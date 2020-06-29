Надо, чтобы прошедшие лечение COVID-19 рассказывали, каково оно – с температурой и на ИВЛ. Может, это заставит людей соблюдать правила безопасности

Пообщалась вчера с врачом, которая лечит киевлян от коронавируса. Даже не знаю, как вам передать свои мысли и чувства по этому поводу.

Во-первых: где обещанные 300% доплат врачам?

Что это за государство, в котором уже три месяца не могут найти способ заплатить врачам, которые рискуют своей жизнью и работают в крайне сложных условиях?

То есть как заработать на эпидемии, на масках – очень быстро нашли путь, а как врачам заплатить – то закон не такой, бюджет или еще что-то...

И что это за защита больных COVID-19 врачей – страхование в случае наступления инвалидности или смерти? Все же понимают, что это профанация, а не защита – депутаты, которые это принимали, видимо, тоже это понимали. Почему государство не может застраховать всех врачей, работающих с больными COVID-19, на случай заболевания? Почему на вымывание из бюджета деньги есть, а на врачей – нет?

Врач эта работает вместе с мужем, их отделение имеет другое направление, но сейчас их переориентировали на лечение COVID-19. И вот они вместе с мужем вынуждены не видеть семью, потому что каждый день могут принести домой коронавирус. Уволиться оба они не могут. Как работать в тех защитных костюмах летом с тяжелобольными? Очень утомительно – держатся из последних сил.

Во-вторых, я бы смиренно приняла естественный отбор, если бы люди, которые наплевали на меры безопасности, жили бы где-то на Марсе или на Луне. Но я ежедневно среди них, и моя семья тоже.

Те, кто сейчас попадает в больницы, – это преимущественно зараженные в общественных местах, где было скопление и не соблюдались правила безопасности.

Когда-то слышала такое выражение о бездумном движении "куда глаза, туда путь". Это о наших людях.

Да, большинство больных выживает, но многие получают серьезные осложнения на всю жизнь.

Я вот о чем думаю: может, нам надо каждый день показывать не только министра с количеством больных, но и врачей, которые лечат COVID-19? И людей, которые прошли это лечение, – пусть рассказывают, каково оно – три недели с температурой 40 °C и на ИВЛ. Может, это людей остановит по крайней мере от паломничества в места массового отдыха, заведений питания и тому подобного. Неужели нельзя потерпеть и просто соблюдать правила безопасности?

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора