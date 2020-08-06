Как у нас могут быть низкие кредитные ставки, если мы разгоняем инфляцию, искусственно повышая соцрасходы и минимальную зарплату?

Украинский парадокс.

Мы хотим низких ставок и при этом, как дети, радуемся реструктуризации Аргентины, объявившей де-факто уже девятый дефолт за 100 лет.

В итоге стоимость заимствований для Аргентины всегда будет высока, а значит, ни о каких дешевых кредитах речи быть не может. Но никто не видит противоречия в тезисах "давайте всех кинем, если есть возможность" и "а почему это для нас так дорого стоит взять в долг?". Неужели никто не понимает, что чем больше Украина сделает реструктуризаций, тем дольше страну будут считать не достойной доверия?

Мы хотим ипотеку и при этом объявляем мораторий на возможности банков забирать залоговую квартиру. И кто после этого будет давать ипотеку?

Мы хотим низких ставок, но при этом разгоняем инфляцию, искусственно повышая социальные расходы и минимальную зарплату.

И как в итоге будут низкими кредитные ставки, если мы разгоним инфляцию, а кредиты никто не дает по ставкам ниже инфляции?

Давайте уже решим, мы с умными или с красивыми. Потому что не получится пить водку каждый день и бегать марафоны. Не выйдет есть по ночам и выглядеть, как Брэд Питт. Нельзя вести себя, как Аргентина, и потом сожалеть, что кредитные ставки у нас, не как в Польше.

В Украине опять к власти пришли люди, проповедующие уникальный украинский путь. Суверенную украинскую экономику. Сочетающую в теории несочетаемое. Что каждый раз доказывается практикой. Которая противоречит рекомендациям ведущих экономистов мира и здравому смыслу. И всегда приводила к кризису. Но им опять и опять дают в руки штурвал.

Они жалуются, что украинскую школу управления недооценивают, забывая, что управленцы этой школы приводили только к коллапсу. Они возмущаются приходу иностранцев так же, как украинские футбольные тренеры, которые боятся конкуренции и требуют уважать украинскую футбольную школу, которая, правда, никому нафиг не нужна за пределами Украины. И жалующиеся тренеры – всего лишь неудачники, неспособные конкурировать, потому как давно отстали от цивилизованного мира.

Вот такой он, украинский парадокс. Но виноват, конечно, будет Сорос. И "соросята", говорящие голосом здравого смысла. Чужой голос для украинского телевизора.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора