ГОРДОН
 
 
Леонид Швец
Леонид Швец

Украинский журналист.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В 2020 году появилось четкое ощущение, что обещанных качественных преобразований Украины не будет, ресурса у действующей власти для этого нет

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2020-й войдет в историю и страны, и планеты как скверный год. Больше 80 млн переболевших, почти 2 млн умерших – это настоящая глобальная катастрофа. Частным ее следствием стала острая ломка от невозможности, как раньше, свободно перемещаться за границы Украины. Трудно отвыкать от свободы.

Важнейшими для ближних пределов событиями стали взрыв антилукашенсковских протестов в Беларуси, резкое ужесточение режима на фоне закрепления вечного статуса Путина в России и разгром Армении в Нагорном Карабахе, где Турция отрыто и внушительно помогла Азербайджану. Все эти события будут иметь серьезные долговременные последствия.

Внутри страны за год главным стало четкое ощущение пределов возможностей Владимира Зеленского и его "слуг". Никаких обещанных качественных преобразований страны не будет, внутреннего ресурса у действующей власти для этого нет. Но исчерпан потенциал и старых политических проектов, представленных Медведчуком, Порошенко и Тимошенко, а убедительных новых так и не появилось.

Больше того, "Голос", с которым связывалось столько надежд, окончательно затих. Старое мертво, новое не родилось, и ощущение связанного с этим общественного и политического кризиса – основной итог 2020-го для Украины.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Россия, Украина, Турция, Беларусь, Армения, Азербайджан, Леонид Швец, Владимир Зеленский, Слуга народа
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