерило отношения к РФ. Такие есть и в Чехии, и в Грузии. И у нас. Есть и те, кто зарабатывает на российском рынке или с помощью российского газа, но регулярно помогает нашим воинам в АТО. Разные есть. Но значительно больше тех, кто не любит Россию из-за войны Кремля против Украины.

Можно ли это изменить? Можно, но не быстро. И для этого россиянам надо немало сделать. Придется покаяться и попросить прощения. Придется пройти через все то, что сделали немцы, чтобы их простили евреи. Придется вернуть Крым. Придется осознать, что натворил Кремль и что молчаливо или громко поддержали граждане России. Еще много чего придется сделать. Можно и не делать. Тогда не стоит удивляться, что с каждым поколением количество русофобов будет множиться. Чехия тому пример. Чехи сотрудничают с россиянами, но откровенно не любят и презирают их. Но чехи далеко. А с Украиной у РФ общая граница. Как и с Эстонией, в которой к России относятся без любви.

В любом случае эту чашку уже не склеить. И россиянам пора это понять. И сделать выводы. Другого варианта для примирения нет. А иметь под боком несколько десятков миллионов ненавидящих их граждан другого государства – это не лучшая перспектива для РФ. Хотя, если Россия не планирует долго существовать и надеется в ближайшее время развалиться, то могут ничего не делать. Ведь те, у кого нет будущего, о нем не задумываются.

P.S. И да, я помню и уважаю тех россиян, которые поддерживают Украину. Но их критически мало. Они, как ложка меда в бочке дерьма. На суть, цвет, вкус и запах – не влияют. Увы.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора