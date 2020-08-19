Киеву следует сделать выводы, чтобы не наступить на те же грабли, что и на выборах президента США четыре года назад. Теперь уже в отношении Байдена

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Американская сага" для Украины.

Луценко, Шокин, Деркач, Кулик... Эти имена все чаще мелькают не только в американских СМИ, но и в отчетах ФБР и департамента контрразведки США в отношении попытки вмешательства со стороны украинских высокопоставленных чиновников в выборы президента США.

Казалось бы, абсурд. Где Украина, а где выборы президента Америки. Ан нет. Наши местечковые политики решили поиграть в геополитические расклады.

Итак, краткий экскурс в недавнюю историю. После неоднократных встреч наших экс-прокуроров с Руди Джулиани, представителем действующего главы Белого дома Дональда Трампа, началась массированная и системная кампания по дискредитации оппонента Дональда Трампа, демократа Джо Байдена. Основной упор делался на то, что в период работы Байдена вице-президентом США его сын Хантер входил в совет директоров газодобывающей компании Burisma и получал там большие гонорары. Кстати, справедливости ради надо отметить, что, кроме Хантера Байдена, в совет директоров до сих пор входят очень авторитетные люди, такие как экс-президент Польши Александр Квасьневский и легенда современного антитеррористического движения, экс-руководитель департамента по борьбе с террором Кофер Блэк.

Несмотря на такое международное присутствие в руководстве этой компании, в Украине словно по команде стали открываться уголовные дела в Генеральной прокуратуре и НАБУ в отношении самой компании и ее акционеров. Кроме того, в прессе постоянно муссировался этот вопрос под призмой того, что Байден-старший использовал свое положение для политического давления на украинскую власть и курировал деятельность этой газодобывающей компании. И закрутилось. Экс-генпрокурор Украины Шокин и экс-прокурор Генеральной прокуратуры Кулик откровенно помогали Джулиани дискредитировать не только семью их оппонента, но и демократов в целом. Более того, в нарушение всех законов и правил они предоставляли какие-то документы своим "кураторам", не понимая, что втягивают Украину в международный скандал и подставляют под серьезный удар президента Зеленского. Ведь именно на основании полученных незаконным путем документов в лагере Трампа решили ангажировать Украину и "просить" заняться "делом Байдена"...

Надо отметить, что в самих Соединенных Штатах продолжается уголовное разбирательство в отношении самого Руда Джулиани, которого обвиняют в лоббировании частных интересов определенных лиц в Украине через таких зашкваренных деятелей, как Игорь Фруман и Лев Парнас – уроженцев Украины, которые помогали Трампу в президентской кампании. "Одесские супчики", именно так прозвали этих местечковых деятелей, решили поиграть в геополитику и начали решать разные кадровые и финансовые вопросы, прикрываясь дружбой с Джулиани и прямым контактом с самим Дональдом Трампом. Их переписка с Юрием Луценко и тем же Куликом ярко свидетельствует об их махинациях на территории нашей страны.

Но вернемся к нашим доморощенным деятелям. Недавно появились т.н. "пленки Деркача", в которых слышны голоса, похожие на голоса Байдена и Порошенко, где президент Украины практически отчитывается перед своим визави, а сам Байден, не стесняясь в выражениях, ставит определенные задачи перед Порошенко. И все бы ничего, но Деркач и Кулик выступили с разоблачениями не только Байдена и Порошенко, но и обвинили всею верхушку Демократической партии США в международной коррупции. Ни много ни мало. И вот тут начался "обратный отсчет". Демократы пошли в наступление. Тем более что и политическая конъюнктура им играет на руку. Социология последних месяцев демонстрирует, что Байден опережает Трампа на 10–12 пунктов.

После серьезного "артобстрела" в авторитетных изданиях жестко выступил сам Джозеф Байден и сказал о недопустимости иностранного вмешательства в американские выборы и о том, что в случае его избрания он поручит всем спецслужбам разработать алгоритм взаимоотношений с этими странами и отдельными персонажами. Недвусмысленно сказал.

