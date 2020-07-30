Украинцы – мастера устраивать "Тагииил!" не хуже, чем заклейменные россияне, которых принято избегать во время заграничного отпуска

Эпидемия коронавируса, надо признать, пока весьма милостиво относится к Украине. Заразная болезнь все еще не стала фактором повседневности, очень немногие граждане сталкивались с ней вплотную или хотя бы могут назвать близких и знакомых, имевших дело с COVID-19. Весной опасность заразиться была куда меньше, чем сейчас, но люди вели себя куда осторожнее, чем в летние месяцы. Неудобно даже вспоминать, какой критике подвергалась церковь за пасхальные молитвенные массовки, которые нынче выглядят невинной шалостью.

Но именно эпидемии и связанным с ней карантинным мерам мы обязаны возможностью взглянуть попристальнее на собственную страну. Активная и сколько-нибудь состоятельная часть общества разбалована возможностью отдыхать вдали от родины, российская оккупация Крыма и безвиз довершили развращающее влияние турецких и египетских курортов, а тут многие за неимением прежних возможностей вынуждены были провести отдых на воспетых поэтами отечественных просторах. Очень отрезвляющее воздействие.

Отпуск made in Ukraine – это машина времени, которая легко отбрасывает вас на несколько десятилетий назад. Тотальная недоинвестированность страны, которой и $500–700 млрд на доведение инфраструктуры до ума будет мало, остро ощущается в городах, но туристическая глубинка просто поражает бедностью, несовременностью, неприспособленностью быта под человеческие нужды, уходящей длинными корнями в неприхотливое советское прошлое. К этому прибавляются традиционные прелести сервиса, который в лучших своих проявлениях соперничает с европейским, но по медиане никак не сравнится с плохоньким египетским, и даже несколько агрессивно демонстрирует, что не намерен к этому стремиться.

Ну, и, конечно, едва не главное испытание – соотечественники, норовящие, как и вы, урвать свой кусочек отдыха, но часто почему-то именно за ваш счет: за счет ваших нервов, органов чувств, личного пространства и экологии. Наши люди – мастера устраивать "Тагииил!" ничуть не хуже, чем многажды заклейменные россияне, которых обоснованно принято избегать во время заграничного отпуска.

С некоторых пор у нас принято искать того самого типичного избирателя, который выбрал "вот этих" или готов голосовать "за тех". С каким бы осуждением ни преподносились образцы гражданского головотяпства, под них легко подобрать сторонников хоть Зеленского, хоть Порошенко, хоть Тимошенко с Медведчуком. Это они – мы с вами – так выбираем, так работаем, такой обеспечиваем сервис и сами же им и пользуемся, ворча и проклиная других – себя. Внутренние различия между выбирающими по большей степени совершенно несущественны, как и между выбираемыми, которые, как известно, прекрасно находят между собой общий язык.

В своей отечественной, рутинной, не загранично-отпускной части бытования мы производим собственное социальное окружение и нахлобучиваем сверху политическое руководство, от которых так хочется сбежать, хотя бы несколько раз в году, на цивилизованный Запад или хотя бы в окультуренную Азию. Мы сами творим собственный ад и во гневе ищем виноватых – кого угодно, только не себя.

Будто для того, чтобы побольнее был укор в гражданской несостоятельности, в неспособности наладить нестыдное совместное существование, мы ставим свой затянувшийся политический эксперимент на действительно прекрасной земле, о которой большинство народов, обделенных природой, могло бы только мечтать. Но мы словно мстим Украине за наше коллективное убожество и неприличное несоответствие ее красоте и богатству.

Ничего, коронавирус рано или поздно отступит, а с ним уйдут и эти отпускные угрызения совести. Вернемся на курорты Испании или Греции, там-то и вздохнем полной грудью, выбросим лишнее из головы, главное – найти местечко, где поменьше этих россиян.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора