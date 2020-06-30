ГОРДОН
 
 
Сергей Фурса
Сергей Фурса

Инвестиционный банкир. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.


все материалы автора

Нет никаких экономических причин для роста минимальной зарплаты до 6500 грн. Это совершенно искусственное решение в духе Венесуэлы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Президент сказал, что мы не ищем легких путей. И приказал правительству поднять минимальную зарплату на 37% за год. Правительство ответило "есть". И минимальная зарплата должна стать через год уже 6500 грн. Действительно, не ищем легких путей.

Что такого должно случиться в кризисный год, чтобы зарплата в гривне выросла на 37%? Вопрос риторический. Если мы, конечно, не планируем девальвацию гривны. Такой сценарий ведь есть. Посмотрели на рейтинги. Увидели, что 61% украинцев против сотрудничества с МВФ и вообще всяких там кредитов, перестали сотрудничать с МВФ, получили дефолт с резкой инфляцией и девальвацией. И вот тогда в минимальной зарплате в 6500 грн уже нет ничего удивительного. Да и украинцы получат то, что хотели. Ведь не хотят кредитов? Не хотят. Без кредитов в мире живет только Северная Корея. Значит, этого хочет большинство украинцев? Тарелка риса в день? Получили то, что хотели. Все справедливо. И сейчас президент и правительство просто прозорливо заглядывают в будущее, принимая решения наперед.

Но давайте предположим, что никто не делал самоубийственных глупостей. И у нас не падает курс в два раза. И не галопирует инфляция. С какого перепугу тогда, кроме как желания президента, экономика должна обеспечить такой сумасшедший прирост зарплат? А рост почти на 40% за год – это сумасшедший рост. Не естественный.

В прошлый раз, когда минимальная зарплата была резко повышена, это стало уже результатом резкой девальвации. И просто отразило реальность. А сейчас? Что отражает рост на 40% за год? Где деньги? Где их взять, вернее?

Что такое в принципе рост минимальной зарплаты? С одной стороны, это рост расходов бюджета. Потому что зарплаты бюджетников надо повышать. И это во время кризиса. На фоне рекордного дефицита бюджета. Эти деньги тогда надо либо печатать, либо занимать. Но если мы остаемся в сотрудничестве с МВФ, то руки по печатанию денег у нас связаны. Да и мы сказали, что без самоубийств. А значит, деньги надо занимать. Но это резкий рост долговой нагрузки, которая и так у нас в этом году значительно вырастет, с 5% до 67% от ВВП. А в следующем, значит, продолжим наращивать стахановскими темпами?

С другой стороны, это детенизация. Очень часто в Украине минимальная зарплата – это минимальная официальная зарплата. И все прочее просто платят в конверте. Когда мы резко увеличиваем минимальную зарплату, то просто растет та прозрачная часть. С одной стороны, это хорошо. Чем меньше зарплат в конвертах, тем лучше. С другой – в кризисный год это может означать больше нагрузку на бизнес, который и так под ударом от карантина и падения покупательной способности. Нужна ли такая форсированная детенизация именно сейчас, без снятия коррупционный ренты – вопрос открытый. Ведь, с одной стороны, тень – это плохо. Это однозначно плохо. С другой стороны, шок для бизнеса на фоне кризиса – не есть хорошо. И надо искать какое-то решение.

Но ключевое – нет никаких экономических причин для такого роста зарплаты. Это совершенно искусственное решение. В духе отчаянных популистских автократий. В духе Венесуэлы.

И да, в Украине действительно низкие зарплаты и низкие пенсии. Но просто повышать их "по моему хотению, по моему велению" – это путь курильщика. Чтобы они повысились, должна расти экономика. Чтобы росла экономика, должны прийти инвестиции, причем желательно прямые внешние инвестиции. А чтобы они пришли, им необходимо чувствовать себя в безопасности. А значит, должна сохраняться макроэкономическая стабильность и быть проведена настоящая судебная реформа и реформа силовиков. И тогда, да, зарплаты начнут расти.

