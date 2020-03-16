Судьи Конституционного суда – люди грамотные, все понимают. Они могли спасти Россию, но променяли этот шанс на мирские блага

Не то, чтобы тошнит, но может вырвать!

Конституционный суд признал соответствующим [основному закону внесение поправок в конституцию, предполагающих обнуление президентских сроков Владимира Путина]... Не удивляет, этого и ждали. Но какие, все-таки, ничтожества!

Депутаты Госдумы в массе своей не обременены ни интеллектом, ни знанием – есть исключения, так с них "там" и спрос будет другой. Но судьи люди грамотные, все понимают. И про незаконность этого балагана, и про разрушение самой идеи права, на что они только что согласились.

Их бы не расстреляли и не посадили, даже уволили бы не сразу. У них был фантастический шанс спасти страну – они променяли его на мирские блага. Они могли войти в историю героями, а остались мелкими чиновниками без имен собственных.

Какая мерзость все происходящее!

Источник: Leonid Gozman / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора