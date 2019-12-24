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Анна Маляр
Анна Маляр

Украинский юрист, эксперт-криминолог.


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Кто-то убедил Зеленского разделить с правоохранителями ответственность и риски в деле Шеремета

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Я, конечно, слежу за событиями в уголовном производстве об убийстве Шеремета. Стараюсь не сыпать ежедневно комментариями, а собираю информацию, даю себе время на обдумывание и анализ. Сейчас напишу то, что уже созрело с момента последнего брифинга и судебных заседаний по избранию меры пресечения подозреваемым в убийстве.

Это будет обращение к ближайшему окружению президента. Ему лично это не передадут, потому что доступ к телу и его мозгам плотно охраняется, но те, чьи позиции зависят от президентства Зеленского, надеюсь, этот совет учтут. Потому что такие неосторожные шаги подрывают доверие к власти и к процессуальным решениям по делу.

Если президенту расскажут еще раз о раскрытии громкого преступления (ведомство не имеет значения), то пусть не президент идет на брифинг, а пусть идут к нему в кабинет и докладывают – если для них важно быть в кадре с президентом. Потому что по закону они ему не должны докладывать о раскрытии преступлений. Президент в такой ситуации может только пожелать удачи и вдохновения.

Тогда у зрителей остается в сознании, что за любой результат расследования несут ответственность правоохранители, как это установлено законом. Но зачем-то кто-то убедил президента разделить ответственность с правоохранителями и вместе публично нести риски за результаты их неоднозначной работы. Более того, ситуация граничит с воздействием на следствие и суд, потому что благодарить следствие еще до избрания меры пресечения за "задержание предполагаемых убийц" – рано.

Такой стиль расследования, когда все начинается с впечатляющего перформанса и идет в уголовно-процессуальное небытие, начал в свое время генпрокурор Луценко. Возможно, когда-то эти брифинги будут называть в его честь "луценкобрифами".

Я бы их сравнила с героином. Участнику брифинга сначала очень приятно, есть даже ощущение эйфории, потому что эти телекамеры, микрофоны с лого телеканалов, вся страна замирает перед телевизорами – это, безусловно, окрыляет. Однако стратегически – это путь к разрушению доверия избирателей и политического имиджа. Но, как и с настоящим героином, остановиться уже невозможно.

Что же делать? Организовывать совместные брифинги после вступления приговора в законную силу. Здесь можно смело благодарить всех за работу – и полицию, и прокуратуру, и суды – и не бояться попасть впросак.

Что делать, если очень хочется сделать брифинг до судебного разбирательства? Для начала понять разницу между жанром детективного кино и информированием общества о расследовании резонансного убийства.

Перечитать нормы закона о презумпции невиновности и обращаться с лицом, виновность которого в совершении преступления не установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, как с невиновным.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: убийство, Павел Шеремет, расследование, Владимир Зеленский, Анна Маляр
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