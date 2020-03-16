Клуб читателей
ГОРДОН
 
Леонид Гозман
Леонид Гозман

Российский политик, президент общероссийского движения "Союз правых сил".


все материалы автора

Судьи Конституционного суда – люди грамотные, все понимают. Они могли спасти Россию, но променяли этот шанс на мирские блага

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Не то, чтобы тошнит, но может вырвать!

Конституционный суд признал соответствующим [основному закону внесение поправок в конституцию, предполагающих обнуление президентских сроков Владимира Путина]... Не удивляет, этого и ждали. Но какие, все-таки, ничтожества!

Депутаты Госдумы в массе своей не обременены ни интеллектом, ни знанием – есть исключения, так с них "там" и спрос будет другой. Но судьи люди грамотные, все понимают. И про незаконность этого балагана, и про разрушение самой идеи права, на что они только что согласились.

Их бы не расстреляли и не посадили, даже уволили бы не сразу. У них был фантастический шанс спасти страну – они променяли его на мирские блага. Они могли войти в историю героями, а остались мелкими чиновниками без имен собственных.

Какая мерзость все происходящее!

Источник: Leonid Gozman / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Леонид Гозман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Смешко: Украине нужен механизм привлечения масштабных инвестиций из стран, которые реально помогают нам в сдерживании агрессии Кремля
Смешко: Украине нужен механизм привлечения масштабных инвестиций из стран, которые реально помогают нам в сдерживании агрессии Кремля G
  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было
  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было G
Наталия ДВАЛИ
  Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Я действительно играл в карты, воровал, обманывал и ходил с ножом. Отсидел три года
  Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Я действительно играл в карты, воровал, обманывал и ходил с ножом. Отсидел три года G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS