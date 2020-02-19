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Евгений Ройзман
Евгений Ройзман

Российский политик, бывший мэр Екатеринбурга.


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Где грузины взяли столько честных людей? Мне ответили: "Нас 4 млн – неужели среди нас честных нет?" В этот момент я подумал, что в РФ 144 млн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Я летал в Киев, чтобы увидеть своими глазами ряд вещей. Киев – гостеприимный, доброжелательный город. Если ты там говоришь на русском, то с тобой будут говорить на русском. Если хочешь понять, когда говорят на мове, то ты можешь просто сосредоточиться и попросить, чтобы говорили помедленнее. Любой русский человек всегда поймет украинский язык.

В Киеве и Украине фашистов нет. Не слушайте пропаганду. Там живут совершенно нормальные, адекватные люди. Это наши братья и наши соседи. Националисты получили там 1% поддержки – это статистическая погрешность.

Нужно сказать, что после прихода к власти большевики уничтожили столько же домонгольских памятников, сколько в свое время уничтожил Батый. В Киеве даже поговорка есть: производство кирпича по заветам Ильича. Понятно, что это не только Киева касается.

Повидался я с Михаилом Саакашвили. Он живет в Киеве. Причем очень скромно. Становится понятно, что человек в своей жизни ничего не украл. Другое дело, что у него есть картины грузинских художников, грузинское вино – такой себе кусочек Грузии.

Мне было важно понять, почему у Саакашвили получилось. Те, кто бывал в Грузии, понимают, о чем я говорю. При нем страна действительно избавилась от коррупции. И грузины говорили об этом с большим внутренним достоинством. Им понравилось так жить. Редко когда встретишь, чтобы о своих полицейских говорили с любовью и гордостью: "Наши полицейские взяток не берут!"

Я спрашиваю, как же так получилось. А мне отвечают: "Михаил убрал всех старых, всех взяточников, и набрал молодых, честных". У меня возник вопрос: а где же столько честных-то взяли? На что мне ответили: "Слушай, нас 4 млн – неужели среди нас честных нет?" И в этот момент я подумал, что в РФ 144 млн.

Мне интересно, как получилось у других стран? В свое время мне довелось общаться с президентом Финляндии. Это ведь тоже феномен. Как совершенно небольшая страна с очень сложными соседями стала лидером по производству леса, продуктов питания? Очень важная составляющая – финны очень любят свою страну.

И когда я сравниваю, то пытаюсь вникнуть – почему не получается у России? Можно сколько угодно рассказывать про особый путь, про скрепы. Но послушайте, у каждой страны особый путь. У каждой страны были войны и катастрофы. Но некоторые живут открыто, кормят полмира и никого не боятся, а некоторые рассказывают о суверенной демократии и скрепах, ссылаются на войны. Это как история про плохого танцора.

Мы с известным украинским журналистом Дмитрием Гордоном записали большое трехчасовое интервью. И в процессе разговора я попытался внятно сформулировать свое отношение к происходящему.

Хочу еще сказать несколько слов о деле "Сети". Группу молодых людей приговорили к сумасшедшим срокам. Когда у Сталина уже началась паранойя – после 47–48 года – посадили кучу молодежи, даже десятиклассников. Их обвиняли именно в подготовке покушения на Сталина, создании террористических организаций. У всех холуев на носу барометр, а на лбу флюгер. И они совершенно четко чувствуют заказ, конъюнктуру. В этом случае они приносили эти жертвы к ногам вождя.

Сейчас ситуация в РФ откровенно напоминает те годы. Это настоящие откровенные репрессии. Дело было открыто по доносу, а показания получены под пытками. Кстати, ряд книжных магазинов закрылись потому, что их сотрудники пошли на пикет по делу "Сети". И это очень красиво.

Источник: Евгений Ройзман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, Грузия, коррупция, пропаганда, украинский язык, Финляндия, фашисты, Евгений Ройзман
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