Второй путь – не быстрый. Но он работает. А первый не работает. И проверять это каждый раз уже надоело.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, инфляция, МВФ, ВВП, экономика, девальвация, Сергей Фурса, минимальная зарплата
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди
  Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди G
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Олимпийские достижения и допинговые традиции советских спецслужб
Записки бывшего подполковника КГБ: Олимпийские достижения и допинговые традиции советских спецслужб G
Владимир ПОПОВ
  Кикабидзе: Недавно с мамой Саакашвили встречался, она говорит: "Боюсь за него все время"
  Кикабидзе: Недавно с мамой Саакашвили встречался, она говорит: "Боюсь за него все время" G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В маске, очках и капюшоне. ДиКаприо вместе с 23-летней возлюбленной поужинал в ресторане
В маске, очках и капюшоне. ДиКаприо вместе с 23-летней возлюбленной поужинал в ресторане
"Желаю быть восьмым чудом света для своих близких и друзей". Киркоров показал короткометражку о своем сыне
"Желаю быть восьмым чудом света для своих близких и друзей". Киркоров показал короткометражку о своем сыне
Йовович показала пятимесячную дочь с невероятными глазами
Йовович показала пятимесячную дочь с невероятными глазами
"Вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров". Тодоренко призналась, что должна покинуть сына и мужа
"Вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров". Тодоренко призналась, что должна покинуть сына и мужа
  "Наконец-то снова могу обнять любимого Киркорова". Стоцкая показала объятия с бывшим продюсером
  "Наконец-то снова могу обнять любимого Киркорова". Стоцкая показала объятия с бывшим продюсером
  "Вербовая дощечка". Участница "Х-фактор 10" сняла клип на песню из "Теней забытых предков". Видео
  "Вербовая дощечка". Участница "Х-фактор 10" сняла клип на песню из "Теней забытых предков". Видео
"Быкодебилы. Всем насрать". Dantes возмутился поведением водителей в пробке под Одессой
"Быкодебилы. Всем насрать". Dantes возмутился поведением водителей в пробке под Одессой
"Наши дети будут лучше, чем мы. И это необратимо". Седокова показала подросшего сына
"Наши дети будут лучше, чем мы. И это необратимо". Седокова показала подросшего сына
"Очень сексуально. Ни капли пошлости. Восторг!" Ефросинина показала, как позирует перед камерой
"Очень сексуально. Ни капли пошлости. Восторг!" Ефросинина показала, как позирует перед камерой
49-летняя Анита Цой госпитализирована с коронавирусом
49-летняя Анита Цой госпитализирована с коронавирусом
  "Я к светским львицам относился с раздражением, а к проституткам с уважением". Вышел клип "Ногу свело!" на трек "Дышать!". Видео
  "Я к светским львицам относился с раздражением, а к проституткам с уважением". Вышел клип "Ногу свело!" на трек "Дышать!". Видео
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Мое тело говорит вместо меня". Спирс ночью исполнила танец, не содержащий рутину
"Мое тело говорит вместо меня". Спирс ночью исполнила танец, не содержащий рутину
"Тетя Толич и дядя Лилич". Ребрик и Анатолий Анатолич поменялись телами
"Тетя Толич и дядя Лилич". Ребрик и Анатолий Анатолич поменялись телами
  "Шедевр, который стоит заслушать до дыр". The Hardkiss презентовала первый живой альбом "Акустика. Live"
  "Шедевр, который стоит заслушать до дыр". The Hardkiss презентовала первый живой альбом "Акустика. Live"
"Мы сыграли две свадьбы для каждого из нас". Каменских показала, как проходила секретная церемония бракосочетания с Потапом
"Мы сыграли две свадьбы для каждого из нас". Каменских показала, как проходила секретная церемония бракосочетания с Потапом
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS