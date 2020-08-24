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Мустафа Найем
Мустафа Найем

Народный депутат Украины VIII cозыва. Заместитель гендиректора "Укроборонпрома".


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Изначально Акт независимости Украины должен был называться Универсалом, но авторы побоялись, что коммунисты не поддержат документ

И традиционное. Чтобы не забывали, с чего все начиналось.

Это – черновик Акта независимости Украины. Сейчас он находится в музее, под стеклом на специальном подиуме. А когда-то он почти неделю пролежал у меня дома, на книжной полке рядом с ровными рядами каких-то советских изданий.

Фото: Mustafa Nayyem / Facebook
Фото: Mustafa Nayyem / Facebook

13 лет назад, в августе 2007 года, я гостил дома у его автора – Левка Григорьевича Лукьяненко.

Еще до встречи мне рассказывали, что черновик акта до сих пор хранится у него, и во время беседы попросил хотя бы показать документ. Он охотно согласился. Принес толстенную папку, сел за стол и начал в нем что-то перебирать. Я ожидал увидеть все что угодно, но только не пожелтевшую от времени тетрадку в линейку, от которой веет школьными уроками и переменами.

У документа интересная история. Изначально Акт независимости должен был называться Универсалом, но авторы побоялись, что коммунисты вспомнят универсалы Грушевского и не поддержат документ в сессионном зале. (Вверху страницы справа слово "Универсал" вычеркнуто.) Из этих же соображений текст провозглашения сознательно сжали до минимальных размеров – чтобы избежать длительного обсуждения членами фракции Компартии Украины.

Сам акт писали всего два часа. Надежды миллионов живших до того дня и в те дни поместились на одном листке…

После беседы я забрал тетрадку домой, чтобы отсканировать для какого-то эфира. В итоге черновик почти неделю лежал у меня дома. И каждый раз, глядя на него, мне трудно было поверить, что независимость целой страны начиналась именно с этой пожелтевшей от времени тетради.

Когда Левко Григорьевич передавал его в руки, он сказал лишь одну фразу: "Будьте обережні, це має цінність".

И с каждым годом эта фраза приобретает все больше и больше смысла. С праздником вас.

И с днем рождения Левка Лукъяненко, который по удивительному стечению обстоятельств родился в один день с независимостью – 24 августа 1928 года. Он умер два года назад, 7 июля 2018 года. Сегодня бы ему исполнился 91 год.

Источник: Mustafa Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Мустафа Найем, независимость
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