Смешно теперь, когда все просрано, наблюдать за изменением адаптивных зон карантинов. Поздно, можете просто продолжать считать смерти

Смешно теперь, когда все просрано, наблюдать за изменением адаптивных зон карантинов, как будто это не плотность населения теперь определяет скорость распространения вируса, а карантинные меры. Поздно, можете просто продолжать считать смерти и выполнять роль статистов, имея полную власть в этой стране.

Президент на полном серьезе в интервью четырем главным каналам заявил: "Качество лечения больных COVID-19 в Украине лучше, чем в Европе" и привел в пример Францию и Германию. Это говорит только об одном – он полностью оторван от реальности и погружен с головой в теплую розовую ванну с единорогами и радугами. Или мы живем в разных странах.

Полнейший испанский стыд. Ну ничего, Владимиру Александровичу, похоже, просто показывают какие-то не те цифры. Я по-прежнему считаю его хорошим парнем и по-прежнему говорю, что "хороший парень – это не профессия" и "добро должно быть с кулаками".

Очень скоро результат будет на табло, тогда глазки-то откроются шире. И как говорят в юмористическом мире, когда бордель перестает работать, то в нем меняют работниц, а не переставляют кровати.

Все речи по-прежнему божественны, правильны, эмоциональны и написаны в стиле "мы за все хорошее, против всей хурмы". Только полтора же года прошло, сериальчик уже подвыдохся, а результатов все нет, как и посадок, а скоро снова эта чертова весна...

Источник: Никита Кныш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора