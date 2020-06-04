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Игорь Тышкевич
Игорь Тышкевич

Политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего.


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Новый премьер Беларуси руководил Госвоенпромом в период, когда военка страны в значительной мере ушла от зависимости от РФ

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Беларусь. Правительство.

Итак, новый премьер руководил Госвоенпромом в период, когда военка Беларуси:

1. Представила рекордное количество новых образцов вооружений (причем не только концептов, а и того, что пошло на вооружение и на экспорт).

2. Ушла в значительной мере от зависимости от РФ. Вместо более 80% экспорта на РФ (который был в массе своей в виде запчастей, узлов и агрегатов) доля "запоребрика" упала до 26%.

3. Существенно развил сотрудничество с КНР и уже этого не скрывает.

Вице-премьером стал Николай Снопков. Кстати, рыночник, но осторожный, который курировал экономику в АП, потом (очень недавно) поехал в КНР послом, где сменил Рудого.

Сопоставляем. Снопков – КНР – Головченко. Интересно.

При этом Дмитрий Крутой, которого называют либералом, выведен из-под удара. Кресло вице-премьера поменял на кресло заместителя руководителя АП, откуда и будет рулить экономикой (думаю, мало кто сомневается в уровне влияния администрации на Совмин).

Забавно. Правительство временщиков, которое должно:

  • удержать ситуацию;
  • дать надежду на модернизацию страны части избирателей (в первую очередь "среднему классу");
  • принять ряд очень непопулярных решений;
  • в случае недовольства населения (вероятность велика) принять на себя токсичность и уйти на переформатирование.

Назначения не прорывные, но интересные. При этом часть "либералов" за последние полгода выведены из-под удара ответственности за антикризисные решения. В ушедшем правительстве так вывели упомянутого Крутого и Ермаловича (уходит на дипслужбу, и очень интересно, куда именно).

Закрутилось интересно.

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Беларусь, экономика, правительство, вооружение, Игорь Тышкевич, Роман Головченко
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