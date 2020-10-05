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Ирина Верещук
Ирина Верещук

Народный депутат от "Слуги народа".


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Главный архитектор Киева должен иметь свободу воплощать свое видение и свободно творить настоящую душу города

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Сегодня Всемирный день архитектуры.

Именно архитекторы формируют лицо города. Киев обязан своей красотой Владиславу Городецкому, Павлу Алешину, Иосифу Каракису и другим нашим талантам. Но Киев творили и европейские мастера. Без Бартоломео Растрелли не было бы Андреевской церкви, а без Мельникова – величественного здания Национального университета имени Тараса Шевченко.

Город создают люди для людей. Город создают не только для застройщиков и чиновников. Архитектор, а тем более главный архитектор Киева, должен иметь свободу воплощать свое видение и свободно творить настоящую душу города. Мы должны вернуть эту европейскую традицию Киеву.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Теги: Киев, застройка, Ирина Верещук, архитектура
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