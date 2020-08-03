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Михаил Цимбалюк
Михаил Цимбалюк

Генерал-лейтенант милиции, народный депутат от ВО "Батьківщина".


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Новые правила назначения пособий стали более жесткими. Количество украинцев, которым будут отказывать в субсидии, увеличится

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Одна рука дает, другая – забирает.

Новые правила назначения социальных пособий стали более жесткими, поэтому количество получателей государственных средств существенно уменьшится.

Накануне Кабинет Министров Украины принял постановление №632 "Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи". Согласно документу, разрешается искусственно увеличить средний доход семьи, а затем она будет получать социальную помощь значительно меньшего размера или в крайнем случае вообще не будет иметь на нее права. Согласен со специалистами, которые утверждают, что таким образом государство намерено сэкономить на выплатах социальной помощи.

Формально новый порядок необходим, чтобы запустить принятый в прошлом месяце закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц". Последний предусматривает, в частности, увеличение выплат на детей и упрощение процедуры получения помощи. Но на самом деле изменения коснутся всех получателей социальной помощи. То есть с одной стороны, отдельным получателям будут платить больше, с другой – увеличится количество украинцев, которым будут отказывать в оформлении субсидий.

Вследствие новой методики расчета дохода снизится социальная помощь многодетным семьям. Кроме того, уже уменьшили и размер субсидий. В результате во время отопительного сезона объем субсидий упадет примерно на 40% по сравнению с прошлым годом. Так, уже в этом году на 10,5 млрд грн уменьшили программу субсидий и на 1,5 млрд грн – расходы на государственную социальную помощь.

Среди так называемых ноу-хау нынешних чиновников – размер субсидии впервые будут учитывать как часть дохода семьи. Логично, что это приведет к тому, что размер помощи будет существенно меньше. Например, многодетная семья подает документы на получение государственной помощи как малообеспеченная. По новым правилам, им в доходы впишут еще и субсидию, а общий размер помощи на детей уменьшится. Власть говорит, что увеличили пособие на детей до 2,5 прожиточных минимума, но по факту они включили в доходы субсидию и таким образом абсолютно нивелировали любое повышение.

Стоит отметить, что субсидия – особенно в отопительный сезон – это достаточно большая прибавка к среднемесячному семейному доходу. По данным Государственной службы статистики, в декабре прошлого года средний размер субсидии за коммунальные услуги составил около 640 грн. А государственная помощь на приобретение твердого топлива и сжиженного газа еще больше – около 3 тыс. грн. Включение таких сумм в доходы может резко "повысить" благосостояние украинских семей. Конечно, только на бумаге. При этом в постановлении указано, что при расчете новых субсидий уже начисленные суммы учитывать не будут. Но примут во внимание при назначении других видов социальной помощи.

Кабмин также переписал условия получения некоторых видов соцпомощи и причины, по которым ее могут лишить. Например, одиноким матерям сейчас достаточно написать заявление на помощь и предоставить минимальный пакет документов. Но по новым правилам, придется подробно отчитаться еще и о финансовом положении.

Тем более стоит напомнить, что в Украине в этом году начал действовать закон "О верификации и мониторинге государственных выплат", который в итоге ограничивает количество украинцев, на самом деле претендующих на субсидию. Сейчас соответствующие службы беспрепятственно могут мониторить жизни украинцев, в частности, выплат, банковских платежей и покупок тех, кто получал субсидии в течение последних трех лет, и в случае нарушений – обязать вернуть средства государству.

На самом деле государственная политика в выплате социальных пособий должна базироваться на настоящем желании власти помогать своим соотечественникам. А задача других профильных министерств – находить источники финансирования выплат, которые требуют малозащищенные слои населения.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Кабинет Министров, субсидии, пособия, выплаты, Михаил Цимбалюк
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