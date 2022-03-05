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Ирина Геращенко
Ирина Геращенко

Народный депутат от "Европейской солидарности".


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Украина держит Европу на своих плечах сегодня и истекает кровью. Всем, кто не с Украиной, – вам будет стыдно смотреть на себя в зеркало

Мы оплакиваем наших детей.

Мы не знаем точное количество жертв.

По официальной информации, ранены более 850 украинских детей, погибли более 30 – и это на вечер пятницы.

А уже ночью во время ракетных обстрелов пригорода Киева в завалах дома погибли двое детей, двоих раненых не смогли спасти.

Истории о мальчике-первокласснике с пулевым ранением в голову, о расстрелянных танками машинах, в которых эвакуировались семьи с детьми, о погибших под обвалами в Чернигове, Харькове, поселках Киевской области – разрывают наши сердца.

Путин должен быть ликвидирован. Он серийный маньяк. Все его подельники должны понести наказание.

Россия несет полную ответственность за геноцид украинского народа.

Мир, который отказывается закрыть небо, предоставить нам ПВО и самолеты, – вы соучастники.

Призываем украинскую диаспору к жестким требованиям к своим правительствам – ПВО, самолеты, гуманитарные коридоры для немедленной эвакуации детей и женщин и закрытое небо!

Украина держит Европу на своих плечах сегодня и истекает кровью.

Всем, кто не с Украиной, – вам будет стыдно смотреть на себя в зеркало.

Источник: Iryna Gerashchenko / Facebook

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Теги: Владимир Путин, раненые, жертвы, дети
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