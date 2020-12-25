В споре Ходорковского с Чубайсом важно только то, кто из них борется с режимом, а кто помогает режиму и состоит на довольствии

Очень показательная дискуссия Михаила Ходорковского с Анатолием Чубайсом про $3 млн на кампанию Ельцина в 1996 году.

Хочу добавить, что для моего поколения эта история сейчас не имеет значения: это спор для историков, примерно из области "кто выиграл Бородинскую битву". Кто бы ни выиграл – в итоге было еще 50 лет рабства в России.

Важно только одно: кто и с какой стороны баррикад стоит сейчас.

Кто борется с режимом, убивающим оптом и в розницу по всему миру. А кто этому режиму помогает и состоит на довольствии.

Вот и вся разница. А $3 млн и прочие былые заслуги оставим Институту археологии РАН.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора