Вчера пьяные обезьяны решили поздравить ВСУ подарками калибра 122 мм. Но все поздравления с недолетом вывалили на головы своим же собратьям

Советские праздники на войне – это хорошо. Особенно когда противник празднует. Особенно когда празднует с размахом и последствиями. Иногда нам даже делать ничего не нужно.

Вчера, укушавшись храброй воды, "асвабадители" из 2-й ОМСБр 2-го АК, как они ее называют "2-я отдельная мотострелковая бригада народной милиции ЛНР", решили поздравить ВСУ подарками калибра 122 мм. Судя по перехватам, они собирались обстрелять станцию Кондрашевская Новая и Станицу Луганскую.

Но, как часто у пьяных обезьян бывает, что-то пошло не так. А может, спьяну банально координаты кто-то перепутал. И все поздравления с недолетом вывалили на головы своим же собратьям по позициям в районе села Веселенькое. Местные ошалевшие, потому что понимали, что лупашат откуда-то из-за спины с оккупированной территории.

На позициях, которые сами же обстреляли, часа два была полная паника, потому что там хорошо понимали, с какого направления велся огонь. Боевики требовали подкрепления, чтобы их не окружили, потому что "укропы обошли". Они же не на сухую сидели, тоже праздновали. В общем, праздник удался. Потери у противника уточняются. Правда, после этого скорректировали и ударили по нашим позициям в районе Кондрашевской Новой. Без потерь. Больше праздников советских, буйных и пьяных!

Источник: Роман Донік / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора