Отравление Навального, судя по всему, тяжелее моего. Но слишком много общего во всех этих обстоятельствах. Слишком типичный почерк

Для меня совершенно очевидно, что отравление Алексея Навального – целенаправленная, плохо подготовленная, но прицельно готовившаяся операция. Плохо подготовленная потому, что все это слишком очевидно. Навальный – человек непьющий, исключительно здоровый, в пищевых излишествах не замеченный. Ничем, кроме отравления, это не выглядит. А если это демонстративное запугивание, то запугивать Навального – абсолютно мартышкин труд.

Что касается меня, то для меня тоже было с самого начала очевидно, что и в отношении меня была проведена целенаправленная операция. Не то чтобы я замечал слежку, но совершенно четко знаю, что не пью я уже 10 лет. А ничего съесть я за тот день не успел.

Почему я так долго говорил, что это было заурядное пищевое отравление? Потому что мне не нравится давать им понять, что они достигли цели.

И давать остальным это понять мне тоже не очень нравится. Нагнетать панику я не хочу, привлекать лишнее внимание к своей персоне не хочу тоже. И "примазываться" к славе Навального сейчас мне уж не хочется тем более. Его случай, судя по всему, тяжелее моего. Но слишком много общего во всех этих обстоятельствах. Слишком типичный почерк.

Я абсолютно уверен, что Навального вытащат. Что его излишне ретивые оппоненты, которые это подстроили, подложили Кремлю хорошую свинью. Но как же сильно он все-таки пугает!

Как это здорово, что они придают ему такое значение – человеку, за которым не стоит ни государственная мощь, ни оружие, ни олигархические деньги. Человеку, который просто прав. И он поэтому для них ужасно страшен.

Желаю Алексею с наименьшими потерями прийти в себя. Его ждет непростой восстановительный период. Очень хорошо, что к нему сразу прилетела Юля. Мерзко, конечно, что ее не пускают к нему. Но уверен, что пустят.

И я солидарен, конечно, с Борисом Акуниным, который сказал, что ново-огаревскому обитателю надо очень горячо молиться за то, чтобы у Леши все было хорошо. Думаю, что в этих молитвах к нему сейчас присоединяется вся лучшая часть России.

Источник: Дмитрий Львович Быков / Facebook



Опубликовано с личного разрешения автора