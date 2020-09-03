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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман

Российский социолог.


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На Путина работает целая индустрия киллерских агентств, устраняющих неугодных

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Империя киллеров.

На Путина работает целая индустрия киллерских агентств, устраняющих неугодных и организующих террористические провокации в России и за границей.

ФСБ. Методы: яды, взрывы, огнестрел. Любимый яд – полоний. Акции: взрывы домов в 1999 году в Москве и Волгодонске, отравление полонием Щекочихина, Литвиненко, Цепова, убийство Хангошвили в Берлине, Вороненкова в Киеве, минимум четырех чеченских политэмигрантов в Турции, подрыв Яндарбиева в Катаре и т.д.

ГРУ. Методы: яды, инсценировка самоубийства. Любимый яд – "Новичок". Акции: отравление Перепеличного, Скрипалей, Гебровых, Навального, устранение Березовского и ряда связанных с ним лиц в Лондоне и т.д.

Кадыровцы. Методы: огнестрел. Акции: убийство Эстемировой, Ямадаевых, Байсарова, Исраилова (в Вене), недавние покушение в Европе на блогеров Умарова, Алиева, Тумсо (неудачное), покушение в Киеве на Окуеву, Османова, Мосейчука и т.д.

Пригожинцы (работают в тесном контакте с ГРУ). Методы: огнестрел, яды, избиения. Акции: убийство Джамаля, Расторгуева, Радченко, отравление мужа Соболь, ряд покушений и убийств в Питере и Москве, о которых писала "Новая газета".

Некоторые покушения и убийства – плод совместного творчества разных киллерских агентств: Политковская и Немцов (кадыровцы и спецслужбы), Навальный (ГРУ и, возможно, пригожинцы).

Этот далеко не полный список – только вершина айсберга. Множество убийств и террористических провокаций, совершенных путинскими киллерами, остались нераскрытыми.

Кроме того, все эти конторы несут ответственность за множество преступлений на оккупированных украинских территориях (в том числе за похищение и убийство крымских татар), в Сирии, Ливии и т.д.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, ФСБ, ГРУ, террористы, Игорь Эйдман, спецслужбы, Новичок, отравление Навального
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