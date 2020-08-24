В Киеве массовые мероприятия в День Независимости Украины прошли спокойно – полиция

Правопорядок во время праздничных мероприятий ко Дню Независимости Украины обеспечивали 4,5 тыс. полицейских. Правонарушений не было, рассказали в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

В мероприятиях участвовали около 20 тыс. граждан Фото: www.npu.gov.ua

Массовые мероприятия в Киеве по случаю Дня Независимости Украины 24 августа прошли спокойно, сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

По данным полиции, в мероприятиях участвовали около 20 тыс. граждан.

"Все массовые мероприятия в столице прошли спокойно. Правонарушений допущено не было", – рассказали в полиции.

Правопорядок обеспечивали 4,5 тыс. полицейских.

В рамках празднования 29-й годовщины Дня Независимости в Киеве прошел концерт. Украинские звезды шоу-бизнеса, среди которых Monatik, Ирина Билык, Александр Пономарев, Tayanna, Тина Кароль, Верка Сердючка, Наталья Могилевская, Оля Полякова, Руслана, Павло Зибров, Олег Винник, Джамала, Нина Матвиенко, Потап, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина, а также участники группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости Украины.

Кроме того, ко Дню Независимости в столице прошел Марш защитников Украины, в котором приняли участие военные, участвовавшие в войне на Донбассе, а также родные погибших защитников.