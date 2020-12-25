Ходорковский: Я 8 тонн наличных денег в день перекладывал туда-сюда

Ходорковский: У грабителя нашего банка текла кровь и граната без чеки в руках. А милиция радостно стояла смотрела, как это все происходило Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как "работал" грузчиком в своем банке.

"Интересный момент: я себе отбил полностью восприятие наличных денег как чего-то сущностного. У нас был банк... Не помню, какой это год был. Банк мы сделали в 88-м, а это был, наверное, год 89-й или 91-й. Не помню уже. У нас было хранилище на Люсиновской улице. И там хранились деньги, в том числе клиентские. Я туда пошел на короткое время поработать грузчиком, просто чтобы посмотреть, как в моем банке работает банковское хранилище. И нормой для грузчика было 8 тонн денег в день переложить. И я 8 тонн в день перекладывал туда-сюда. Их упаковывали, в пластик заделывали и так далее. В общем, тяжелая работа. Потому что, когда машины работают, еще пыль от этих денег. Спустя какое-то время, когда тебе надо 8 тонн в этом подвале, где еще тяжело дышать, перенести из одного места в другое, ты перестаешь эти деньги воспринимать как деньги. Все – не деньги больше", – сказал Ходорковский.

По его словам, хранилище однажды пытались ограбить.

"Там был смешной момент. Нас как-то пытались ограбить. Приехал замечательный человек, вошел на первый рубеж и выдернул чеку из гранаты. И говорит менту, который там стоял: "Открывай второй рубеж". А рубежей-то всего четыре. И открыть он его не может, потому что менты с той стороны смотрят в окошечко, видят такое безобразие, и точно не откроют. Вот этот милиционер достает пистолет и стреляет в ногу парню, который стоит с гранатой, из которой выдернута чека. И это все происходит в помещении площадью 4 м². Отморозки полные. Значит, этот чудом не выронил гранату. И уходит наверх, выскакивает из хранилища... С раненой ногой. И убегает в многоэтажный дом", – отметил бизнесмен.

При этом злоумышленник рассчитывал увезти украденные деньги на одних "Жигулях".

"По-моему, на четвертом этаже он залег. А у него кровь течет, граната без чеки. Съехалась вся милиция, которая только могла. Погнали к этому парню договариваться нашего сотрудника службы безопасности. К слову, [экс-глава службы безопасности компании ЮКОС] Алексей Пичугин, который сегодня, как я понимаю, в пожизненном заключении. И вот он убедил бандита вставить чеку обратно в гранату. И после этого его уже забрали. Милиция радостно стояла, смотрела, как это все происходило. И потом у этого мужика спрашивают: "Ну а как ты собирался-то вывезти? Подельники где твои?" Говорит: "Подельник уехал. Он на "Жигулях". Здесь все начинают дико ржать, потому что в хранилище 42 тонны денег. Все думают: "Может, проще было ему дать? Сколько он на "Жигулях" увез бы?" – подчеркнул Ходорковский.

Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: "Я хотел ему выковырять глаз". Читайте полную версию интервью

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

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