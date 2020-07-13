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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон

Журналист, основатель интернет-издания “ГОРДОН”.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

На днях я получил вторую золотую кнопку от YouTube. Без каждого из вас этот успех был бы невозможен

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В 1996 году тогда руководитель одного из телеканалов, который назывался "ТВ-Табачук", покойный Вадим Вадимович Табачук предложил мне вести у него на канале телевизионную программу. Естественно, ни о каких гонорарах речь не шла – как не шла никогда, когда я выступал на телевидении – ни о какой оплате, ни о каких деньгах. Да и что он мог предложить мне – на тот момент уже очень богатому человеку?

Но я сделал первое свое интервью, как сейчас помню, с Юрием Евгеньевичем Рыбчинским, выдающимся украинским поэтом. И мне эта история не понравилась. К тому времени я уже год был главным редактором своей собственной газеты "Бульвар Гордона", меня все знали, я был уважаемым человеком, меня узнавали в лицо – и я думал: какое телевидение? Зачем мне это нужно?

Но Вадим Вадимович настаивал, и я как-то втянулся. И начал делать одну за другой телевизионные программы. Это шло годами. Я снимал в самые урожайные годы по 90 с лишним программ. Они выходили один-два раза на телевидении. Два раза – когда был повтор. Это был уже первый канал украинского телевидения, телеканал "Тонис" и другие каналы. И все, на этом их жизнь заканчивалась. Дальше текст интервью выходил в моей газете, выходили книги с этими интервью. И я думал: сделал интервью, кто-то его посмотрел, кто-то почитал – и на этом все закончилось.

И тут появился YouTube. Эти интервью обрели вторую, совершенно другую жизнь, которая длится вечно. И оказалось, что интервью, которые я брал когда-то на излете 1990-х или в начале 2000-х, сегодня собирают миллионные просмотры в YouTube. Эти интервью с выдающимися писателями, спортсменами, артистами, композиторами, художниками, разведчиками, космонавтами, политиками, людьми, которые определяли эпоху и сами стали эпохой – они нужны сегодня и будут нужны завтра. Потому что это живая история одной шестой части суши. История того, что происходило не только с нашим поколением, но и с поколениями наших отцов и матерей, наших бабушек и дедушек, наших прабабушек и прадедушек. И уже – наших детей. Эта история жива благодаря YouTube.

Тогда, в 1996 году, я и представить себе не мог, что появится такое средство коммуникации с миллионами людей в разных странах мира, где звучит русский язык, который объединяет всех. Русский язык – подчеркну – не язык Путина, не язык оккупантов и агрессоров, а великий язык великой культуры. Язык Пушкина и Достоевского, Толстого и Чехова, язык наших современников, который принадлежит миру, всем нам.

Сегодня благодаря всем вам, кто подписан на мои YouTube-каналы, у меня уже более 1 млн подписчиков на каждом из двух моих каналов – "В гостях у Гордона" и "Дмитрий Гордон". Если точнее, там уже в общей сложно практически 2,3 млн подписчиков.

На днях я получил вторую золотую кнопку от YouTube. И конечно же, хочу вам показать эти две золотые кнопки и еще раз сказать большое человеческое спасибо. Без каждого из вас этот успех был бы невозможен. Спасибо, что вы меня смотрите. Спасибо за то, что я вам нужен – не так я, как герои моих интервью. Спасибо за то, что вы вдумчивая, честная, хорошая аудитория. И вы даете мне силы, чтобы и дальше вдумчиво, честно и хорошо работать для вас. Я еще раз благодарю каждого. Это ваши золотые кнопки!

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: "ГОРДОН"

Теги: телевидение, Дмитрий Гордон, YouTube, история, интервью
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