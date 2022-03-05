Гордон: У большинства граждан России в голове не вата, а говно. Они обдолбаны, они чисто сумасшедшие люди

Гордон: Путин хочет одного – чтобы Украины не было на карте мира Фото: gordondmytro / Instagram

"Лукашенко – подонок, лжец, человек, который нелегитимно занимает должность президента Беларуси, он не является президентом, он не был им избран. Белорусский народ – сотни тысяч людей – выходили на протесты, пока эти протесты не были подавлены. Лукашенко понимает, что единственная возможность удержаться – это удержаться на штыках Путина", – сказал он.

Гордон подчеркнул, что, кроме Путина, нет ни одного человека, который сможет помочь Лукашенко удержаться во власти.

"Все остальное для него второстепенно, никакие обещания для него больше не работают. Работает только одно – верно работать на Путина", – уверяет журналист.

Гордон также добавил, что адекватные россияне во всеуслышание твердят, что Путин – военный преступник, совершивший преступление не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира.

"Неадекватные россияне, ну что ж с них возьмешь. Они 20 лет подвергались массированной пропагандистской обработке, их можно сравнить с немцами, которых обдолбывала геббельсовская пропаганда. Да, у большинства граждан России в голове не вата, а говно. Они обдолбаны, они чисто сумасшедшие люди, у которых говно в голове уже растеклось по жилам", – подчеркнул он.

Журналист отметил, что сейчас Украине разговаривать с Путиным бесполезно.

"Путин хочет одного – чтобы Украины не было на карте мира. У него других задач и других целей нет, и на промежуточные какие-то условия он не согласится. С Путиным сегодня должны разговаривать [президент США Джо] Байден и [китайский лидер] Си Цзиньпин. У меня других фигур для разговора с Путиным нет, больше он никого слушать не будет", – уверен Гордон.

Журналист считает, что международным партнерам стоило бы закрыть небо над Украиной.

"Мне этого очень хотелось бы, но опять-таки – они руководствуются своими национальными интересами. Что я могу от них требовать? Я считаю, что Запад и так ввел беспрецедентные санкции, которые не вводили даже против гитлеровской Германии. И я искренне желаю российскому народу погрязнуть в хаосе, в нищете, голоде, холоде и таким образом искупить свой грех. Все народы должны платить по счетам. Счета начали приходить. Если они поддерживали Путина, если они сейчас поддерживают войну в Украину, пусть им будет плохо, пусть они рассчитываются за это, расплачиваются и поймут, какое горе они причинили украинскому народу", – подытожил он.

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