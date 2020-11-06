Презентованный аудит Украины напоминает импотента, рассказывающего жене, как у них все может быть, вместо того, чтобы записаться к врачу

По результатам экономического аудита правительство установило, что размер нереализованного потенциала Украины за последние 10 лет составляет $1 трлн.

Эх. Надо было аудит делать за 20 лет. Тогда как минимум $2 трлн было бы. А за 30...

Наверное, украинские чиновники с детства бегали не за автобусом, а за такси. И так очень-очень много экономили.

С 1991 года мы слышим о каком-то невероятном потенциале. А на выходе сплошная импотенция.

Можно просто закончить эти разговоры о том, "как бы мы, если бы" и сделать реформы, чтобы какой-либо умник через 10 лет еще раз не рассказывал о триллионах долларов, которые почти в кармане. Виртуальные цифры – это прекрасно. Но они лишь виртуальные. А реальные инвестиции обходят Украину стороной, потому что здесь нет верховенства права. И сидит эсбэушник. А Конституционный Суд считает, что украинская Конституция – самая конституционная в мире, и все, что в мире можно, в Украине нельзя.

Интересно, что там об украинском судье и украинском эсбэушнике в этом аудите говорят?

Сделайте судебную реформу. Выполните программу МВФ. Сделайте то, что Польша сделала 30 лет назад. Это же не надо ничего придумывать. И выбросьте на помойку ваш смешной аудит.

Потому что это уж слишком напоминает импотента, который сидит на кровати и рассказывает жене, как у них все может быть, вместо того, чтобы наконец записаться к врачу или по крайней мере купить "Виагру".

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора