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Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ.


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В споре Ходорковского с Чубайсом важно только то, кто из них борется с режимом, а кто помогает режиму и состоит на довольствии

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Очень показательная дискуссия Михаила Ходорковского с Анатолием Чубайсом про $3 млн на кампанию Ельцина в 1996 году.

Хочу добавить, что для моего поколения эта история сейчас не имеет значения: это спор для историков, примерно из области "кто выиграл Бородинскую битву". Кто бы ни выиграл – в итоге было еще 50 лет рабства в России.

Важно только одно: кто и с какой стороны баррикад стоит сейчас.

Кто борется с режимом, убивающим оптом и в розницу по всему миру. А кто этому режиму помогает и состоит на довольствии.

Вот и вся разница. А $3 млн и прочие былые заслуги оставим Институту археологии РАН.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Михаил Ходорковский, Анатолий Чубайс, Дмитрий Гудков
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