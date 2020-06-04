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Хикмет Джавадов
Хикмет Джавадов

Председатель Всеукраинской общественной организации "Объединенная диаспора азербайджанцев Украины".


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Оставшийся на плаву бизнес переживает тяжелые времена. Но чиновники, получающие гарантированную высокую зарплату, вряд ли будут об этом кричать

О необходимости ускорения реформ в Украине сейчас не говорит разве что немой. Особенно настаивают на них представители малого и среднего бизнеса – он больше всего пострадал в период карантина, вызванного распространением коронавируса. Безусловно, мы видим определенные шаги со стороны государства. Так, 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Но мы видим, что необходимость поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государства после выхода из карантина и постепенного возврата к привычной жизни, пусть и очень медленными темпами, сейчас крайне высока. И, образно говоря, бизнесменам нужна не "золотая рыбка" в виде финансовой помощи от государства. Им нужна удочка, в виде устранения искусственных, как мне кажется, препятствий. Говорю об этом с болью и знанием сути вопроса, в том числе и вспоминая данные экспресс-опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией среди представителей малого и микробизнеса – участников проекта Unlimit Ukraine. Он был проведен с 24 по 30 марта 2020 года среди аудитории проекта Unlimit Ukraine. В нем приняли участие 1811 предпринимателей – представителей малого и среднего бизнеса.

Так вот, согласно его результатам, каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться из-за карантина. Говоря на сухом языке цифр, 18% респондентов признались, что рассматривают вариант закрытия собственного бизнеса, 78% сообщили о потере дохода, и только 4% похвастались увеличением прибыли компании, 41% бизнесменов заявили, что планируют урезание зарплат, а 31% – сокращение сотрудников. О том, что не будут снижать зарплаты и увольнять людей, заявили 26% и 48% респондентов соответственно. Остальные тогда не определились.

Сбылись ли их мрачные прогнозы, какой процент малого и среднего бизнеса в Украине закрылся в период карантина – такой информации у меня нет. Но я со всей ответственностью заявляю, что те, кто остался на плаву, сейчас переживают очень тяжелые времена. И они очень нуждаются в том, чтобы были упрощены процедуры ведения бизнеса, чтобы были устранены препоны, реально вредные для бизнеса. Об этом вряд ли будут кричать чиновники, получающие гарантированную и высокую зарплату. Но об этом во весь голос кричат бизнесмены и вся та огромная армия простых украинцев, что работает в сфере малого и среднего бизнеса.

Приведу конкретный пример. В соответствии со статьей 14 закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", установлена обязанность производить оплату за выдачу лицензии. То есть предоставляя лицензию, государство устанавливает ее действие на полный срок с возможностью реализовывать право на лицензионные работы. Если такое право невозможно реализовать по независящим от лица обстоятельствам, по принципам гражданского и хозяйственного законодательства действие лицензии должно быть продолжено.

Карантин, вызванный коронавирусом, как раз и является независящими от представителей малого и среднего бизнеса обстоятельствами. Поэтому бизнесмены вправе были бы ожидать помощи государства. Ведь, смотрите, какая получается ситуация. Бизнесмен получил лицензию на год. К примеру, в сентябре прошлого года. То есть менее, чем через три месяца ему снова придется получать лицензию. И это при том, что в период действия карантина он не работал. И это также при том, что сейчас малый и средний бизнес находится на грани выживания. Так почему бы не отменить хотя бы на год необходимость получения новых лицензий тем, у кого она уже есть? Это будет реальная поддержка, это сильно поможет бизнесменам, а значит, поможет сохранить рабочие места, даст возможность тысячам украинцев приносить домой кусок хлеба.

И такого рода шагов навстречу малому и среднему бизнесу, а не олигархам, можно и нужно делать много. Очень хочется верить, что они будут сделаны. Верится, в том числе потому, что главой Исполнительного комитета реформ назначен Михаил Саакашвили, за плечами которого успешный опыт реформ в Грузии, которая в период его президентства являлась примером того, как государство заботится о малом и среднем бизнесе. Сейчас в такой же заботе нуждается украинский малый и средний бизнес. Время не ждет.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Украина, бизнес, реформы, карантин, предприниматель, Хикмет Джавадов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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