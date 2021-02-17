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Евгений Комаровский
Евгений Комаровский

Врач-педиатр.


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С моей точки зрения, вакцинировать беременных от COVID-19 можно и нужно. И очень мудро сделать это на этапе планирования беременности

Когда речь идет о вакцинации беременных или женщин на этапе подготовки к беременности, особую осторожность проявляют при прививке живыми вакцинами. Например, от кори, краснухи, полиомиелита, ветряной оспы, где используются живые ослабленные вирусы.

Если же речь идет о прививке от коронавируса, то оснований для таких волнений нет: во всех вакцинах, которые сейчас доступны, используются лишь фрагменты вируса. То есть это в принципе не опасно, но для беременных коронавирус может быть реально опасен, поэтому защитить себя на этапе планирования или при наступлении беременности будет очень правильно.

Другой вопрос в том, что нормативные документы, в которых будет написано, что прививать беременных можно, появятся только после длительных исследований и испытаний, они в принципе не могут появиться быстро. Поэтому мало кто готов брать на себя ответственность и сказать: давайте будем прививать всех беременных подряд. Тем не менее, по логике, ни векторные вакцины, ни РНК-вакцины, ни пептидные вакцины не имеют противопоказаний для применения беременным.

Поэтому, с моей точки зрения, вакцинировать беременных можно и нужно (как это уже сделали власти Израиля, получив информацию о тяжелом течении COVID-19 у женщин, вынашивающих ребенка), а сделать это на этапе планирования беременности было бы очень мудро.

Источник: komarovskiy.net

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: вакцинация, исследование, вирус, Евгений Комаровский, беременность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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