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Леонид Швец
Леонид Швец

Украинский журналист.


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Поддержка Зеленского украинцами падает неспеша. Превращение волшебного президента в тыкву – небыстрая история, даже когда всем понятен ее конец

Традиция святочных гаданий предоставляет тревожным гражданам, особенно юным гражданкам, множество проверенных способов заглянуть в будущее и сердце успокоить: на зеркалах, на нитках, на воске, с помощью книги, чашек, теней и даже полотенца. Сегодня как раз соответствующая ночь, так что пожелаем всем заинтересованным лицам богатых впечатлений. Главное – не сдерживать воображение.

Гадания политические лишены столь разнообразного инструментария, тут все примитивно, по старинке: берете данные последнего социологического опроса и до цветных кругов перед глазами пытаетесь высмотреть в них признаки будущих перемен. Разные социологические традиции рекомендуют внимательно пересчитать эти круги, другие категорически не советуют этого делать, единого мнения на этот счет не существует.

Пока страна с большим трудом и одышкой перемещалась из-за новогодних столов за рождественские, тяжелые условия капиталистической конкуренции вынудили сотрудников Социологической группы "Рейтинг" выйти на работу и прощупать настроения соотечественников, разморенных праздничными днями. Вот данные их исследования и можно использовать для гадания о предстоящей политической динамике. Можно, кстати, сразу сказать: никакой динамики нет, сколько ни считай цветные круги перед глазами.

Если кому-то до сих пор кажется, что Петр Алексеевич или Юлия Владимировна вдруг резко подскочат в рейтингах и опередят своего обидчика на последних президентских выборах, то пусть не кажется, не подпрыгнут, низкий потолок доверия (23% и 26% соответственно, по 8% – полностью доверяют) мешает даже расправить плечи. Если они же надеются, что вдруг, как подкошенная, рухнет поддержка Зеленского и через него можно будет победно переступить, то пусть не надеются, поддержка Зеленского падает неспеша, плавно и печально, словно осенний лист. Ему все еще верит намного больше людей, чем какому-либо другому политику, 41%, из которых 17% – полностью. Превращение волшебного президента в тыкву – небыстрая история, даже когда всем понятен ее конец.

Несколько особняком расположился Юрий Бойко. Тоже далеко не любимец публики, начисто лишенный даже признаков харизмы, Бойко – в настоящем смысле рукотворное создание огромной медведчуковской медийной империи, которой в меру своих слабых сил помогают каналы Порошенко. Непрерывный, систематический долбеж по мозгам делает свое дело, и этот образцово серый персонаж оказывается на твердой второй позиции в президентских предпочтениях граждан. И это приз не столько ему, сколько ресурсно подкрепленному упорству ОПЗЖ. Когда в воюющей стране партия, стоящая на платформе врага, и ее лидер оказываются в центре общественных предпочтений, кричать "караул!" поздно, а вот проанализировать составные такого успеха следует непременно. Желательно бы с организационными выводами. Но кто же их будет делать, если ничего не было сделано за все предыдущие годы?

Становится популярным указывать на относительно высокий рейтинг поддержки Дмитрия Разумкова и прочить ему большое политическое будущее. Картинка становится не такой радужной, если принять во внимание, что треть граждан до сих пор понятия не имеют, кто это, и высокая позиция парламентского спикера Разумкову ничуть не помогла. Вряд ли политик с обаятельностью бледной моли может рассчитывать на всплеск народных симпатий к себе и лидерство в некой новой крупной политической силе. Но на вторых-третьих ролях, конечно, он может держаться достаточно долго, модельный образец – Владимир Литвин.

Замелькал в опросах Владимир Гройсман, на некоторое время выпавший из поля зрения. На полном безрыбье это обстоятельство тоже вызвало разговоры о политических перспективах все еще очень молодого, но исключительно опытного экс-премьера. Вот только попал он со своей "Украинской стратегией" в братскую могилу пятипроцентщиков. Это такая постоянная группа политиков и связанных с ними партий, которая болтается заметно ниже лидирующей четверки, с то возникающей, то пропадающей надеждой на преодоление проходного барьера в будущей борьбе за парламент. Чтобы выбраться из этой укачивающей болтанки, ходить по телеэфирам мало, а другим способом напоминать о себе наши политики так и не научились.

Вот, собственно, и все новости, которые можно выгрызть из последнего соцопроса. То есть, как и было сказано, никаких новостей. В политике, как и в личной жизни, необходимость гадать отпадает за ненужностью, когда появляется кто-то действительно яркий, подчиняющий себе внимание. От смутных теней на стене или таких же теней в опросных листах их отличают поступки, действия, которые нельзя не отметить и на которые нельзя не отреагировать. Тогда не понадобится ни кофейная гуща, ни очередной опрос, чтобы воскликнуть вслух или про себя: "Наконец-то!"

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, выборы, рейтинг, Владимир Гройсман, соцопрос, Юрий Бойко, Леонид Швец, политика, Владимир Зеленский, парламент
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