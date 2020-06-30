Нет никаких экономических причин для роста минимальной зарплаты до 6500 грн. Это совершенно искусственное решение в духе Венесуэлы

Президент сказал, что мы не ищем легких путей. И приказал правительству поднять минимальную зарплату на 37% за год. Правительство ответило "есть". И минимальная зарплата должна стать через год уже 6500 грн. Действительно, не ищем легких путей.

Что такого должно случиться в кризисный год, чтобы зарплата в гривне выросла на 37%? Вопрос риторический. Если мы, конечно, не планируем девальвацию гривны. Такой сценарий ведь есть. Посмотрели на рейтинги. Увидели, что 61% украинцев против сотрудничества с МВФ и вообще всяких там кредитов, перестали сотрудничать с МВФ, получили дефолт с резкой инфляцией и девальвацией. И вот тогда в минимальной зарплате в 6500 грн уже нет ничего удивительного. Да и украинцы получат то, что хотели. Ведь не хотят кредитов? Не хотят. Без кредитов в мире живет только Северная Корея. Значит, этого хочет большинство украинцев? Тарелка риса в день? Получили то, что хотели. Все справедливо. И сейчас президент и правительство просто прозорливо заглядывают в будущее, принимая решения наперед.

Но давайте предположим, что никто не делал самоубийственных глупостей. И у нас не падает курс в два раза. И не галопирует инфляция. С какого перепугу тогда, кроме как желания президента, экономика должна обеспечить такой сумасшедший прирост зарплат? А рост почти на 40% за год – это сумасшедший рост. Не естественный.

В прошлый раз, когда минимальная зарплата была резко повышена, это стало уже результатом резкой девальвации. И просто отразило реальность. А сейчас? Что отражает рост на 40% за год? Где деньги? Где их взять, вернее?

Что такое в принципе рост минимальной зарплаты? С одной стороны, это рост расходов бюджета. Потому что зарплаты бюджетников надо повышать. И это во время кризиса. На фоне рекордного дефицита бюджета. Эти деньги тогда надо либо печатать, либо занимать. Но если мы остаемся в сотрудничестве с МВФ, то руки по печатанию денег у нас связаны. Да и мы сказали, что без самоубийств. А значит, деньги надо занимать. Но это резкий рост долговой нагрузки, которая и так у нас в этом году значительно вырастет, с 5% до 67% от ВВП. А в следующем, значит, продолжим наращивать стахановскими темпами?

С другой стороны, это детенизация. Очень часто в Украине минимальная зарплата – это минимальная официальная зарплата. И все прочее просто платят в конверте. Когда мы резко увеличиваем минимальную зарплату, то просто растет та прозрачная часть. С одной стороны, это хорошо. Чем меньше зарплат в конвертах, тем лучше. С другой – в кризисный год это может означать больше нагрузку на бизнес, который и так под ударом от карантина и падения покупательной способности. Нужна ли такая форсированная детенизация именно сейчас, без снятия коррупционный ренты – вопрос открытый. Ведь, с одной стороны, тень – это плохо. Это однозначно плохо. С другой стороны, шок для бизнеса на фоне кризиса – не есть хорошо. И надо искать какое-то решение.

Но ключевое – нет никаких экономических причин для такого роста зарплаты. Это совершенно искусственное решение. В духе отчаянных популистских автократий. В духе Венесуэлы.

И да, в Украине действительно низкие зарплаты и низкие пенсии. Но просто повышать их "по моему хотению, по моему велению" – это путь курильщика. Чтобы они повысились, должна расти экономика. Чтобы росла экономика, должны прийти инвестиции, причем желательно прямые внешние инвестиции. А чтобы они пришли, им необходимо чувствовать себя в безопасности. А значит, должна сохраняться макроэкономическая стабильность и быть проведена настоящая судебная реформа и реформа силовиков. И тогда, да, зарплаты начнут расти.

Второй путь – не быстрый. Но он работает. А первый не работает. И проверять это каждый раз уже надоело.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора