Университетам нужно внедрять новые методики обучения, чтобы их выпускники были готовы к рынку труда в эру искусственного интеллекта

Трансформация высшего образования – что это и как происходит.

Сегодня расскажу о том, как один из недавно созданных университетов в Калифорнии пытается изменить подход к высшему образованию. Речь идет о новейшем университете Minerva. И хотя об этом проекте заговорили еще несколько лет назад, сегодня он приобретает особое значение, учитывая трансформацию рынка труда и новых потребностей работодателей. Об ожидаемых навыках и умениях, которые будут необходимы для работников в ближайшие несколько лет, говорится в недавнем отчете Всемирного экономического форума, о чем я писала в прошлой колонке.

Основатель, идейный вдохновитель и руководитель Minerva Бен Нельсон (Ben Nelson) убежден, что традиционные университеты, даже те, что входят в Лигу плюща, не дают студентам тех навыков, которые необходимы для их будущего успешного трудоустройства. По его мнению, университеты просто обучают студентов, особо не вникая, как предметы связаны между собой, формируют ли они определенную логическую цепочку в обучении и овладении студентом конкретной специализацией. По его словам, наука об обучении свидетельствует о том, что распространение информации через лекции и тесты просто не работает. Через шесть месяцев после окончания традиционного курса лекций и сдачи теста 90% материала, который должен был усвоить студент, просто исчезает из мозга.

"Подготовка к успеху в эру глобальной неопределенности требует развития твоего интеллекта, воспитания характера и изучения практических навыков", – говорится в главном сообщении Minerva для студентов. Вместо вступительных предметов для специальности первый учебный год в Minerva посвящен только четырем краеугольным камням обучения для тренировки ума и усвоения основных концепций, заложенных в основу таких компетенций, как критическое мышление, креативное мышление, эффективное общение и взаимодействие. Обучение построено таким образом, чтобы студенты научились применять указанные навыки и компетенции в различных дисциплинах. Эти развитые навыки и компетенции впоследствии будут применяться студентами при прохождении курсов в последующие годы обучения.

Здесь стоит вспомнить, что подход Minerva хорошо перекликается с теми самыми востребованными в ближайшие годы навыками работников среди работодателей, о которых говорится в отчете "Будущее рабочих мест" форума в Давосе:

аналитическое мышление и инновационность;

активное обучение и учебные стратегии;

комплексное решение проблем;

критическое мышление и анализ;

креативность, оригинальность и инициативность;

лидерство и социальное влияние.

После окончания первого года обучения студенты вместе с академическим советником выбирают себе специализацию и направление из необходимых предметов для получения образовательной степени.

Студенты в Minerva живут все вместе в небольших резиденциях. Это необходимо для сближения и налаживания сотрудничества между собой. Университет не имеет своего большого городка, так как большая часть занятий проходит онлайн. И вместо пассивного распространения знаний во время лекции в Minerva проходит так называемое "активное обучение" в дискуссиях, дебатах и во время коллективной работы студентов над тематиками, изученными при выполнении заданий вне семинаров. В университете говорят, что эта методика обучения – результат десятков лет когнитивных и поведенческих исследований науки об обучении. В соответствии с этим, ваше активное участие в занятии и погружение в материал курса формируют лучшее понимание и запоминание ключевых понятий и концепций, как и способность использовать эти концепции и навыки в практических ситуациях.

Интересен подход университета к подготовке студентов к разнообразию мира и культур. Студенты первый семестр учатся в Сан-Франциско, а затем каждый следующий семестр живут в резиденциях университета поочередно в Сеуле, Хайдербади, Берлине, Буэнос-Айресе, Лондоне и Тайбэе. И впоследствии возвращаются на выпуск в Сан-Франциско. Это позволяет студентам развивать свои навыки и применять их через призму различных культур.

По мнению основателя Minerva, такая трансформация учебного процесса в университетах может их спасти от наступления иного специализированного ускоренного обучения, когда после окончания школы, человек идет на шестимесячные курсы и получает работу программиста. Новая методика обучения фактически лучше готовит выпускников к решению сложных проблем. Они могут стать программными архитекторами в противовес обычным программистам.

Итак, университетам по всему миру нужно брать на вооружение новые разработки в сфере обучения, меняться и внедрять у себя эти новые методики и технологии обучения для того, чтобы мотивировать абитуриентов поступать к ним, а также делать своих выпускников более подготовленными к рынку труда. Особенно для будущего рынка труда с массовой роботизацией, алгоритмизацией и эрой распространения искусственного интеллекта.

Источник: "ГОРДОН"