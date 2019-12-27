Информация о причастности Иванисова к изнасилованию подтвердилась. Но несмотря на обещания Зеленского, он остается с мандатом

У меня возникло ощущение, что на фоне переутомления у Владимира Зеленского появляются провалы в памяти. Оно и не удивительно. Работки много, команда чуть ниже плинтуса и результат отстойный, соответственно. Вот он и устал. Но я готов напомнить об одном из его обещаний. Не хочется, чтобы о президенте Украины писали как об обманщике.

Чуть больше месяца назад стало известно, что Владимир Зеленский так торопился завести на своем имени под флагом "Слуги народа" в ВР новые светлые лица, что завел человека, который ранее был осужден за групповое изнасилование. Украинскому обществу показалось, что это уже перебор, когда насильник рассказывает гражданам, как им жить, и принимает законы. Скажем больше: такой инновации не было ни в одной цивилизованной стране. Хотя дважды сидевший ранее уже был у нас президентом, а теперь и насильник стал депутатом благодаря спешке и усилиям Владимира Александровича.

Узнав о том, кого он привел в ВР, Зеленский сразу заявил: "Прочитал, что там есть скандал. Завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это или реально у него есть причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа".

Информация подтвердилась. Из-за этого Иванисова из фракции выгнали. Но что там с депутатским мандатом? Это президент забыл или просто невыгодно сегодня Иванисова выгонять? Все же один голос в ВР, когда нет голосов у монобольшинства, – это целый один голос. Да? Или все же причина в том, что президент забыл? Владимир Зеленский, так это было для "красного словца" или до Нового года успеете?

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора