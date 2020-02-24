Каждому президенту удобно иметь дело с олигархами. Они мягкие и безотказные. Однако нежные олигархические объятия – не просто так

Каждому президенту удобно иметь дело с олигархами. Они мягкие и безотказные. Только попроси – и уже сотни [машин] скорой помощи мчатся на помощь людям. Или на олигархическом телеканале твоя жена становится звездной ведущей. Или олигархи с радостью профинансируют твои предвыборные сметы. Не забываем и о благосклонном отношении к президентам зомбоящиков, почти все они принадлежат олигархам.

А еще олигархи обещают немедленно начать восстанавливать инфраструктуру пострадавшего региона. Профинансировать покупку квартир захваченным военным. Или просто отправить свой самолет за страждущими в далекой стране.

Разве в этом есть что-то плохое?

Однако нежные олигархические объятия – не просто так. Они – как пение сирен, услышав которое путешествующие забывали обо всем на свете, попадали в ловушку и погибали. Только мудрый Одиссей залепил уши своим спутникам, а себя приказал привязать к мачте. Он стал первым человеком, который услышал пение сирен и остался жив.

Как бы так залепить уши (а еще и глаза) всему Офису президента, а его самого к чему-то привязать?

Источник: Тарас Козак / Facebook



Опубликовано с личного разрешения автора