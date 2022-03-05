ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гордон: У большинства граждан России в голове не вата, а говно. Они обдолбаны, они чисто сумасшедшие люди

 
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Гордон: Путин хочет одного чтобы Украины не было на карте мира
Гордон: Путин хочет одного – чтобы Украины не было на карте мира
Фото: gordondmytro / Instagram

Основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон 4 марта в эфире канала "Настоящее время" рассказал, почему самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вопреки обещаниям, участвует в войне РФ против Украины и что он думает о поддерживающих президента РФ Владимира Путина россиянах. Видео опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Лукашенко – подонок, лжец, человек, который нелегитимно занимает должность президента Беларуси, он не является президентом, он не был им избран. Белорусский народ – сотни тысяч людей – выходили на протесты, пока эти протесты не были подавлены. Лукашенко понимает, что единственная возможность удержаться – это удержаться на штыках Путина", – сказал он.

Гордон подчеркнул, что, кроме Путина, нет ни одного человека, который сможет помочь Лукашенко удержаться во власти.

"Все остальное для него второстепенно, никакие обещания для него больше не работают. Работает только одно – верно работать на Путина", – уверяет журналист.

Гордон также добавил, что адекватные россияне во всеуслышание твердят, что Путин – военный преступник, совершивший преступление не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира.

"Неадекватные россияне, ну что ж с них возьмешь. Они 20 лет подвергались массированной пропагандистской обработке, их можно сравнить с немцами, которых обдолбывала геббельсовская пропаганда. Да, у большинства граждан России в голове не вата, а говно. Они обдолбаны, они чисто сумасшедшие люди, у которых говно в голове уже растеклось по жилам", – подчеркнул он.

Журналист отметил, что сейчас Украине разговаривать с Путиным бесполезно.

"Путин хочет одного – чтобы Украины не было на карте мира. У него других задач и других целей нет, и на промежуточные какие-то условия он не согласится. С Путиным сегодня должны разговаривать [президент США Джо] Байден и [китайский лидер] Си Цзиньпин. У меня других фигур для разговора с Путиным нет, больше он никого слушать не будет", – уверен Гордон.

Журналист считает, что международным партнерам стоило бы закрыть небо над Украиной.

"Мне этого очень хотелось бы, но опять-таки – они руководствуются своими национальными интересами. Что я могу от них требовать? Я считаю, что Запад и так ввел беспрецедентные санкции, которые не вводили даже против гитлеровской Германии. И я искренне желаю российскому народу погрязнуть в хаосе, в нищете, голоде, холоде и таким образом искупить свой грех. Все народы должны платить по счетам. Счета начали приходить. Если они поддерживали Путина, если они сейчас поддерживают войну в Украину, пусть им будет плохо, пусть они рассчитываются за это, расплачиваются и поймут, какое горе они причинили украинскому народу", – подытожил он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Александр Лукашенко, война, война России против Украины
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