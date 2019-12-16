Изменения в Конституцию временно позволят людям президента снимать с должности любого мэра. Но нет ничего более постоянного, чем временное

А вот это уже дно и ад! На сайте ВР появился проект изменений в Конституцию от Зеленского вместе со сравнительной таблицей.

В нем есть разные интересные пункты. Например, там есть пункт 8-1, который позволяет людям президента, префектам, снимать с должности любого избранного мэра или главу громады. Правда, типа временно. Но мы же помним, что в Украине нет ничего более постоянного, чем временное.

А еще в этих правках есть возможность отменять решения местных советов. В общем, про свое право избирать и делегировать полномочия своим избранникам можете забыть. Президенту, видимо, лучше знать, что вам надо. И теперь дерибан земли и бюджетов пойдет под контролем Офиса президента. А противодействие этому ГБР, СБУ и ГПУ? Так их руководство фактически назначает президент. А значит, это будет "пчелы против меда".

Ну, что можно об этом сказать? Чистая попытка узурпации от Зеленского, Богдана и Ермака. И привет из РФ. Президент, который уже может назначать практически всех, даже главу ГБР, становится фактически царем.

Милые юноши из ОП, хочу вам сказать: извините, но засуньте себе это в табу. И вот против этого изменения в Конституцию многие уже будут готовы выходить на Майдан. Или внесете правку, которой запретите Майдан?

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора