ГОРДОН
 
 
Дмитрий Спивак
Дмитрий Спивак

Политик и телеведущий.


все материалы автора
ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Киеву следует сделать выводы, чтобы не наступить на те же грабли, что и на выборах президента США четыре года назад. Теперь уже в отношении Байдена

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

"Американская сага" для Украины.

Луценко, Шокин, Деркач, Кулик... Эти имена все чаще мелькают не только в американских СМИ, но и в отчетах ФБР и департамента контрразведки США в отношении попытки вмешательства со стороны украинских высокопоставленных чиновников в выборы президента США.

Казалось бы, абсурд. Где Украина, а где выборы президента Америки. Ан нет. Наши местечковые политики решили поиграть в геополитические расклады.

Итак, краткий экскурс в недавнюю историю. После неоднократных встреч наших экс-прокуроров с Руди Джулиани, представителем действующего главы Белого дома Дональда Трампа, началась массированная и системная кампания по дискредитации оппонента Дональда Трампа, демократа Джо Байдена. Основной упор делался на то, что в период работы Байдена вице-президентом США его сын Хантер входил в совет директоров газодобывающей компании Burisma и получал там большие гонорары. Кстати, справедливости ради надо отметить, что, кроме Хантера Байдена, в совет директоров до сих пор входят очень авторитетные люди, такие как экс-президент Польши Александр Квасьневский и легенда современного антитеррористического движения, экс-руководитель департамента по борьбе с террором Кофер Блэк.

Несмотря на такое международное присутствие в руководстве этой компании, в Украине словно по команде стали открываться уголовные дела в Генеральной прокуратуре и НАБУ в отношении самой компании и ее акционеров. Кроме того, в прессе постоянно муссировался этот вопрос под призмой того, что Байден-старший использовал свое положение для политического давления на украинскую власть и курировал деятельность этой газодобывающей компании. И закрутилось. Экс-генпрокурор Украины Шокин и экс-прокурор Генеральной прокуратуры Кулик откровенно помогали Джулиани дискредитировать не только семью их оппонента, но и демократов в целом. Более того, в нарушение всех законов и правил они предоставляли какие-то документы своим "кураторам", не понимая, что втягивают Украину в международный скандал и подставляют под серьезный удар президента Зеленского. Ведь именно на основании полученных незаконным путем документов в лагере Трампа решили ангажировать Украину и "просить" заняться "делом Байдена"...

Надо отметить, что в самих Соединенных Штатах продолжается уголовное разбирательство в отношении самого Руда Джулиани, которого обвиняют в лоббировании частных интересов определенных лиц в Украине через таких зашкваренных деятелей, как Игорь Фруман и Лев Парнас – уроженцев Украины, которые помогали Трампу в президентской кампании. "Одесские супчики", именно так прозвали этих местечковых деятелей, решили поиграть в геополитику и начали решать разные кадровые и финансовые вопросы, прикрываясь дружбой с Джулиани и прямым контактом с самим Дональдом Трампом. Их переписка с Юрием Луценко и тем же Куликом ярко свидетельствует об их махинациях на территории нашей страны.

Но вернемся к нашим доморощенным деятелям. Недавно появились т.н. "пленки Деркача", в которых слышны голоса, похожие на голоса Байдена и Порошенко, где президент Украины практически отчитывается перед своим визави, а сам Байден, не стесняясь в выражениях, ставит определенные задачи перед Порошенко. И все бы ничего, но Деркач и Кулик выступили с разоблачениями не только Байдена и Порошенко, но и обвинили всею верхушку Демократической партии США в международной коррупции. Ни много ни мало. И вот тут начался "обратный отсчет". Демократы пошли в наступление. Тем более что и политическая конъюнктура им играет на руку. Социология последних месяцев демонстрирует, что Байден опережает Трампа на 10–12 пунктов.

После серьезного "артобстрела" в авторитетных изданиях жестко выступил сам Джозеф Байден и сказал о недопустимости иностранного вмешательства в американские выборы и о том, что в случае его избрания он поручит всем спецслужбам разработать алгоритм взаимоотношений с этими странами и отдельными персонажами. Недвусмысленно сказал.

Далее. Его советник по внешней политике Майк Карпентер напомнил про принятый недавно закон о противодействии внешнему вмешательству и огласил позицию демократов в отношении тех иностранных граждан, которые системно пытаются повлиять на ход политической жизни США путем подыгрывания одному из кандидатов. Примерно в это же время американский суд принял решение, которое те же демократы ждали три года. Верховный суд постановил, что Дональд Трамп обязан отчитаться о своих налогах за девять лет. Беспрецедентное и очень непростое решение с непредсказуемыми последствиями для хозяина Белого дома.

Кроме этого, высокопоставленные представители Палаты представителей Сената и Конгресса, некоторые из которых представляют комитет разведки, обратились с письмом на имя директора ФБР с просьбой в кратчайший срок провести брифинг и отчитаться о сложившейся ситуацией с возможным вмешательством из Украины в американские выборы. Ну а вишенкой на торте стало официальное заявление руководства американского департамента контрразведки перед Сенатом и Конгрессом о том, какие шаги будут предприняты для того, чтобы предотвратить подобные факты. Более того, имя скандального прокурора Кулика, который предпринимает отчаянные попытки восстановиться в должности после своего увольнения Русланом Рябошапкой и против которого сегодня расследуется несколько криминальных дел, постоянно упоминается на страницах американских изданий в связи с его откровенным вмешательством в процесс выборов.

Казалось бы, украинская дипломатия давно должна была бы обратить на все эти события внимание и выступить с официальной позицией. Но этого не происходило. И только после недвусмысленного отчета американской контрразведки президент Владимир Зеленский наконец-то откликнулся и сделал заявление о том, что Украина не будет вмешиваться в американские выборы и считает своими партнерами представителей обоих политических лагерей. Кроме того, Зеленский обратился к гражданам нашей страны с просьбой не подыгрывать ни одной из сторон политического противостояния накануне выборов президента США. На мой взгляд, заявление совершенно пустое по сути и не несущее никаких серьезных сигналов. Удивляет и тот факт, что Зеленский так и не дал соответствующих поручений СНБО и СБУ разобраться с характером и содержанием встреч прокуроров Кулика и Шокина с Джулиани, по следам которых начался процесс тотальной дискредитации Джо Байдена и членов его семьи. А это значит, что Украина вновь может оказаться между молотом и наковальней и получить такую жесткую ответку, которая может в щепки разнести нашу слабую демократию, словно цунами прибрежные бунгало.

Еще раз. Мне абсолютно все равно, чем закончатся выборы в США и кто заедет на "белом коне" в Овальный кабинет. И Трамп, и Байден имеют равные шансы. Оба достаточно пренебрежительно относятся к нашей политической верхушке и одинаково считают нашу страну своей подотчетной территорией. Более того, Трамп никогда не простит Киеву того, что четыре года назад вся политическая верхушка Украины поддерживала Хиллари Клинтон. Да и процедура импичмента имеет украинские корни.

А потому нам следует сделать выводы, чтобы не наступить на те же грабли, что и четыре года назад. Теперь уже в отношении Джозефа Байдена. Более того, американская политическая конструкция сформирована таким образом, что система сдержек и противовесов четко балансирует любые попытки доминирования одной партии. Институт президента, Конгресс и Сенат являются взаимодополняемыми политическими иерархиями, в которых республиканцы и демократы практически синхронно могут влиять на внутреннюю и внешнюю политику США. Вне зависимости от того, кто становится президентом...

И Украине следует сделать выводы и занять четкую позицию. Ведь такие персонажи, как Кулик, Шокин и Ко, стремящиеся во что бы ни стало вернуться во власть, откровенно дискредитируют Украину и создают серьезные предпосылки для жестких мер по отношению к нашему государству. Эта "американская сага" может стать катастрофой для Украины.

Так шарахнет, что мало не покажется. А оно нам надо? Ну вот...

Так что, тщательнее нужно, тщательнее...

Источник: "ГОРДОН"

Теги: США, СБУ, Украина, Джо Байден, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, выборы в США, Дмитрий Спивак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж G
Записки бывшего подполковника КГБ: Ленинградские чекисты Путина и участники проекта Рогозина "Родина"
Записки бывшего подполковника КГБ: Ленинградские чекисты Путина и участники проекта Рогозина "Родина" G
Владимир ПОПОВ
  Илларионов: Если Лукашенко примет разумное решение и уйдет сейчас, есть шанс, что судьба Каддафи и Чаушеску его не постигнет
  Илларионов: Если Лукашенко примет разумное решение и уйдет сейчас, есть шанс, что судьба Каддафи и Чаушеску его не постигнет G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Победительница "Холостяка 10" Ульянова в декольтированном платье рассказала, для чего нужно участвовать в новом сезоне шоу
Победительница "Холостяка 10" Ульянова в декольтированном платье рассказала, для чего нужно участвовать в новом сезоне шоу
Мишель Обама показала старшего брата
Мишель Обама показала старшего брата
"Посмотрев себя в сериалах и услышав свой голос со стороны, пришла в ужас!" Жена Бабкина рассказала о проблемах с принятием себя
"Посмотрев себя в сериалах и услышав свой голос со стороны, пришла в ужас!" Жена Бабкина рассказала о проблемах с принятием себя
"Маманя сынуля", "До слез". Галкин показал, как его сын от Пугачевой играет на лужайке
"Маманя – сынуля", "До слез". Галкин показал, как его сын от Пугачевой играет на лужайке
Адель рассказала, какая книга помогла ей поменяться
Адель рассказала, какая книга помогла ей поменяться
Pink показала, зачем ей нужны "громадные бедра"
Pink показала, зачем ей нужны "громадные бедра"
  "Мурашки". Глюк'oZa в новом клипе станцевала тверк, лежа на животе. Видео
  "Мурашки". Глюк'oZa в новом клипе станцевала тверк, лежа на животе. Видео
Экс-жена Павлика Созаева: Когда ребенок болел – плакала. Когда сын был забран – успокоилась
Экс-жена Павлика Созаева: Когда ребенок болел – плакала. Когда сын был забран – успокоилась
Клум показала, как с помощью макияжа преображается ее лицо. Видео
Клум показала, как с помощью макияжа преображается ее лицо. Видео
Помощник 67-летнего Рурка выбрал для него место на украинском кладбище
Помощник 67-летнего Рурка выбрал для него место на украинском кладбище
"Все ближе к первому эфиру "Танцев со звездами". Мейхер раскрыла подробности своего первого номера
"Все ближе к первому эфиру "Танцев со звездами". Мейхер раскрыла подробности своего первого номера
  "Сбылась моя мечта, ребенок похож на отца". Alyosha рассказала о новорожденной дочери
  "Сбылась моя мечта, ребенок похож на отца". Alyosha рассказала о новорожденной дочери
"Реальная какашечка". Поклонники Потапа высказались о его "шапке-какашке"
"Реальная какашечка". Поклонники Потапа высказались о его "шапке-какашке"
"Человек меняется на глазах". Джамала показала двухмесячного сына
"Человек меняется на глазах". Джамала показала двухмесячного сына
"Глазами дочка копия мамы, а сын точнейшая копия папы". Фреймут повела в школу детей от продюсера украинского канала
"Глазами дочка копия мамы, а сын точнейшая копия папы". Фреймут повела в школу детей от продюсера украинского канала
"Был скромным и стеснительным". Яма показал детское фото с партнершей по танцам
"Был скромным и стеснительным". Яма показал детское фото с партнершей по танцам
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS