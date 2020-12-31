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Никита Кныш
Никита Кныш

Эксперт по кибербезопасности.


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Президент призывает сообщать о коррупции. Зачем? Чтобы тебе спалили хату и подбросили гранату, как Шабунину?

Шабунин открыл рот за коррупционеров – спалили хату, открыл рот еще раз – мать получила гранату. Прямо рэп в рифму? Нет, это новости от BBC об Украине! Президент призывает сообщать о коррупции. Зачем?! Чтобы всем спалили хату и подбросили гранату?

Другу президента Татарову подозрение отменяют за пять минут просто так, лично генпрокурор. Активист Антоненко сидит в тюрьме, притом что на видеодоказательствах его "преступления" от МВД – человек с разницей роста более чем в 10 см. И всем пофиг, прокуратура и МВД считают, что доказательств достаточно. НАБУ раскалывает Микитася, который сливает коррупционеров из Офиса президента, – доказательств недостаточно.

У нас не будет кумовства – ржет Баканов в СБУ. "Весна прийде – саджати будемо", – угорает Татаров на пару с Портновым.

Кто-нибудь перенастройте президенту firewall. Ему не доходят эти новости? Он этого не видит? Мы что в разных странах живем? А вы что думаете, вас не коснется? Подумайте, если топовому антикоррупционеру, до которого крайне сложно докопаться, кладут гранату в дом матери, то что вообще могут сделать с вами, если вы будете неугодны?

Источник: Никита Кныш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: коррупция, Виталий Шабунин, Владимир Зеленский, активист, Никита Кныш
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