Далее. Его советник по внешней политике Майк Карпентер напомнил про принятый недавно закон о противодействии внешнему вмешательству и огласил позицию демократов в отношении тех иностранных граждан, которые системно пытаются повлиять на ход политической жизни США путем подыгрывания одному из кандидатов. Примерно в это же время американский суд принял решение, которое те же демократы ждали три года. Верховный суд постановил, что Дональд Трамп обязан отчитаться о своих налогах за девять лет. Беспрецедентное и очень непростое решение с непредсказуемыми последствиями для хозяина Белого дома.

Кроме этого, высокопоставленные представители Палаты представителей Сената и Конгресса, некоторые из которых представляют комитет разведки, обратились с письмом на имя директора ФБР с просьбой в кратчайший срок провести брифинг и отчитаться о сложившейся ситуацией с возможным вмешательством из Украины в американские выборы. Ну а вишенкой на торте стало официальное заявление руководства американского департамента контрразведки перед Сенатом и Конгрессом о том, какие шаги будут предприняты для того, чтобы предотвратить подобные факты. Более того, имя скандального прокурора Кулика, который предпринимает отчаянные попытки восстановиться в должности после своего увольнения Русланом Рябошапкой и против которого сегодня расследуется несколько криминальных дел, постоянно упоминается на страницах американских изданий в связи с его откровенным вмешательством в процесс выборов.

Казалось бы, украинская дипломатия давно должна была бы обратить на все эти события внимание и выступить с официальной позицией. Но этого не происходило. И только после недвусмысленного отчета американской контрразведки президент Владимир Зеленский наконец-то откликнулся и сделал заявление о том, что Украина не будет вмешиваться в американские выборы и считает своими партнерами представителей обоих политических лагерей. Кроме того, Зеленский обратился к гражданам нашей страны с просьбой не подыгрывать ни одной из сторон политического противостояния накануне выборов президента США. На мой взгляд, заявление совершенно пустое по сути и не несущее никаких серьезных сигналов. Удивляет и тот факт, что Зеленский так и не дал соответствующих поручений СНБО и СБУ разобраться с характером и содержанием встреч прокуроров Кулика и Шокина с Джулиани, по следам которых начался процесс тотальной дискредитации Джо Байдена и членов его семьи. А это значит, что Украина вновь может оказаться между молотом и наковальней и получить такую жесткую ответку, которая может в щепки разнести нашу слабую демократию, словно цунами прибрежные бунгало.

Еще раз. Мне абсолютно все равно, чем закончатся выборы в США и кто заедет на "белом коне" в Овальный кабинет. И Трамп, и Байден имеют равные шансы. Оба достаточно пренебрежительно относятся к нашей политической верхушке и одинаково считают нашу страну своей подотчетной территорией. Более того, Трамп никогда не простит Киеву того, что четыре года назад вся политическая верхушка Украины поддерживала Хиллари Клинтон. Да и процедура импичмента имеет украинские корни.

А потому нам следует сделать выводы, чтобы не наступить на те же грабли, что и четыре года назад. Теперь уже в отношении Джозефа Байдена. Более того, американская политическая конструкция сформирована таким образом, что система сдержек и противовесов четко балансирует любые попытки доминирования одной партии. Институт президента, Конгресс и Сенат являются взаимодополняемыми политическими иерархиями, в которых республиканцы и демократы практически синхронно могут влиять на внутреннюю и внешнюю политику США. Вне зависимости от того, кто становится президентом...

И Украине следует сделать выводы и занять четкую позицию. Ведь такие персонажи, как Кулик, Шокин и Ко, стремящиеся во что бы ни стало вернуться во власть, откровенно дискредитируют Украину и создают серьезные предпосылки для жестких мер по отношению к нашему государству. Эта "американская сага" может стать катастрофой для Украины.

Так шарахнет, что мало не покажется. А оно нам надо? Ну вот...

Так что, тщательнее нужно, тщательнее...

Источник: "ГОРДОН"