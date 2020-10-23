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Никита Кныш
Никита Кныш

Эксперт по кибербезопасности.


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Смешно теперь, когда все просрано, наблюдать за изменением адаптивных зон карантинов. Поздно, можете просто продолжать считать смерти

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Смешно теперь, когда все просрано, наблюдать за изменением адаптивных зон карантинов, как будто это не плотность населения теперь определяет скорость распространения вируса, а карантинные меры. Поздно, можете просто продолжать считать смерти и выполнять роль статистов, имея полную власть в этой стране.

Президент на полном серьезе в интервью четырем главным каналам заявил: "Качество лечения больных COVID-19 в Украине лучше, чем в Европе" и привел в пример Францию и Германию. Это говорит только об одном – он полностью оторван от реальности и погружен с головой в теплую розовую ванну с единорогами и радугами. Или мы живем в разных странах.

Полнейший испанский стыд. Ну ничего, Владимиру Александровичу, похоже, просто показывают какие-то не те цифры. Я по-прежнему считаю его хорошим парнем и по-прежнему говорю, что "хороший парень – это не профессия" и "добро должно быть с кулаками".

Очень скоро результат будет на табло, тогда глазки-то откроются шире. И как говорят в юмористическом мире, когда бордель перестает работать, то в нем меняют работниц, а не переставляют кровати.

Все речи по-прежнему божественны, правильны, эмоциональны и написаны в стиле "мы за все хорошее, против всей хурмы". Только полтора же года прошло, сериальчик уже подвыдохся, а результатов все нет, как и посадок, а скоро снова эта чертова весна...

Источник: Никита Кныш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, карантин, лечение, Никита Кныш, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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