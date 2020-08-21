ГОРДОН
 
 
Дмитрий Быков
Дмитрий Быков

Российский писатель.


все материалы автора

Отравление Навального, судя по всему, тяжелее моего. Но слишком много общего во всех этих обстоятельствах. Слишком типичный почерк

Для меня совершенно очевидно, что отравление Алексея Навального – целенаправленная, плохо подготовленная, но прицельно готовившаяся операция. Плохо подготовленная потому, что все это слишком очевидно. Навальный – человек непьющий, исключительно здоровый, в пищевых излишествах не замеченный. Ничем, кроме отравления, это не выглядит. А если это демонстративное запугивание, то запугивать Навального – абсолютно мартышкин труд.

Что касается меня, то для меня тоже было с самого начала очевидно, что и в отношении меня была проведена целенаправленная операция. Не то чтобы я замечал слежку, но совершенно четко знаю, что не пью я уже 10 лет. А ничего съесть я за тот день не успел.

Почему я так долго говорил, что это было заурядное пищевое отравление? Потому что мне не нравится давать им понять, что они достигли цели.

И давать остальным это понять мне тоже не очень нравится. Нагнетать панику я не хочу, привлекать лишнее внимание к своей персоне не хочу тоже. И "примазываться" к славе Навального сейчас мне уж не хочется тем более. Его случай, судя по всему, тяжелее моего. Но слишком много общего во всех этих обстоятельствах. Слишком типичный почерк.

Я абсолютно уверен, что Навального вытащат. Что его излишне ретивые оппоненты, которые это подстроили, подложили Кремлю хорошую свинью. Но как же сильно он все-таки пугает!

Как это здорово, что они придают ему такое значение – человеку, за которым не стоит ни государственная мощь, ни оружие, ни олигархические деньги. Человеку, который просто прав. И он поэтому для них ужасно страшен.

Желаю Алексею с наименьшими потерями прийти в себя. Его ждет непростой восстановительный период. Очень хорошо, что к нему сразу прилетела Юля. Мерзко, конечно, что ее не пускают к нему. Но уверен, что пустят.

И я солидарен, конечно, с Борисом Акуниным, который сказал, что ново-огаревскому обитателю надо очень горячо молиться за то, чтобы у Леши все было хорошо. Думаю, что в этих молитвах к нему сейчас присоединяется вся лучшая часть России.

Источник: Дмитрий Львович Быков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Алексей Навальный, Дмитрий Быков, отравление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Копка: Лукашенко в очередной раз придется "переобуться в воздухе", превратившись в заядлого поклонника российско-белорусской конфедерации
Копка: Лукашенко в очередной раз придется "переобуться в воздухе", превратившись в заядлого поклонника российско-белорусской конфедерации G
Петр КОПКА
  Вашадзе: Трагедия Грузии и Украины в том, что в Кремле есть константа "без них империю не возродить"
  Вашадзе: Трагедия Грузии и Украины в том, что в Кремле есть константа "без них империю не возродить" G
Дмитрий ГОРДОН
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж G
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Беременная жена Болдуина показала, как держит сына на животе
Беременная жена Болдуина показала, как держит сына на животе
"Мой сказал, что я секси". Цибульская, оголив бедро, рассказала о сексуальности
"Мой сказал, что я секси". Цибульская, оголив бедро, рассказала о сексуальности
64-летний Гибсон вышел на прогулку в Малибу с 30-летней возлюбленной
64-летний Гибсон вышел на прогулку в Малибу с 30-летней возлюбленной
  Dynamite. Клип южнокорейской группы BTS набрал более 38 млн просмотров за пять часов. Видео
  Dynamite. Клип южнокорейской группы BTS набрал более 38 млн просмотров за пять часов. Видео
53-летняя Хайек за чашкой кофе продемонстрировала фигуру в купальнике
53-летняя Хайек за чашкой кофе продемонстрировала фигуру в купальнике
Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в фильме про Флэша
Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в фильме про Флэша
  "Мне не нравятся эти герои – селюки, которые разговаривают на суржике". Егорова назвала образ украинского героя рагулем, который готов пожертвовать жизнью из-за "высокой суицидальной готовности"
  "Мне не нравятся эти герои – селюки, которые разговаривают на суржике". Егорова назвала образ украинского героя рагулем, который готов пожертвовать жизнью из-за "высокой суицидальной готовности"
  Parce. Малума в новом клипе оказался в японском баре. Видео
  Parce. Малума в новом клипе оказался в японском баре. Видео
"Твой день, а значит, мой". Высоцкая поздравила мужа с 83-летием
"Твой день, а значит, мой". Высоцкая поздравила мужа с 83-летием
Брежнева совершила первый авиаперелет за пять месяцев
Брежнева совершила первый авиаперелет за пять месяцев
Жена Павлика рассказала, как отвечает на "гадости" в свой адрес
Жена Павлика рассказала, как отвечает на "гадости" в свой адрес
  Dzidzio ко Дню Независимости представил свою версию украинского гимна. Аудио
  Dzidzio ко Дню Независимости представил свою версию украинского гимна. Аудио
"Победа над собой!". Ани Лорак с дочерью прокатилась на доске для серфинга. Киркоров снял это на видео
"Победа над собой!". Ани Лорак с дочерью прокатилась на доске для серфинга. Киркоров снял это на видео
alyona alyona снялась в купальнике после похудения
alyona alyona снялась в купальнике после похудения
Ефремов в суде выдвинул требование к Тихановской Telegram-канал Life Shot
Ефремов в суде выдвинул требование к Тихановской – Telegram-канал Life Shot
"Я очень тебя люблю". Жена Навального посвятила ему трогательный пост
"Я очень тебя люблю". Жена Навального посвятила ему трогательный пост
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS